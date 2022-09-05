Yemekleriyle, yerel mutfaklarıyla öne çıkan şehirlerin köklü bir geçmişlerinin olduğunu, pek çok medeniyete ev sahipliği yaptıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye kültürel ve doğal miras açısından son derece zengin bir ülke. Batı ile Doğu arasındaki konumu, komşu ülkelerle tarihi ve kültürel bağları çok kültürlülüğü doğurmuş; büyük fauna ve flora çeşitliliği her bölgenin kendi gastronomi deneyimini sunmasına sebep olmuş.
Yaratıcılığı, yerel kalkınma planlarını ve dünya lezzetlerinin devamlılığını desteklemek amacıyla 2004 yılında kurulan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı (UCCN), gastronomi şehirleri ağı ile dünya genelinde ülkelerin en orijinal ve doğal yemeklerini korumaya alıyor. Medeniyetlerin gelişim kaynağı Anadolu, UNESCO için gerçek bir hazine. Türkiye'den "yaratıcı şehirler" ağına dahil edilen üç kenti Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar'ın birbirinden eşsiz lezzetleriyle adeta damak çatlatıyor.
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nı (UCCN) oluşturan şehirler ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışıyor: yaratıcılığı ve kültür endüstrilerini yerel düzeyde kalkınma planlarının merkezine yerleştirmek ve uluslararası düzeyde aktif olarak işbirliği yapmak.
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı programında Edebiyat, Gastronomi, Sanat, Müzik, Sinema, Tasarım, Zanaat ve Halk Sanatları Şehirleri olarak 7 farklı tema belirlenmiş. 2021 yılında ağa dahil olan 49 şehirle birlikte, Yaratıcı Şehirler Ağı’nın dünyada halihazırda toplam 295 üyesi bulunuyor.
Türkiye'den ise bu ağa dahil 7 şehir var;
- Gaziantep – Gastronomi (2015)
- Hatay – Gastronomi (2017)
- İstanbul – Tasarım (2017)
- Kütahya – Zanaat ve Halk Sanatları (2017)
- Afyonkarahisar – Gastronomi (2019)
- Kırşehir – Müzik (2019)
- Bursa - Zanaat ve Halk Sanatları (2021)
Her yörede ayrı nefis yemeklerle karşılaşacağınız Türkiye'deki yöresel yemeklerin ünü Türkiye sınırlarını aşmış olma ki tam 3 şehir UNESCO yaratıcı şehirler listesinde gastronomi alanında sayılı şehirler arasına girdi.
Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar'ın gastronomik tarihleri eşsiz ve özeldir. Her üç şehir, hem bölgelerinin mutfak mirasını hem de Gaziantep'teki fıstıktan Hatay'daki künefeye kadar her mekanın farklı ürünlerini ve yemeklerini korumak ve tanıtmak için dünya çapında festivaller düzenliyor. Lezzet arayışları seyahatlerin neredeyse ana motivasyonu haline gelmişken gelin beraber bu yörelerin hangi yemeklerini tanıyorsunuz gelin bir bakalım.
ANTEP MUTFAĞI
Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak 2015'e listeye aldığı kadim mutfağın sahibi Gaziantep, 15-18 Eylül de yapılacak GastroAntep festivaliyle tekrar dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.
Gaziantep uzun gastronomik tarihi ile tanınıyor. Ziyaretçilerine sunduğu lezzetli gastronomik deneyim sadece baklava, künefe, lahmacun, çiğ köfte, kuyu kebabı, pirinç yemekleri; tatlı, tuzlu ve ekşi et yemekleri ve birçok farklı baharat ve sosun kullanılması ile sınırlı değil. Antepliler için yemek yemek adeta bir şenliğe şölene dönüşen kültürlerarası bir diyalog. Tarih boyunca havasını, suyunu ve toprağını sevip, burayı yurt edinen insanlar farklı diller, dinler ve etnik kökenlere sahip olsalar da ortak bir dilde buluşmuş: Damak tadı. Gaziantep'liler kahvaltıyı geleneksel beyranla yapıyorlar. Gastronomi alanında daha da iyi yerlere gelmek isteyen Gaziantep’in en meşhur yemekleri;
Baklava: İncecik yufkası ve nefis antep fıstığı tadı... Antep’e yolunuz düşerse asırlık bir lezzet olan Antep mutfağının kralı Antep Baklavasını ustalarının maharetli ellerinden yemeyi ihmal etmeyin. Dünyaya nam salan en güzel lezzetlerimizin de başında gelir.
Damat Dolması: Türk yemekleri içerisinde bir diğer lezzet damat dolması… Bu dolma aslında etli Türk yemekleri içerisinde sayılabilir. İçerisinde etli, fıstıklı, bademli ve bol baharatlı bir karışımla hazırlanan kabak dolmasıdır. İç harcının bu kadar zengin ol sebebi ile damat dolması ismini almış.
Omaç: Taze taze tüketilen yufkadan ekmekler… Nefis bir lezzet olmasının yanında aslında diyet yemekler konusunda da oldukça dikkat çekici. İnce ince açılan hamur aynı şekilde saçta pişirilir ve bu lavaş bu şekilde Antep mutfağı na eşlik eder.
