Yemekleriyle, yerel mutfaklarıyla öne çıkan şehirlerin köklü bir geçmişlerinin olduğunu, pek çok medeniyete ev sahipliği yaptıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye kültürel ve doğal miras açısından son derece zengin bir ülke. Batı ile Doğu arasındaki konumu, komşu ülkelerle tarihi ve kültürel bağları çok kültürlülüğü doğurmuş; büyük fauna ve flora çeşitliliği her bölgenin kendi gastronomi deneyimini sunmasına sebep olmuş.

Yaratıcılığı, yerel kalkınma planlarını ve dünya lezzetlerinin devamlılığını desteklemek amacıyla 2004 yılında kurulan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı (UCCN), gastronomi şehirleri ağı ile dünya genelinde ülkelerin en orijinal ve doğal yemeklerini korumaya alıyor. Medeniyetlerin gelişim kaynağı Anadolu, UNESCO için gerçek bir hazine. Türkiye'den "yaratıcı şehirler" ağına dahil edilen üç kenti Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar'ın birbirinden eşsiz lezzetleriyle adeta damak çatlatıyor.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nı (UCCN) oluşturan şehirler ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışıyor: yaratıcılığı ve kültür endüstrilerini yerel düzeyde kalkınma planlarının merkezine yerleştirmek ve uluslararası düzeyde aktif olarak işbirliği yapmak.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı programında Edebiyat, Gastronomi, Sanat, Müzik, Sinema, Tasarım, Zanaat ve Halk Sanatları Şehirleri olarak 7 farklı tema belirlenmiş. 2021 yılında ağa dahil olan 49 şehirle birlikte, Yaratıcı Şehirler Ağı’nın dünyada halihazırda toplam 295 üyesi bulunuyor.

Türkiye'den ise bu ağa dahil 7 şehir var;

Her yörede ayrı nefis yemeklerle karşılaşacağınız Türkiye'deki yöresel yemeklerin ünü Türkiye sınırlarını aşmış olma ki tam 3 şehir UNESCO yaratıcı şehirler listesinde gastronomi alanında sayılı şehirler arasına girdi.

Anason tohumu, en çok Türk alkollü içkisi olan rakıyı tatlandırmak için kullanılır. Anason, anason bitkisinin tohumlarından elde edilir. Rakı gibi alkollü içkilere çeşni katmak için kullanılır. Anasonun tatlımsı tadı ve özgün kokusu, içinde bulunan "anethol" denilen yağdan gelir. Anethol alkolde çözünür, ama su oranı arttıkça çökelir. Bu nedenle anasonlu içkiler suyla karıştırıldığında beyaz olur. Anason, tatlılarda da kullanılan bir baharattır.

Karadeniz hamsisi çok sevilir ve popülerdir. Kış mevsiminde tüketilir. Pek çok farklı pişirme yöntemi vardır. En sevilen hali kızartılmış olandır. En fazla 5 yıl yaşar. Türkiye'nin her bölgesinde tüketilmesine karşın Karadeniz kültürü ve mutfağının değişmez bir parçasıdır ve eb fazla bu coğrafyada yapılır. Hamsi buğulama, hamsi tava, hamsi salatası, hamsili pilav, hamsili börek, pazılı hamsi, hamsili pide, hamsili poğaça, hamsikoli, yumurtalı hamsi, kiremitte hamsi, hamsi salamura, hamsi turşusu, hamsi kuşu ve hamsi köftesi yapılır.

Bordo renklidir. Limon suyuyla eşleşmesi efsanedir. Turunçgil benzeri ekşi bir tada sahiptir. Çalı görünümünde bir bitkidir. Sumak bitkisinin meyvesi kırmızımsı, ekşi lezzette olur. Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılan "sumak" elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir.

İstanbul yakınlarındaki Karadeniz bölgesinde çıkan palamuttan yapılan lakerda popüler bir mezedir. Lakerda uzun süreli saklanmak üzere özel şekilde hazırlanmış balık etidir. Aslında torikten yapılır. Günümüzde torik az bulunduğu için palamut balıklarının temizlenmiş etleri serin, tuzlu, baskılı, defne yapraklı istiflenmiş şekilde haftalarca dinlendirerek üretilir. Tuzu durulanıp, soğan, karabiber, zeytinyağı ve limonla salata gibi servis edilir.

