Sağlıklı yemek tabağı nasıl olmalı?

İster yemek sofranızda isterseniz beslenme kutunuzda; kendinize sağlıklı ve dengeli bir diyet oluşturabilmeniz için yapmanız gereken tek şey, öğününüzü hazırlarken şu birkaç noktaya dikkat etmek:
Yemeğinizin büyük kısmını sebze ve meyve oluşturmalı: Tabağınızın yarısı
Renk ve çeşitliliği hedefleyin. Patateslerin, kan şekeri üzerindeki negatif etkileri sebebiyle sağlıklı bir yemek tabağında sebze olarak sayılmadıklarını unutmayın.
Tam tahıllara yönelin: Tabağınızın ¼’ü
Buğday, arpa, kepek unu, kinoa, yulaf, kahverengi pirinç gibi tam tahıllar ve bunlardan yapılan kepekli makarna gibi ürünler, kan şekerini, beyaz un ve beyaz pirinç gibi rafine tahıllara kıyasla daha az etkiler.
Proteinin gücü: Tabağınızın ¼’ü
Balıklar, kümes hayvanı etleri, fasulyeler ve kuruyemişler son derece sağlıklı ve çok yönlü protein kaynaklarıdır – salatalara da eklenebilir, tabak üzerinde sebzelere leziz eşlikçiler de olabilirler. Kırmızı eti sınırlayın, sosis ve salam gibi işlenmiş etlerden kesinlikle uzak durun.
Sağlıklı bitkisel yağlar: Ölçülü miktarlarda
Zeytinyağı, kanola, soya, mısırözü, ayçiçeği ve yerfıstığı yağı gibi sağlıklı olan bitkisel yağ türlerine yönelin, sağlıksız trans yağlar içeren hidrojenize yağlardan kaçının. Unutmayın ki ‘az yağlı’ demek, ‘sağlıklı’ anlamına gelmiyor.
Su, kahve ya da çay için
Şekerli içecekleri bırakın, süt ve süt ürünlerini günde bir-iki porsiyonla sınırlandırın, meyve sularını günde küçük bir bardaktan fazla tüketmeyin.
Aktif olun
Yemek tabaklarınızı ne kadar sağlıklı hale getirirseniz getirin, unutmayın ki aktif ve hareketli olmadığınız sürece ne dengeli bir metabolizmaya sahip olabilirsiniz ne de etkili bir şekilde kilo kontrolü yapabilirsiniz.
Sağlıklı yemek tabaklarının özünde diyet kalitesine odaklanmak yatıyor
- Diyette tüketilen karbonhidratın türü, miktarından çok daha önemlidir, çünkü sebzelerde, meyvelerde, tam tahıllarda ve fasulyelerde bulunan karbonhidratlar, patatestekilere kıyasla çok daha sağlıklıdır.
- Yemek tabağınızı maksimum düzeyde sağlıklı yaratabilmeniz için besinsel değeri düşük, kalori kaynağı, şekerli içeceklerden de uzak durmanız gerekiyor.
- Yağ tüketiminde kritik olan yağın miktarı değil, türü. Kaloriyi sağlıklı yağ kaynaklarından aldığınız sürece yağ miktarına herhangi bir sınırlama getirmeye gerek kalmıyor.
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