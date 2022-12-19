Rize'nin nesi meşhur?

Hamsili Pilav

Malzemeler

hamsi

pirinç

su

soğan

tereyağı

fıstık

üzüm

dereotu

dolma baharı

arzuya göre karabiber





Hamsili pilav nasıl yapılır?

Hamsiler ayıklanıp temizlenir, kılçıkları çıkarılır ve tuzlanır. Bir tencerede soğan doğranıp ½ paket margarinle kavrulur, fıstık, üzüm ilave edilir. Tuzlu suda haşlanıp süzülen pirince su ilave edilir ve hafif kavrulur, su ilavesi ile pişirilir. Suyu çekince 15-20 dakika demlendirilir, bu arada artan margarin ikiye ayrılıp tere yağla eritilip demlenen pilavın üzerine dökülür. Seker, bahar, biber ve dereotu ilave edilip karıştırılır. Hamsiler orta büyüklükte yağlanmış bir tepsiye sırtları tepsiye gelmek üzere biç aralıksız sıralanır. Tabii tepsinin kenarlarına da hazırlanan iç pilav yayılır. Üzeri hamsiyle tamamen kapatılır, artan yağ üzerine dilimler halinde bırakılır, kızgın fırında kızartılır ve sıcak sıcak servis yapılır.