Türk mutfağındaki birçok ilginç ot, Ege bölgesinden gelir. Popüler bitkiler arasında ebegümeci, rezene, turp yaprakları, sampir, devedikeni, yeşil kuzukulağı, karahindiba, ısırgan otu, cibes otu, arapsaçı, radika, kuşkonmaz, şevketi bostan sayılabilir. 300’e yakın çeşidi olan bu otların sayısız yararları var. Çoğu yüksek oranda C, B1, B2 ve A vitamini deposu iken; demir, kalsiyum gibi minerallerle antioksidanlar da içeriyor. Kansere karşı koruyucu etki sağlayan otlara dair en önemli nokta pişirme süresi. Hem kendine has tat ve aromalarını korumaları hem de vitaminlerinin kaybolmaması için mümkün olabildiğince doğramadan, bütün olarak yıkanmalı ve elle doğranmalı.

Pekmeze genellikle kahvaltı sofrasında tahin eşlik eder. Pekmez tahin karıştırılarak da yenir. Pekmez genellikle üzümden yapılsa da dut, erik, elma, armut, nar ve harnuptan da yapılabilir. Dut pekmezi kazanda kaynatılarak yapılır. Dutlar bir miktar suyla birlikte rengi değişene kadar kaynatılır, suyu tülbentlerle süzülüp yeniden saatlerce karıştırılarak kaynatılır. Duttaki doğal şeker Dut pekmezi bu şekilde olur. Kan yapıcı özelliği ile bilinir. Kış aylarında ve pandemi sürecinde bol bol tüketmekte fayda var.

Türk sosisi diye isimlendirilen sucuk, kurutulan bağırsağın içerisine, özel baharatlarla harmanlanmış et kıymasının doldurulması ve fermente edilmesiyle elde edilir. Kıymanın içerisine baharat olarak genellikle kimyon, karabiber, kırmızı toz biber, sarımsak ile yapılır. Çoğunlukla yumurta veya sebzelerle eşleştirilir. En çok tüketilen hali yağda biraz kızartıktan sonra üzerine yumurta kırmaktır. En lezzetli tost ve sandviçlere, en lezzetli böreklere, kuru fasulyeye ve başka yemeklere de eklenir.

Genellikle kuzu etlerine, sebzelere veya yumurtalara lezzet katan bir baharattır. İştah açar. Şanlıurfa'ya özgü bir biber türüdür. Aynı zamanda Şanlıurfa ili ile özdeşleşmiş kurutulmuş bibere yörede verilen isimdir.

Meyve dövülür ve ince bir tabaka haline getirilir. Ardından kurumaya bırakılır. Şeker katılmaz. En çok kayısı ile yapılır. Dut incir erik vişne üzümle de olur. Pestil 4 mevsim meyve yeme imkanı verir. Meyvelerin kış için saklanması ve çerez niyetine yenmesi için pestil ve köme yapılır. Yapılan bu pestillere istenirse ceviz, badem ya da fındık kırığı gibi kuruyemişler ya da bunların toz haline gelmiş ezmeleri ilave edilebilir. Bunların yanı sıra sade meyve içeriğinden oluşan pestiller de mevcuttur. Pestil yaparken meyveler ince bir tabaka halinde serilir ve üstleri pestil bezi adı verilen su tutmayan yapıdaki bezler ile kapatılır.

Çiğ etin uzun süre korunması amacıyla çeşitli baharatlar ve tuzla kurutulması ile yapılan Türk mutfağında bir yiyecektir. Bir nevi eti saklama yöntemidir. Bu kurutulmuş sığır ve dana eti genellikle ince dilimler halinde servis edilir. Kahvaltıların ve bazı yemeklerin baş tacıdır. Tuzlu bir tada sahiptir. Çemen sosu; kırmızı biber, sarımsak çemen tohumu ve tuzdan yapılır. Çemen sürülen etlere zararlı organizmaların bulaşması engellenir. Çemen ete lezzet katar ve kokmasını önler. Bol tuzla kaplanmasının temel nedeni ise etin kokmasını önlemek içindir. Günümüzde Kayseri ve Kastamonu pastırması pastırma kentleri olarak bilinir. Dünya mutfaklarında domuz etinden yapılır ve “Bacon” ismiyle bilinir.

