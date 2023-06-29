Pastane usulü soğuk baklava tarifi

EVDE SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbet için bir tencereye şeker ve su eklenerek kaynamaya bırakılır. Kaynama işlemi gerçekleştikten 5 dakika sonra ocaktan alınarak soğumaya bırakılır. Daha sonra küçük bir sos tavasına veya küçük bir tencerede tereyağı eritilir.

Yağ erirken üzerinde oluşan köpükler bir kaşık yardımı ile alınır. Yağ eridikten sonra ocaktan alınır ve üzerine sıvı yağ eklenerek karıştırılır.

Tezgaha serilen baklava yufkasının üzerine kullanılacak olan fırın kabı, kenar kısımlarına denk gelecek şekilde yerleştirilir ve kenarları bıçak ile kesilir. Ardından fırın tepsisi bir fırça yardımı ile yağlanır. Baklava yufkasından bir adet alınarak fırın kabına yerleştirilir. Üzerine daha önce kenarlardan kesilmiş olan yufka parçalarından yerleştirilir. Ardından yufkanın her yeri yağlanır.