Rize'nin nesi meşhur?

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Hamsili Pilav
Malzemeler
- hamsi
- pirinç
- su
- soğan
- tereyağı
- fıstık
- üzüm
- dereotu
- dolma baharı
- arzuya göre karabiber
Hamsili pilav nasıl yapılır?
Hamsiler ayıklanıp temizlenir, kılçıkları çıkarılır ve tuzlanır. Bir tencerede soğan doğranıp ½ paket margarinle kavrulur, fıstık, üzüm ilave edilir. Tuzlu suda haşlanıp süzülen pirince su ilave edilir ve hafif kavrulur, su ilavesi ile pişirilir. Suyu çekince 15-20 dakika demlendirilir, bu arada artan margarin ikiye ayrılıp tere yağla eritilip demlenen pilavın üzerine dökülür. Seker, bahar, biber ve dereotu ilave edilip karıştırılır. Hamsiler orta büyüklükte yağlanmış bir tepsiye sırtları tepsiye gelmek üzere biç aralıksız sıralanır. Tabii tepsinin kenarlarına da hazırlanan iç pilav yayılır. Üzeri hamsiyle tamamen kapatılır, artan yağ üzerine dilimler halinde bırakılır, kızgın fırında kızartılır ve sıcak sıcak servis yapılır.
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Laz Böreği
Malzemeler
Yufka hamuru için:
- un
- süt
- su
- az miktarda tereyağı ve sıvıyağ
- bir tutam tuz
Muhallebi için:
- süt
- şeker
- buğday unu
- az tuz
- yumurta
Şerbeti için:
- su
- toz şeker
- limon suyu
Laz böreği nasıl hazırlanır?
İyice yoğrulup bir süre dinlendirilen hamurundan tepsinin büyüklüğüne göre baklava yufkası açılır. Yufkaların yarısı yağlanmış tepsiye serilip üzerine hazırlanan muhallebi yayılıp üzerine kalan yufkalar serilir. Tereyağı eritilip üstüne dökülerek arzuya göre kare veya üçgen şekilde kesilerek fırına verilir. Piştikten sonra soğumaya bırakılır. Daha sonra üzerine şerbet gezdirilir.
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Etli Lahana Sarması
Malzemeleri
- 2 bağ kara lahana
- Yarım kg kıyma
- 2 adet kuru soğan
- Pirinç
- Karabiber
- Tuz
Etli lahana sarması nasıl yapılır
Soğanlar ince ince doğranır, kıyma, pirinç, karabiber konularak iyice karıştırılır. Haşlanmış olan lahana yapraklarının orta kısmı çıkarılarak hazırlanmış iç konularak sarılır. Tencereye konulur, yeterli miktarda sıcak su ekleyerek pişirilir. Sıcak olarak yanına yoğurtla servis yapılır.
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Pepeçura
Malzemeler
- siyah kokulu üzüm
- mısır unu
- 1 tutam tuz
- buğday unu
Pepeçura nasıl hazırlanır?
Üzümler ezilir, şırası alınır. Gerekirse üzümlerin posası az bir suda pişirilerek posada kalan öz de alınmış olur. Bir kazana koyduğunuz ve kaynar hale getirdiğiniz üzüm suyuna un, yavaş, yavaş yedirilir, gerekirse şeker ilave edilir. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir.Kaselere boşaltılarak soğuk servis yapılır.
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Karalahana Çorbası
Malzemeler
- 1 bağ kara lahana
- 1 çay bardağı çekilmiş kırıklı mısır
- Bir dilim balkabağı
- 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
- 6 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı mısır unu
- Tuz
- Kırmızıbiber
- Karabiber
Karalahana çorbası nasıl hazırlanır?
Geceden ıslatılan fasulyeler ve mısır iyice yıkandıktan sonra suda haşlanır. Fasulyeler iyice haşlanınca ince ince kıyılmış karalahanalar eklenir. Karalahanalar ezilmeye başlayınca, ince kıyılmış balkabağı ilave edilir. Kabağın pişmesine yakın biber ve yağı eklenir ve 10 dakika daha kaynatılır. Mısır unu çok az su ile bulamaç haline getirilerek kaynamakta olan çorbaya eklenir. Tuzunu da ekledikten sonra 10 dakika daha pişirilir ve sıcak olarak servis yapılır.
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