Tahin Türk mutfağında yaygın olarak kullanılır. Ege yöresinde tahan denir. Afyon Burdur Isparta Konya yöresinde haşhaşla karıştırılıp gözleme yapılır. Ezilmiş ve öğütülmüş susam tohumlarının akıcı bir yağ haline gelmiş halidir. Kalsiyum açısından zengin tahin kahvaltıda balla ya da pekmezle beraber tüketilir. Doktorlar kış aylarından yenmesini tavsiye ederler. Humusta ve diğer başka tatlılarda da kullanılır. Tahin daha çok Balıkesir Edremit, Konya Bozkır, Antalya ve Alanya yörelerinde yapılır ve tüketilir. Pekmezle ya da balla karıştırılabilir.

Kastamonu'da yetiştirilen özel bir sarımsak türüdür. Taşköprü Sarımsağı’nın kokusu keskindir, diğer sarımsaklara nazaran daha acıdır. Tıbbi özellik açısından en değerli sarımsaktır. Kanser önleyici ve risk azaltıcı madde olan selenyum elementi Taşköprü Sarımsağı dışındaki sarımsaklarda yok denecek kadar azdır. Bileşimi mineral madde ve vitamin açısından çok zengindir. Kuru madde içeriği yüksek olduğundan uzun süre rahatlıkla depolanabilmektedir. Adi depo koşullarında 8-10 ay muhafaza edilebilir. Taşımaya dayanımı fazla ve ihracat potansiyeli yüksektir.

Türk mutfağının en sevilen kahvaltılıklarından biridir. Genellikle balla beraber tüketilir. Besleyici ve doyurucudur. Birçok yemeğin ve tatlının yanına da yakışır. İnek, koyun, keçi ve manda sütlerinden üretilen kaymak çeşitleri arasından en çok tercih edileni manda sütünden üretilen kaymaktır. Afyon yöresinin kaymağı meşhurdur. Sütün üzeri kaymak tutuncaya kadar kaynatılır. Soğuduktan sonra buzdolabına koyulur ve bir süre dinlendirilir. Bir gün sonra kaymak sütün üzerinden alınır ve tüketilir. Kaymak özellikle ekmek kadayıfının ve irmik tatlısının yanına çok yakışır.

Safran, Türkiye'de de yetiştirilen kırmızımsı altın renkli, keskin bir baharattır. Çoğu tabağı hoş bir sarı renk verir. Safran sonbaharda çiçek açar. Çiğdem cinsinden soğanlı bir bitkidir. Özellikle gıda boyası ve tat verici olarak kullanılır. Türkiye’de ise safran Safranbolu’da üretilir. Yarım kilo safran 80 bin çiçekten çıkarılır. Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarı renge boyar. Safran çok aranan bir baharattır. Yemeklere çorbalara pilavlara eklenir, adına yemek festivalleri düzenlenir. Ayrıca tıpta da kullanılır.

Beyaz ve sarı renktedir, küçük gözenekli bir yapısı vardır ve ağızda uzun süre krema tadına benzer güzel bir tat bırakır. Çanakkale'de Ezine'de yapılan Ezine peyniri inek, keçi veya koyun sütü kullanılarak yapılır. Dünyaca ünlü Ezine peynirinin sırrı, Kazdağları’nın eteklerinde yetişen koyun, keçi ve ineklerin sütünde gizli. Bu bölgede bulunan hayvanlar, yedikleri kekik ve diğer otların karışımı sayesinde hem verimli hem de lezzetli süt üreterek, Ezine peynirinin oluşmasına katkı sağlar. Coğrafi işareti de bulunan Ezine peyniri bölgeye önemli ölçüde katma değer sağlar. Kahvaltılık olarak kullanılır, kavun ile beraber çok güzel gider ya da salatalara eklenmesi salataya lezzet katar.

