MALZEMELER

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

1/3 su bardağı sızma zeytinyağı

1 paket kuru maya

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı karabuğday unu

Üzeri için; Çörekotu ve susam

NASIL YAPILIR?

Un hariç tüm malzemeler geniş bir kapta iyice çırpılır, un bir kerede eklenir ve iyice çırpılır. Ne çok sıvı ne de çok katı bir hamur olacak şekilde. Kek hamuru gibi olacak. Karışım 1 saat dolapta bekletilir. Yağlı kağıt serdiğiniz pişirme kabına hamur alınır. Üzerine çörekotu, susam ve kabak çekirdeği içi serpebilirsiniz. 170-180 derecede 30-35 dakika kontrollü pişirilir. Fırından çıkardığımız ekmek bir telin üzerinde soğumaya bırakılır. Soğumadan kesilirse dağılabilir. Afiyet olsun :)