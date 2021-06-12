Orijinal Berliner tarifi

Almanlar, kendilerini kızarmış hamurların dehası olarak görür ancak bu çok doğru değildir. Kızarmış hamur işi tatlılar, Roma döneminde de oldukça yaygındı. Bu bağlamda yine de Almanların katkısını unutmamak lazım.
Tarifini vereceğimiz Berliner'e gelirsek... On beşinci yüzyılda Almanya'da bu tatlılar dönemin imkanları ile şehrin her yanına dağıtılırmış. Ancak bu dağıtılan Berlinerlerin bugünkü gibi olmadığını tahmin etmek zor değil.
16 ve 17. yüzyıllarda Almanya'nın başkenti Berlin'de nüfus patlaması yaşanırken bir yandan da fırıncılık gelişti. Berlin'de fırıncılar talebi karşılayabilmek için açık ateş yakıp tavada hamurları kızartmaya başladılar. Bu pişirme yöntemi de tatlıya adını kazandırdı.
Mayalanmış hamurun yağda kızartılması sonrası içine reçel ya da fındık kreması konularak ve üzerine pudra şekeri dökülerek fırınlarda yerini aldı.
BİRÇOK YÖREDE FARKLI ADLANDIRILIYOR
Alman pastası ülkenin birçok yöresinde farklı adlandırılıyor. Kuzey Almanya, Batı Almanya ve İsviçre'de Ballen (sıkmak) kelimesinden türemiş Berliner denilirken, Alman pastasının kültürel bir obje olduğu Bradenburg, Pomeranya, Saksonya ve Saksonya-Anhalt bölgelerinde Kaygana manasına gelen Pfannkuchen isimlerine rastlanıyor.
Güney ve orta Almanya (Bavyera) ve Avusturya'da Krapfen, Hessen'de Kräppel, Renanya-Palatina'da Fastnachtsküchelchen (Küçük Karnaval Kekleri) isimlerini de görüyoruz.
Slovenya'da Krof, Hırvatistan'da Krafni, Bosna ve Sırbistan'da ise Krofne deniyor. Polonya'da pączki, Çekya'da kobliha, Macaristan'da bécsi fánk adını alıyor. Hollanda'da Berlinerbol, Belçika'da boule de Berlin, Finlandiya'da berliininmunkki, Norveç'te berlinerbolle, Slovakya'da šiška ve Romanya'da gogoși deniyor.
Peki bu lezzetli sokak tatlısı nasıl yapılıyor? İşte adım adım detayları...
MALZEMELER
- 300 gr un
- 40 gr yaş maya
- 1 fiske şeker
- 40 gr şeker
- 1 paket vanilin
- 100 gr tereyağ
- 4 yumurta (3 yumurta sarısı 1 tam yumurta kullanılacak)
- Yarım su bardağı ılık süt
- Sıvı yağ
- Vişne reçeli
- Kızartmak için 2-3 su bardağı sıvı yağ
HAZIRLANIŞI
Hamuru yoğuracağınız kabın içerisine unu alın. Ortasına havuz açarak yaş mayayı ufalayın. Bir fiske şeker ve ılık sütten bir miktar ekleyip hafif karıştırın. Kabın üzerini mutfak beziyle örtüp 10 dakika bekletin.
Başka bir kabın içerisinde 3 yumurta sarısı ve 1 tam yumurtayı şeker ile yaklaşık 5 dakika kadar çırpın. Karışıma erittiğiniz tereyağını ilave edip tekrar çırpın. Burada dikkat etmeniz gereken püf nokta ise tereyağının asla sıcak olmaması...
Yumurtalı karışımı beklettiğiniz hamurunuza yavaş yavaş dökerek yoğurmaya başlayın. Elinize yapışan hamur sizi korkutmasın yoğurdukça hamurunuz kıvam alacaktır. Yaklaşık 10-15 dakika yoğurduktan sonra hamurunuzu unladığınız başka bir kabın içine alın. Üstünü bezle örtüp 1 saat mayalanması için bekletin.
Kabaran hamurunuzu unladığınız tezgahta yoğurarak havasının çıkmasını sağlayın. Daha sonra merdane yardımıyla hamurunuzu 1 parmak genişlikte olacak şekilde açın.
Hamur kesme silindiri ya da bir bardakla hamurunuzu yuvarlak dilimlere ayırın. Unladığınız tepsiye dizin.
Tekrar üstünü örterek yarım saat kadar tepsi mayalaması uygulayın.
Sıvı yağı derin bir tencerede kızdırıp hamurları dışı yanmayacak içleri ise çiğ kalmayacak şekilde kızartın. Bunun için 2 dakika yeterli. Yağdan aldığınız hamurları kağıt havlunun üzerine çıkarıp soğumalarını bekleyin.
Bir sıkma poşeti ya da enjektör yardımıyla vişne reçelini hamurların içine doldurun. İsterseniz fındık kreması ya da farklı reçellerle de tatlandırabilirsiniz.
Üzerine pudra şekeri serpip servis edin. Afiyet olsun...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!