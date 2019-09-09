Çılbır nasıl yapılır?

Çılbır, çiğ yumurtanın kaynayan suya kırılıp pişirilmesiyle hazırlanan Türk mutfağına ait bir tür yemek. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı-pul biberli sos dökülerek servis ediliyor. Çılbır sözcüğü Türkçede çırpmaktan geliyor.

Basılı ilk yemek kitabı Melceü’t-Tabbâhîn'de çılbır tarifi vardır. Kitapta tarif şöyle verilir: Birkaç baş soğanı bir kaşık rûgan-ı sâde ile kavurup bir sahana vazedeler. Badehu bir büyücek tavaya su doldurup iyice kaynadıkta içine beş-on yumurta kırıp birkaç dakika kaynayıp yumurtaların sarısı beyaz ile örtüldükte suyunu süzüp işbu hazırlanan soğanın üzerine dizip kor üstüne konuldukta bir miktar kızgın rûgan-ı sâde haşlayıp üzerine tarçın ve biber ekip tenâvül buyrula. Bazı kere bu yumurtaları sarımsaklı yoğurt içine vazedip bir miktar yağ haşlarlar. Bu dahi latif olur.

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 kase süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Pulbiber,

Nane

2 bardak su

NASIL YAPILIR?

Derin bir kaba 2 bardak su kaynatılır.

İçerisine bir fiske tuz atılır.

Yumurtalar kaynayan suyun içesine yavaşça kırılarak konur.

Ve haşlanmaya bırakılır.

4 dakika pişirdikten sonra bir kevgirle servis tabağına alınır.

Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür.

Pul biber ve nane, tereyağı içerisinde az kavrulur ve yoğurdun üzerine eklenir.



Afiyet olsun!