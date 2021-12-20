Gulaş yemeğinin adı, Macarcada "sığır güden kişi, çoban" anlamına gelir. Peki bol etli bir lezzet, Macar gulaş nasıl yapılır? İşte Macar gulaş tarifi ve malzemeleri...

9. yüzyılda Macar çobanlar, sürüleri otlatmaya götürmeden önce yola çıkarken, yanlarına taşıyabilecekleri yiyecekler alırdı. Kuşbaşı etleri soğan ve diğer tat vericilerle birlikte ağır ateşte yağı eminceye dek pişirir, daha sonra yemeği kurutur ve koyun işkembesinden yapılan tulumlarda saklardı. Kurutulmuş haldeki yiyeceğin yenilecek kadarına su katarak, yemek ya da çorba şeklinde hazırlardı.

Macar gulaş malzemeler

Yarım kilogram kuşbaşı dana eti

2 adet soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kırmızı biber

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz (arzuya göre miktarı değiştirebilirsiniz)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı tepeleme un

2 su bardağı su

Macar gulaş nasıl yapılır?

Geniş bir tencerede tereyağ ve sıvı yağını kızdırın. Doğranmış soğan, kırmızı biber ve sarımsakları 2-3 dakika yağda çevirdikten sonra tüm baharatları ekleyin ve karıştırın. Ardından etleri ilave ederek suyu çekene kadar kavurun. Salçayı ekleyip, kokusu çıkana kadar karıştırın ve ardından suyu ekleyin. Ayrı bir kasede, unu ve yemeğinizden 1 kepçe suyu pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın ve yavaş yavaş tencereye ekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra, ocağın altını kısın ve etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Macar gulaşı servis tabağına alın. Afiyet olsun.