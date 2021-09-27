Kaya levreği nasıl pişirilir?

Düşünüyorum da benden bir tercih yapmam istense ve yapmayı en sevdiğin yemeğin ne sorusuna cevabım; denizden, okyanustan çıkan balıklarla yapılan yemekler derim.
Balık, dünya çapında birçok insan tarafından düzenli olarak tüketilen bir hayvansal protein kaynağıdır. Omega insan vücudu tarafından üretilemez bir besindir. Birçok sebzede var olduğu gibi tabiatın en muhteşem çeşitliliğine sahip olan denizlerde yaşayan canlılar tarafından çokça üretilir.
Denizler, okyanuslar o kadar cömerttirki tüm şifayı orda bulabilirsiniz. Deniz size tüm kalbiyle kendini sunarken bizlerin de onları düşünmemiz ve korumamız asıl sorumluluğumuzdur.
Anlatmadan geçmek istemediğim bir anımı paylaşmak istiyorum; Canım Egenin eşsiz maviliğinde yüzerken koya giren devasa ultra lüx teknenin bir anda denize tüm pisliğini bıraktığına şahit olmuş biri olarak bu kötülüğü kabullenemiyorum. Tabiki sessiz kalmadık, sahil güvenliği arayıp acil konum paylaştık. Sonrasınıda takip ettik, gerekli cezayı almış olduğunu öğrenince bir parça rahatladık ama tüm iyiliği ile bize emanet tabiata karşı neden bu kadar hor yaklaşırız, nereye varmak isteriz anlamlandıramıyorum.
Akşam yemeği rutinlerinizi değiştirecek deniz ürünleri haftanın birkaç günü sağlıklı beslenmek için idealdir. Doğulu biri olarak genetik kültürüm çok yakın olmasa da ben sanki bir Akdeniz insanı olarak yaratılmışım. Haftada bir balık yemek yaşam tarzımın bir parçasıdır (yapılışı da çok pratik ve hızlıdır). Taze otlar, rezene, kokulu yapraklar ve yanında fırınlanmış patates ile harika bir iş çıkarabilirsiniz. Bahçesi olanlar el kaldırsın! Taze taze toplanmış sebzeleri, otları olanlar için o sofra dünyanın en lezzetli sofrasıdır.
Kaya balığı dengeli pişirildiğinde lezzetini kaybetmez. Bu sebeple incelikleri hakkında birkaç püf nokta ve ipucu paylaşacağım. Size düşen sadece uygulamak.
Kaya balığının eti hafiftir. Balıksı değil, ağızda eriyen kendine has bir dokusu vardır. Seçici damak sahiplerinin en sevdiği balıktır.
Kaya balığı ile ilgili ipuçları
- Balığı derisi ile pişirmek etinin yırtılmasını ve parçalanmasını önler. Güvenle derisini de yiyebilirsiniz.
- Güveçte oldukça lezzetli bir akşam yemeği olacaktır.
- Yıkadıktan sonra iyice süzdürün. Balıkların mutlaka nemini alın ve kurulayın. Nemin çoğunun balıktan uzaklaştırılması önemlidir, pişirilme sürecinde balığın renginin ve aromasının çıkmasını sağlayan budur.
Fileto Kaya Balığı nasıl yapılır?
MALZEMELER
- Dilediğiniz büyüklükte kaya balığı filetosu
- Küçük boy Kırmızı soğan
- Bir diş Sarımsak
- 8 adet Çeri domates
- 6 adet Kapari çiçeği
- 6 adet Çekirdeği alınmış Kalamata zeytin
- 3 yemek kaşığı Zeytinyağı
- Yarım Limon
- 1 yemek kaşığı Tereyağı
- 1 tutam tuz
- 1 tutam karabiber
- Tercihen yeşil otlar (Biberiye, Defne yaprağı, limon yaprağı vs)
NASIL HAZIRLANIR?
- Kaya levreği filetosunu zeytinyağı, tuz, karabiber ile lezzetlendirin ve 3 saat kadar dinlendirin.
- Yapışmaz tavada deri tarafından başlayarak mühürleyin. Yakmayacak şekilde her iki tarafı da mühürleyin.
- Deri kısmı fırın tepsisine gelecek şekilde yerleşsin tereyağı sürün ve fırına verin. 8 ile 10 dakika 180 derecede pişirin.
- Bu esnada aynı tavada julyen doğradığınız soğanları soteleyin. Yağ ihtiyacı olursa zeytinyağı ekleyin.
- Renk patlaması yapmak için ortadan ikiye böldüğünüz çeri domatesleri ekleyin ve sotelemeye devam edin
- Bu esnada kabaca doğradığınız kapari çiçeği ve kalamata zeytinini de ekleyin
- En son lezzetlendirmeyi ve limon sıkmayı unutmayın.
- Neredeyse 20 dakikada hazırladığınız bu nefis filetoyu tabaklayıp sunabilirsiniz.
Tadınız tuzunuz kararın da olsun.
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