Siyah ve yeşil renkteki her zeytin Türkiye'de popülerdir. Genelde kahvaltılık olarak kullanılır. İşlenerek zeytinyağına da dönüştürülür. Zeytin ağaçları Ayvalık, Mudanya, Edremit, Orhangazi, İznik, Gemlik, Yalova'da yoğun olarak bulunur. Manisa Akhisar 12 milyon zeytin ağacı ile Türkiye’nin en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticisi konumundadır. Besleyici değeri çok yüksektir. Faydaları saymakla bitmez. Zeytinde bol miktarda bitkisel protein, yağ, A, C, E vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, kükürt, klor, magnezyum mineralleri vardır. Kalp ve damar sağlığı için çok faydalı olan zeytin, yaşlanmanın etkilerini de azaltır. Dermokozmetik amaçlı kullanıldığında cilde güzellik verir. Saç dökülmesini engeller, kepeği önler, saçları kuvvetlendirir. Kırışıklıkları giderir. Makyaj kimyasallarının oluşturabileceği olumsuz etkileri azaltır. Cilt hastalıklarının oluşumu önlemeye yardımcı olur.

Bu tatlı tatlı, yufka hamurunun arasına fındık katmanlanarak ve daha sonra şeker veya bal şurubuna batırılarak yapılır. Genellikle ceviz veya antep fıstığı ile yapılır. Bayramların vazgeçilmez hamur tatlısıdır. İnce yufkaların arasına yöreye göre ceviz, antep fıstığı, badem veya fındık konarak yapılır. Genel olarak şeker şerbeti ile tatlandırılır. Bal şerbeti de kullanılır. 2013'te baklavanın Türk tatlısı olduğu tescillenmiştir. Baklava denince akla Gaziantep gelir. Orijinal Gaziantep Baklavası ustadan çırağa öğretilerek, üretim şekli ve lezzeti ile diğer baklavalardan farklılaşmıştır. Temel olarak bu farkı ortaya koyan en önemli özellik kullanılan malzemelerdir.

Ekşi, parlak renkli bir içecektir. Anavatanı Adana Tarsus olarak bilinir. Yaprakları da kendisi de yenebilen geniş köklü turpgillerden bir bitkidir. Bu bitki kullanılarak Adana, Osmaniye, Mersin yöresinde şalgam suyu üretilir. Şalgam, bazı çorba ve soslara katılır, yemeklerde garnitür olarak kullanılır. Bazı yörelerimizde suyu sevilerek içilir. Rakı ile eşleştirilebilir. Zengin potasyum içeriğiyle yüksek tansiyonu düşürmektedir. Ayrıca şalgam, halk hekimliğinde bedene dinçlik sağlayan, mide ve siyatik ağrılarına iyi gelen bir besin olarak bilinir.

Yapımında 25 farklı bitki kullanılır. Bunlar dağ nenesi, kekik, suh, çasur, yabani sarımsak, helis, siyabo gibi yöresel bitkilerdir. Bu otların tümü mevsimi gelince doğadan toplanır. Peynirini benzersiz, eşsiz kılan tek şey bu bu şifalı otları içermesi değildir. Aynı zamanda kullanılan sütün kalitesi ve doğallığı da etkilidir. Yapımında koyun sütü kullanılır. Peynir yapıldıktan sonra bidon ve küplere koyulur ve toprağa gömülür. 3 ile 7 ay arasında toprağa gömülü kaldıktan sonra çıkarılır. Yapımı oldukça zahmet ve sabır gerektiren bir sürece sahip olan Van otlu peynirinin tadı ve aroması eşsizdir. Peynir rengini ve tadını içine koyulan otlardan alır. Bu otlara göre renkleri krem ve beyaz olmak üzere değişmektedir. Renklerine bu kadar etki eden otlar tatlarında ise büyük değişiklikler göstermemektedir.

Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar'ın gastronomik tarihleri eşsiz ve özeldir. Her üç şehir, hem bölgelerinin mutfak mirasını hem de Gaziantep'teki fıstıktan Hatay'daki künefeye kadar her mekanın farklı ürünlerini ve yemeklerini korumak ve tanıtmak için dünya çapında festivaller düzenliyor. Lezzet arayışları seyahatlerin neredeyse ana motivasyonu haline gelmişken gelin beraber bu yörelerin hangi yemeklerini tanıyorsunuz gelin bir bakalım.

