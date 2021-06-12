Ayla'nın Mutfağı - Orijinal Berliner tarifi

Almanlar, kendilerini kızarmış hamurların dehası olarak görür ancak bu çok doğru değildir. Kızarmış hamur işi tatlılar, Roma döneminde de oldukça yaygındı. Bu bağlamda yine de Almanların katkısını unutmamak lazım.

Tarifini vereceğimiz Berliner'e gelirsek... On beşinci yüzyılda Almanya'da bu tatlılar dönemin imkanları ile şehrin her yanına dağıtılırmış. Ancak bu dağıtılan Berlinerlerin bugünkü gibi olmadığını tahmin etmek zor değil.

16 ve 17. yüzyıllarda Almanya'nın başkenti Berlin'de nüfus patlaması yaşanırken bir yandan da fırıncılık gelişti. Berlin'de fırıncılar talebi karşılayabilmek için açık ateş yakıp tavada hamurları kızartmaya başladılar. Bu pişirme yöntemi de tatlıya adını kazandırdı.

Mayalanmış hamurun yağda kızartılması sonrası içine reçel ya da fındık kreması konularak ve üzerine pudra şekeri dökülerek fırınlarda yerini aldı.

BİRÇOK YÖREDE FARKLI ADLANDIRILIYOR

Alman pastası ülkenin birçok yöresinde farklı adlandırılıyor. Kuzey Almanya, Batı Almanya ve İsviçre'de Ballen (sıkmak) kelimesinden türemiş Berliner denilirken, Alman pastasının kültürel bir obje olduğu Bradenburg, Pomeranya, Saksonya ve Saksonya-Anhalt bölgelerinde Kaygana manasına gelen Pfannkuchen isimlerine rastlanıyor.

Güney ve orta Almanya (Bavyera) ve Avusturya'da Krapfen, Hessen'de Kräppel, Renanya-Palatina'da Fastnachtsküchelchen (Küçük Karnaval Kekleri) isimlerini de görüyoruz.

Slovenya'da Krof, Hırvatistan'da Krafni, Bosna ve Sırbistan'da ise Krofne deniyor. Polonya'da pączki, Çekya'da kobliha, Macaristan'da bécsi fánk adını alıyor. Hollanda'da Berlinerbol, Belçika'da boule de Berlin, Finlandiya'da berliininmunkki, Norveç'te berlinerbolle, Slovakya'da šiška ve Romanya'da gogoși deniyor.

Peki bu lezzetli sokak tatlısı nasıl yapılıyor? İşte adım adım detayları...

MALZEMELER

300 gr un

40 gr yaş maya

1 fiske şeker

40 gr şeker

1 paket vanilin

100 gr tereyağ

4 yumurta (3 yumurta sarısı 1 tam yumurta kullanılacak)

Yarım su bardağı ılık süt

Sıvı yağ

Vişne reçeli

Kızartmak için 2-3 su bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Hamuru yoğuracağınız kabın içerisine unu alın. Ortasına havuz açarak yaş mayayı ufalayın. Bir fiske şeker ve ılık sütten bir miktar ekleyip hafif karıştırın. Kabın üzerini mutfak beziyle örtüp 10 dakika bekletin.

Başka bir kabın içerisinde 3 yumurta sarısı ve 1 tam yumurtayı şeker ile yaklaşık 5 dakika kadar çırpın. Karışıma erittiğiniz tereyağını ilave edip tekrar çırpın. Burada dikkat etmeniz gereken püf nokta ise tereyağının asla sıcak olmaması...

Yumurtalı karışımı beklettiğiniz hamurunuza yavaş yavaş dökerek yoğurmaya başlayın. Elinize yapışan hamur sizi korkutmasın yoğurdukça hamurunuz kıvam alacaktır. Yaklaşık 10-15 dakika yoğurduktan sonra hamurunuzu unladığınız başka bir kabın içine alın. Üstünü bezle örtüp 1 saat mayalanması için bekletin.

Kabaran hamurunuzu unladığınız tezgahta yoğurarak havasının çıkmasını sağlayın. Daha sonra merdane yardımıyla hamurunuzu 1 parmak genişlikte olacak şekilde açın.

Hamur kesme silindiri ya da bir bardakla hamurunuzu yuvarlak dilimlere ayırın. Unladığınız tepsiye dizin.

Tekrar üstünü örterek yarım saat kadar tepsi mayalaması uygulayın.

Sıvı yağı derin bir tencerede kızdırıp hamurları dışı yanmayacak içleri ise çiğ kalmayacak şekilde kızartın. Bunun için 2 dakika yeterli. Yağdan aldığınız hamurları kağıt havlunun üzerine çıkarıp soğumalarını bekleyin.

Bir sıkma poşeti ya da enjektör yardımıyla vişne reçelini hamurların içine doldurun. İsterseniz fındık kreması ya da farklı reçellerle de tatlandırabilirsiniz.

Üzerine pudra şekeri serpip servis edin. Afiyet olsun...