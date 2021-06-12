Krem karamel nasıl yapılır?

Neredeyse tatmayanınız yok değil mi ?

İlk deneyiminizin ilk notası; sadelik, incelik ve dinginlik yayan bir tatlı.

Fransız tatlısı olan Creme caramel aslında bir muhallebi çeşididir. Fransızcadan çevrildiğinde, kelimenin tam anlamıyla 'karamel kreması' anlamına gelir ve tatlı genellikle sütün yanı sıra krema ile hazırlanır. Tam da Fransız mutfak kültürüne uygun olan bu tatlı yemek sonrası ikram edilecek en narin ve hafif tatlılardan biridir.

Bu popüler tatlı, bir muhallebi tabanı ve yumuşak bir karamel tepesinden oluşur. Krem karamelin kökenleri çok belirsiz ve tartışmalıdır. Fransızlar, İngilizler ve İspanyol şefler, bu lezzetli tatlının ilk versiyonu dahil orijinal reçetesini kendilerinin yarattığını iddia ediyor. Aslına bakarsanız sipariş ettiğinizde yediğiniz şeyin nereye ve hangi coğrafya’ya ait olduğuyla çok da ilgilenmeyiz. Tartışmaların odağında bir tatlı olabilir ama yerken nerden geldiğiyle değil de bizde bıraktığı hisle daha çok ilgileniyoruz. Yani beynimizde bıraktığı algı.

Dünyevi bir tadı olan bu tatlının, Fransa ve İngiltere’de İlkbaharda, buzağılama mevsiminde sütün özellikle zengin olduğu ve bu bol sütlü günlerden yararlanmak için şekerli bir muhallebi ile başladığı serüven günümüzde yerini hiç kaybetmeden evrilerek korumuştur. Balın yerine şeker kamışının, süt kaymağının yerine kremanın kullanılması evriminin son aşaması olmuştur.

Krem karamel, hazırlık aşaması kolay ve rafta kalma süresi uzun olduğundan birçok restoranın yıldızlı tatlılardandır.

Hazırlık aşaması tamamsa vakit kaybetmeden tatlımıza geçelim.

MALZEMELER

5-6 porsiyon içindir.

Karamel için

1/2 su bardağı (100 gr) toz şeker

2 yemek kaşığı su

Krem için

3 büyük yumurta sarısı 2 büyük yumurta

1/2 su bardağı (100 gr) toz şeker

1 su bardağı (250 mL) %2 süt

1 su bardağı (250 mL) yağlı (%35) krema

1 çay kaşığı saf vanilya özü (Ölçüyü aşmayalım acımaya sebep olur)

Ekipman

Ramekin kase

NASIL YAPILIR?

Şekeri ve suyu bir tencereye koyun, Tencereyi orta-yüksek ısıya yerleştirin, karıştırmayın.

Şeker eriyip sıvı hale geldikten sonra, ara da tencereyi çevirerek ama hiç karıştırmadan karamel koyu altın rengi olana kadar 4-5 dakika pişirin. Dönerken şeker tencerenin kenarından yukarı çıkıyorsa, tencerenin kenarlarını temizlemek için suya batırılmış bir spatula kullanın.

Karameli eşit şekilde kaplamak için dönerek doğrudan ramekinlerin içine dökün.

her birinin alt kısmı. Ramekinleri derin kenarlı bir fırın tepsisine koyun.

Krema yapımı

Fırını önceden 150˚C ısıtın. Aynı zaman da sıcak suya ihtiyacınız olacaktır.

Derin bir kapta, elektrikli el çırpıcı kullanarak, şeker, yumurta sarılarını, yumurtaları ve şekeri yüksek hızda bembeyaz olana kadar çırpın ve hafifçe koyulaşmaya başlayacaktır, 2 ila 3 dakika bu işlemi yapın

Bu arada orta boy bir tencerede sütü ve kremayı orta-yüksek ateşte ısıtın. (kaynatmayın)

Sıcak kremanın yaklaşık dörtte birini yumurta karışımına yavaşça dökün, yumurtalarınızı sürekli çırpın! Bu tamamen birleştiğinde, kalan sıcak kremayı ve vanilyayı sürekli çırparak ekleyin.

Muhallebiyi büyük bir sürahiye dökün.

Karışımı ramekinlere dökün. Kaynayan suyu cezveden fırın kabına dökün, muhallebinin kenarlarına gelecek şekilde muhallebinin içine su kaçmamasına dikkat edin. Buna benmaride pişirme denir ve muhallebiyi pişirir.

Pişirme kabını dikkatlice fırına yerleştirin ve 45 ila 55 dakika pişirin. Muhallebinin dışı pişmiş olmalı ama muhallebinin ortası yine de biraz sallantılı olabilir.

Kalıbı fırından alın ve ramekinleri kaynar sudan çıkarın. Oda sıcaklığına gelmeleri için bir tel raf üzerine yerleştirin.

Her kalıbı plastik streç ile kapatın ve soğuyuncaya kadar, en az 4 saat veya gece boyunca soğutun (buzdolabında bir gün kadar).

Servis yapmaya hazır olduğunuzda, ramekinleri buzdolabından çıkarın ve her birini birer dakika kadar ılık su kabına koyun.

Küçük bir bıçağın ucunu muhallebinin kenarında gezdirin, her bir tepsinin üzerine küçük bir tabak koyun ve sıkıca tutarak tabağı çevirin. Ters döndüğün de karamel krem üstüne dökülecektir.

Tadınız, tuzunuz kararında olsun.