ANTEP MUTFAĞI

Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak 2015'e listeye aldığı kadim mutfağın sahibi Gaziantep, 15-18 Eylül de yapılacak GastroAntep festivaliyle tekrar dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Gaziantep uzun gastronomik tarihi ile tanınıyor. Ziyaretçilerine sunduğu lezzetli gastronomik deneyim sadece baklava, künefe, lahmacun, çiğ köfte, kuyu kebabı, pirinç yemekleri; tatlı, tuzlu ve ekşi et yemekleri ve birçok farklı baharat ve sosun kullanılması ile sınırlı değil. Antepliler için yemek yemek adeta bir şenliğe şölene dönüşen kültürlerarası bir diyalog. Tarih boyunca havasını, suyunu ve toprağını sevip, burayı yurt edinen insanlar farklı diller, dinler ve etnik kökenlere sahip olsalar da ortak bir dilde buluşmuş: Damak tadı. Gaziantep'liler kahvaltıyı geleneksel beyranla yapıyorlar. Gastronomi alanında daha da iyi yerlere gelmek isteyen Gaziantep’in en meşhur yemekleri;

Baklava: İncecik yufkası ve nefis antep fıstığı tadı... Antep’e yolunuz düşerse asırlık bir lezzet olan Antep mutfağının kralı Antep Baklavasını ustalarının maharetli ellerinden yemeyi ihmal etmeyin. Dünyaya nam salan en güzel lezzetlerimizin de başında gelir.

Damat Dolması: Türk yemekleri içerisinde bir diğer lezzet damat dolması… Bu dolma aslında etli Türk yemekleri içerisinde sayılabilir. İçerisinde etli, fıstıklı, bademli ve bol baharatlı bir karışımla hazırlanan kabak dolmasıdır. İç harcının bu kadar zengin ol sebebi ile damat dolması ismini almış.

Omaç: Taze taze tüketilen yufkadan ekmekler… Nefis bir lezzet olmasının yanında aslında diyet yemekler konusunda da oldukça dikkat çekici. İnce ince açılan hamur aynı şekilde saçta pişirilir ve bu lavaş bu şekilde Antep mutfağı na eşlik eder.

Yuvalama: Antep sofrası dediysek yuvalama demeden olmaz. Hemen şunu not düşelim bir Antepli için yemeği ne kadar sulu da olsa asla çorba değildir. Ola ki Gaziantep gezisine çıkarsanız aklınızda olsun. Antepliler yemeklerine çorba denmesinden pek hoşlanmazlar. Yuvalama da zaten tadı ile muhteşem bir yemektir ki bulgur karışımlı toplar ile yapılır. Yemeğin suyuna lavaş banabilir kaşık kaşık afiyetle yiyebilirsiniz.

Ekşili Ufak Köfte: Etli Türk yemekleri dendi mi Antep sofrası demeden olmaz. Gelelim yeni bir sulu yemeğimize daha… Ekşili ufak köfte! Yemeğin en önemli noktası hazırlanan yemek suyuna servis anında ufak köfteler eklenir ve hemen üzeri yağlanır. Bu sayede köfteler ufak kalır. Kaşık kaşık yemeğe doyulmayacak enfes bir yemektir.

Ali Nazik: Ali nazik yemeği aslında tüm Türkiye’nin ismini bildiği yemek. Türk mutfağı için önemli bir sunuma ve yere sahip olan Ali nazik közlenmiş patlıcan ile yoğurdun üzerine şiş kebap konulması ile hazırlanan yeşil biber ve domates ile süslenen bir yemektir.

Şiyezdiz: Gelelim Antep’imizin Şiyeydiz’ine… Şiyeydiz aslında tam bir protein deposu! Sulu yemekler içerisinde belki de en harmanlısı denebilir. Zaten güzelim Antep sofrasında buram buram sağlık diye bağıran birçok lezzet var. işte bunlardan birisi de Şiyeydiz yemeği. Bahar aylarının antibiyotik etkisi yaratan leziz yemek! Kuzu eti ile sarımsak depolu, pırasa ve nohutla taçlandırılan nefis bir lezzetten bahsediyoruz!

Mumbar Dolması: Mumbar… Güneydoğu illerinde sıklıkla yapılsa da Antep sofrası için hazırlanışı daha başka. Üstelik sadece ince değil kalın bağırsak ile de yapılabiliyor. Antepliler bu işi çözmüşler ellerine sağlık!

