Doğu kökene sahip şekerlemeci, fırıncı ve un üreticisi olan Roman Lefêvre ve eşi Utile ile birlikte Fransa’ya yerleşmişler ve Quai de la Fosse’de ilk ‘petit beurre’ bisküvisini üretmişlerdir.

Petibörün Kıvrımları

Lu Petit beurre bisküvilerinin her bir kıvrımının farklı bir anlam ifade ettiğini bir çoğumuz bilmiyorduk. Senelerce subliminal mesaj içermiş bisküvi meğerse... Çevresinde bulunan 52 kıvrım yılın 52 haftasını, dikdörtgen köşesinde bulunan o yuvarlak detayların 4 mevsimi, kısa kenarlar bulunan 10 kıvrım ve 2 yuvarlak detay ile birlikte yılın 12 ay olduğunu 7 cm olan uzunluğu, haftanın 7 gününü ve son olarak üzerindeki 24 adet delik ise günün 24 saat olduğunu lezzeti ile birlikte bize anlatıp durmuş. Biz bisküvi yerken ömürden, günlerden, haftalardan, aylardan yemişiz haberimiz yokmuş.

Bisküvi Mi Püskevit Mi?

Zaman zaman karşımıza çıkan kafaları karıştıran iki kavram; her ne kadar Türk Dil Kurumu’nda yazılırken bisküvi olarak yazılsa da bu iki kavram hep dillerde. Devlet Bahçeli’nin dilindeki püskevit sorunsalı aslında memleketi olan Adana iline ait unutulmaya yüz tutan bir lezzet. Adana ilinde bayramlarda, düğünlerde ve mevlitlerde sıkça bisküvi ikram edilir. İki

bisküvi arasına konulan lokum “püskevit” ya da “kıstırma” şeklinde ifade edilir. Lokum sadece bisküviye mi yakışır tabi ki değil... Lokum en çok Türk kahvesinin yanına yakışır. Kahvenin yanında lokum, hem ağzımızı hem de sohbetimizi tatlandırır.

Lokumun Türk Kültüründeki Yeri

Boğaz rahatlatan anlamına gelen “rahatulhukum” olarak bilinir. 15.yüzyıldan itibaren beri Anadolu ve Osmanlı topraklarında bilinen bir ürünmüş. O dönemlerde 1. Abdülhamit’in aşçısı Muhittin Hacı Bekir, padişahın isteği üzerine tarihteki pekmezi şeker ile değiştirerek, Türk usulü lokumun ilk örneğini hazırlamış. Lokumun Türk kültüründe özel bir yeri vardır.

Misafirlerin bayramlarda mevlitlerdeki değişmez ikramıdır. Evin en küçük bireyi tarafından yediden yetmişe tutulur. O çocuk figürü ile özdeşleşmiştir artık gözlerimizde.

Peki bu “Püskevit” Kaç Kalori?

İki adet bisküvi ve bir lokum ile hazırlanan bu atıştırmalık tatlı olarak tüketilmektedir. 70 kalori olarak hesaplanmış ve diyet dönemlerinin de vazgeçilmezi oldu bu püskevit...