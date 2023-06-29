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Evde soğuk baklava tarifi, Kurban Bayramı'nda etin yanına servis edebileceğiniz harika bir seçenek olacak. Üstelik soğuk olmasıyla da sıcak havalarda içinizi serinleterek damaklarda hoş bir tat bırakacak. Şerbetli tatlıların ağırlığını istemiyorsanız hafif sütlü tadıyla soğuk baklava tarifi harika bir seçenek olacak. Üstelik yapımı da oldukça kolay. "Evde soğuk baklava nasıl yapılır?" diyenler için lezzet garantili içinizi ferahlatacak ustasından pastane usulü soğuk baklava tarifi sizlerle…
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SOĞUK BAKLAVA TARİFİ
Malzemeler
Ustaları kıskandıracak evde soğuk baklava tarifi için gerekli olan malzemeler aşağıdaki gibidir:
Baklava için:
1 paket baklavalık yufka
300 gram tereyağı
300 gram ceviz içi (ince çekilmiş)
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Şerbeti için:
3 su bardağı süt
2 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya (varsa 1 yemek kaşığı konsantre süt)
1 su bardağı su
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Üzeri için:
1 yemek kaşığı süt tozu (kakaolu)
80 gram sütlü çikolata(1 tablet) (buzlukta beklesin)
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EVDE SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?
Öncelikle şerbet için bir tencereye şeker ve su eklenerek kaynamaya bırakılır. Kaynama işlemi gerçekleştikten 5 dakika sonra ocaktan alınarak soğumaya bırakılır. Daha sonra küçük bir sos tavasına veya küçük bir tencerede tereyağı eritilir.
Yağ erirken üzerinde oluşan köpükler bir kaşık yardımı ile alınır. Yağ eridikten sonra ocaktan alınır ve üzerine sıvı yağ eklenerek karıştırılır.
Tezgaha serilen baklava yufkasının üzerine kullanılacak olan fırın kabı, kenar kısımlarına denk gelecek şekilde yerleştirilir ve kenarları bıçak ile kesilir. Ardından fırın tepsisi bir fırça yardımı ile yağlanır. Baklava yufkasından bir adet alınarak fırın kabına yerleştirilir. Üzerine daha önce kenarlardan kesilmiş olan yufka parçalarından yerleştirilir. Ardından yufkanın her yeri yağlanır.
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