Lahmacun: Tabi etli Türk yemekleri diyorsak lahmacun demeden olmaz. Urfa yemekleri, Hatay Yemekleri ya da Adıyaman’a kadar uzanan ağda lahmacunun yeri başkadır. Antep mutfağı ise lahmacuna ayrı bir format getirmiş ve içine ayva katmış. Ayvalı lahmacun çok da mayhoş bir lezzet ile sevenlerini Antep’te karşılıyor.

Katmer: Katmer deyince akla içi etli ya da patatesli hamur gelir. Ancak bu katmer başka katmer. Gaziantep tatlıları içerisinde en özgün ve dillere destan tatlıdır Katmer! İncecik bir tatlı hamuru ile dört köşeli bohça yapılır ve içi tıka basa antep fıstığı doludur. Yani bu lezzeti tatmadan dünyaya gözlerini kapamamalı insan diyoruz ve listemizi diğer yöresel lezzetlerimizi de başka yazılarımızda ele almak üzere burada kapatıyoruz.

HATAY MUTFAĞI

Hatay mutfağının eşsiz lezzetleri, 2017’de dünya çapında tescillenerek UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edildi. Gastronomi alanında Gaziantep’in ardından bu listeye girmeye hak kazanan ikinci şehir olan Hatay, farklı medeniyetlerin izini taşıyan yemeklerini tüm dünyaya tanıtıyor.

Hatay, dünyanın birçok yerinden yiyecek içecek kültürüyle ilgilenen, bu tatları yerinde görüp, denemek isteyen kişilere sahip olduğu mirası cömertçe sunmaktadır. Bu mirasın korunması, sürdürülebilmesi, tanıtılması ve en önemlisi hak ettiği değeri görebilmesi gerekmektedir. Yemeklerin geleneksel yöntemlerle pişirilmesi, bu yöntemlerin gelecek nesillere aktarılması, malzemelerinin yine geleneksel yöntemlerle hazırlanıp temin edilmesi ve tüm bunların yöreyi ziyaret eden gastronomi turistlerine sunulması ve dahası Hatay'ın gastronomi değerlerini bilmeyenlerin bu kültür ile tanıştırılması, yemek kültürünün devamlılığı için bir zorunluluktur.

Hatay'ın Türk mutfağındaki önemi tartışılmaz. Batıdan Akdeniz, kuzeybatıdan Adana ve kuzeydoğudan Gaziantep ile çevrili Hatay, birçok kültürden etkilenmiş eşsiz bir mutfağa sahiptir. Hatay ayrıca Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmek üzere seçilmiştir. Hatay'daki kebaplar, meze çeşitleri ve tatlılar gerçekten çok lezzetli! Muhammara, mütebbel, humus, zeytin salatası Hatay sofralarının vazgeçilmezi olan mezelerden bazılarıdır. Son olarak künefe, Hatay'a özgü olan en iyi tatlıdır.

Abugannuş: Hatay mezeleri ile ünlü bir şehrimizdir. UNESCO da bu lezzetlerin gerçekten farkına varmış buna ayrıca seviniyoruz. Ama birçoğumuz daha abugannuşun ne olduğunu bilmiyoruz. Abugannuş nedir? Hatay yöresel lezzetleri içerisinde yer alan abugannuş aslında közlenmiş patlıcan, domates, biberlerin kıyılıp sarımsak, zeytinyağı ve nar ekşisi ile servis edilmesidir. İnanılmaz güzel bir lezzet!

Öcce: Öcce Hatay sofrasının en güzel yemeklerindendir. Aslında bir çeşit mücver denebilir. Kabakların nefis Hatay biberi ve antep fıstığı ile yoğurulup zeytinyağında kızartılması ile hazırlanır.

Künefe: Türkiye lezzetleri dendi mi akla gelen tatlılar başında elbette künefe gelir. Hatay mutfağı diyorsak künefeden başlanmalı deriz. Nefis kadayıfların Hatay demir tavalarına dizimi ile içine mis gibi Hatay peyniri konulur ve bol tereyağlı antep fıstıklı bir tatlı hazırlanır. Şerbetli tatlılar arasında dünyaya nam salmış en kıymetli lezzetlerimizdendir.

