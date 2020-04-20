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Nar ekşili kabak kızartma
- 4 adet kabak
- 3 diş sarımsak
- Nar ekşisi
- Maydanoz
- Pul biber
- Tuz
Kabaklarımızı yuvarklak şekilde doğrayalım. Ardından kızartmaya başlayalım. Bir yanda doğradığımız maydanozları ve ezdğimiz sarımsakları derin bir kasenin içerisine alalım. Kızarmış olan kabaklarımızı üzerine ekleyip damak zevkinize göre üzerine istediğiniz kadar nar ekşisi, pul biber ve tuz ilave ettikten sonra yemeğiniz servise hazır olacaktır.
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Şıhıl mahşi
- 1 kg mini kabak
- 500 gr kıyma
- 1 orta boy soğan
- Zeytinyağı
- 1 adet domates
- 4-5 adet yeşil biber
- Karabiber
- Tuz
Kabaklarımızı dolmalık şekilde oyuyoruz. Suyunu alıp tavaya zeytinyağı koyup kabakları kızartıyoruz. Çıkardığımız kabakları kağıt havlunun üzerine koyalım, yağını çeksin.
Bir tava içerisine kıymamızı koyuyoruz, suyunu çekecene kadar kavuruyoruz. Doğramış olduğumuz soğanı içine ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip karıştırıyoruz. Hazır olan kıymamızla kızartmış olduğumuz kabaklarımızı doldurup bir borcamın içerisine diziyoruz. 1 kasenin içerisinde 2 kaşık domates salçasını 1.5 bardak suyun içerisinde eritiyoruz ve kabaklarımızın üstüne döküyoruz. Borcamda bulunan kabaklarımız üzerine süs olarak domates ve biber dilimleri koyup önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 25 dk pişiriyoruz.
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Peynirli kabak spagetti
- 2 adet kabak
- Dilimlenmiş parmesan peyniri
- Domates
- Soya sosu
- Taze nane
- Tuz
- Karabiber
Kabaklarınızı uzun 2 dilime ayırın. Bir tavanın içerisinde 1 yemek kaşığı zeytinyağı, hafif tuz ve karabiber ile yumuşayana kadar pişirin. Diriliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Pişirdiğiniz kabaklarınızı servis tabağınıza alıp, üzerine soya sosu, domates dilimleri, rendelenmiş parmesan peynirini ekleyip süs olarakta taze nane koyup servis edebilirsiniz.
İsteğe göre kabaklarınızın üzerine bir tavanın içerisinde soğan, salça ve baharatlarla kıyma kavurup koyabilirsiniz. O da ayrı bir seçenek olacaktır.
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Nar ekşili kabak dolma
- 1 kg mini dolmalık kabak
- 400 gr dolmalık kıyma
- 1 su bardağı pirinç
- 1 adet küçük soğan
- 2 diş sarımsak
- Zeytinyağı
- Nar ekşisi
- Karabiber
- Tuz
- Kuru nane
Mini kabaklarımızın içini oyalım. Bir tencerenin içerisine 2 bardak su koyup üzerine 1 çay bardağı nar ekşisi ve tuz ekleyelim. Oymuş olduğumuz kabakları hazırladığımız suyun içerisinde harcımızı hazırlayana kadar bekleteli.
Bir kabın içerisine kıymamızı koyalım. İnce ince doğradığımız soğan, sarımsak, 1 çay kaşığı kuru nane, tuz ve karabiberi içine koyalım. Etle beraber güzelce karıştıralım. Harcımızın içine 1 fincan da nar ekşimizi ve yıkadığımız pirinci de ekleyip üzerine biraz zeytinyağı gezdirip tekrar karıştıralım.
Daha sonra beklettiğimiz kabakların içini hazırladığımız harç ile doldurup tekrar tencerenin içinde bulunan nar ekşili suyun içerisine dizelim. Dolmamızı yaklaşık 40 dk pişirip servis edebiliriz.
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Zeytinyağlı kabak
- 3 adet kabak
- 1 adet büyük soğan
- 3 adet domates
- Domates ya da biber salçası
- Zeytinyağı
- Karabiber
- Tuz
- Kuru nane
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