Oruk: Hatay mutfağı için özellikle ramazan ayında yenmek üzere hazırlanan oruk bakır tepsilere dizilen ve odun atesşinde pişirilen bir yemektir. Aslında görünüm içli köfte benzeridir. Ancak iç harcı ve kullanım bakımında diğer yemeklerden ayrılır. Hatay’a ramazan ayında yolunuz düşerse hemen her evde iftar ya da sahurda oruk ile karşılaşmanız mümkün. Antakya sofrası bir diğer önemli lezzeti şam oruğu… Aslında bir çeşit içli köfte olan şam oruğu dış zarın inceliği ve kızartmadaki zerafeti ile hem göze hem de mideye hitap eden bir lezzet.

AFYON MUTFAĞI

Anadolu’nun pek çok şehri gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Afyonkarahisar, Türkiye’nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında giren üç şehrinden biri. Afyonkarahisar, geleneklerini yaşatan birbirinden özel ve lezzetli yöresel tatlarıyla bezeli zengin mutfağı sayesinde 2019’da listeye girdi.

Afyonkarahisar, Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki Türk şehirlerinden biridir. Yöresel tatlar ve tatlılar, özellikle lokum, sucuk, haşhaş, keşkek ve patatesli köy ekmeği coğrafi işaret ile kayıtlı hale gelerek markalaşmaya doğru ilerliyorlar.

Tarihin en eski dönemlerinden beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Afyonkarahisar tarihi ve kültürel değerlerin izlerini taşıyan bir coğrafyada yer almaktadır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olması Afyonkarahisar’ın yemek kültürünün oluşmasında temel belirleyicidir. Afyonkarahisar yöresi yemekleri incelendiğinde, çorbalar, et yemekleri, sebze yemekleri, pilavlar, hamur işleri ve tatlı çeşitleriyle oldukça zengin bir mutfağa sahiptir. Bölgede yetişen bazı ürünlerin yöre yemeklerinde yoğun olarak kullanılması, çeşit zenginliği oluşturmaktadır. Ayrıca Afyonkarahisar’ın markalaşmış ürünleri de oldukça fazladır.

Coğrafi İşaret tescilli ürünleri; geleneğimizi yaşatan, birbirinden lezzetli yöresel tatları ve damak zevkine hitap eden yemekleri ile Afyonkarahisar; Gaziantep ve Hatay’ın ardından gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edildi.

Coğrafi işaretler listesinde yer alan; Afyon Kaymağı, Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Afyonkarahisar Patatesli Ev Ekmeği, Çay ilçesi Vişnesi ve Şuhut Keşkeği ile benzerlerinden farklılığı ile katma değeri yüksek ürünlerdir.

Pöç Çorbası: Şifa kaynağı etli Türk yemekleri sıralamasında bir diğer durağımız Afyon’da! Dananın kuyruk sokumundan alınan etin haşlanarak etin tiftiklenmesi ve et suyu ile pişirilmesi sonucu hazırlanan doğal doping etkili yemek. Bu çorba doğal antibiyotik etkisi ile dört mevsim şifa kaynağıdır.

Lokum: Afyon ilimiz UNESCO tarafından koruma altına alınan Türk yemekleri konusunda 2019 yılında UNESCO yaratıcı şehirler ağı kapsamında adını duyurmayı başardı. Afyon mutfağı da başlı başına özgün yemekleri ile zaten bir efsane. Afyon’un meşhur yerleri gezisine çıkarsanız karşınıza ilk olarak Afyon Lokumu çıkacaktır. Mutlak tadına bakmalısınız.

Kaymak: Eğer hala Afyon Kaymağı yemediyseniz ilk fırsatınızda Afyon’a bir gezi düzenlemeyi düşünün. Her noktasında yeni lezzetlerin de tadına bakabileceğiniz dehşet güzel bir memleket.

Sucuk: Bu sucuk başka sucuk. Hakiki Afyon sucuğu tadı ile görünümü ile bambaşka bir lezzet. Gerçek sucuk tadını alarak yediğiniz bir kuru fasulye bir de sahanda yumurta düşünün sizce de süper bir gurme keyfi değil mi?