Yuvalama: Antep sofrası dediysek yuvalama demeden olmaz. Hemen şunu not düşelim bir Antepli için yemeği ne kadar sulu da olsa asla çorba değildir. Ola ki Gaziantep gezisine çıkarsanız aklınızda olsun. Antepliler yemeklerine çorba denmesinden pek hoşlanmazlar. Yuvalama da zaten tadı ile muhteşem bir yemektir ki bulgur karışımlı toplar ile yapılır. Yemeğin suyuna lavaş banabilir kaşık kaşık afiyetle yiyebilirsiniz.
Ekşili Ufak Köfte: Etli Türk yemekleri dendi mi Antep sofrası demeden olmaz. Gelelim yeni bir sulu yemeğimize daha… Ekşili ufak köfte! Yemeğin en önemli noktası hazırlanan yemek suyuna servis anında ufak köfteler eklenir ve hemen üzeri yağlanır. Bu sayede köfteler ufak kalır. Kaşık kaşık yemeğe doyulmayacak enfes bir yemektir.
Ali Nazik: Ali nazik yemeği aslında tüm Türkiye’nin ismini bildiği yemek. Türk mutfağı için önemli bir sunuma ve yere sahip olan Ali nazik közlenmiş patlıcan ile yoğurdun üzerine şiş kebap konulması ile hazırlanan yeşil biber ve domates ile süslenen bir yemektir.
Şiyezdiz: Gelelim Antep’imizin Şiyeydiz’ine… Şiyeydiz aslında tam bir protein deposu! Sulu yemekler içerisinde belki de en harmanlısı denebilir. Zaten güzelim Antep sofrasında buram buram sağlık diye bağıran birçok lezzet var. işte bunlardan birisi de Şiyeydiz yemeği. Bahar aylarının antibiyotik etkisi yaratan leziz yemek! Kuzu eti ile sarımsak depolu, pırasa ve nohutla taçlandırılan nefis bir lezzetten bahsediyoruz!
Mumbar Dolması: Mumbar… Güneydoğu illerinde sıklıkla yapılsa da Antep sofrası için hazırlanışı daha başka. Üstelik sadece ince değil kalın bağırsak ile de yapılabiliyor. Antepliler bu işi çözmüşler ellerine sağlık!
Lahmacun: Tabi etli Türk yemekleri diyorsak lahmacun demeden olmaz. Urfa yemekleri, Hatay Yemekleri ya da Adıyaman’a kadar uzanan ağda lahmacunun yeri başkadır. Antep mutfağı ise lahmacuna ayrı bir format getirmiş ve içine ayva katmış. Ayvalı lahmacun çok da mayhoş bir lezzet ile sevenlerini Antep’te karşılıyor.
Katmer: Katmer deyince akla içi etli ya da patatesli hamur gelir. Ancak bu katmer başka katmer. Gaziantep tatlıları içerisinde en özgün ve dillere destan tatlıdır Katmer! İncecik bir tatlı hamuru ile dört köşeli bohça yapılır ve içi tıka basa antep fıstığı doludur. Yani bu lezzeti tatmadan dünyaya gözlerini kapamamalı insan diyoruz ve listemizi diğer yöresel lezzetlerimizi de başka yazılarımızda ele almak üzere burada kapatıyoruz.
HATAY MUTFAĞI
Hatay mutfağının eşsiz lezzetleri, 2017’de dünya çapında tescillenerek UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edildi. Gastronomi alanında Gaziantep’in ardından bu listeye girmeye hak kazanan ikinci şehir olan Hatay, farklı medeniyetlerin izini taşıyan yemeklerini tüm dünyaya tanıtıyor.
Hatay, dünyanın birçok yerinden yiyecek içecek kültürüyle ilgilenen, bu tatları yerinde görüp, denemek isteyen kişilere sahip olduğu mirası cömertçe sunmaktadır. Bu mirasın korunması, sürdürülebilmesi, tanıtılması ve en önemlisi hak ettiği değeri görebilmesi gerekmektedir. Yemeklerin geleneksel yöntemlerle pişirilmesi, bu yöntemlerin gelecek nesillere aktarılması, malzemelerinin yine geleneksel yöntemlerle hazırlanıp temin edilmesi ve tüm bunların yöreyi ziyaret eden gastronomi turistlerine sunulması ve dahası Hatay'ın gastronomi değerlerini bilmeyenlerin bu kültür ile tanıştırılması, yemek kültürünün devamlılığı için bir zorunluluktur.
Hatay'ın Türk mutfağındaki önemi tartışılmaz. Batıdan Akdeniz, kuzeybatıdan Adana ve kuzeydoğudan Gaziantep ile çevrili Hatay, birçok kültürden etkilenmiş eşsiz bir mutfağa sahiptir. Hatay ayrıca Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmek üzere seçilmiştir. Hatay'daki kebaplar, meze çeşitleri ve tatlılar gerçekten çok lezzetli! Muhammara, mütebbel, humus, zeytin salatası Hatay sofralarının vazgeçilmezi olan mezelerden bazılarıdır. Son olarak künefe, Hatay'a özgü olan en iyi tatlıdır.
Abugannuş: Hatay mezeleri ile ünlü bir şehrimizdir. UNESCO da bu lezzetlerin gerçekten farkına varmış buna ayrıca seviniyoruz. Ama birçoğumuz daha abugannuşun ne olduğunu bilmiyoruz. Abugannuş nedir? Hatay yöresel lezzetleri içerisinde yer alan abugannuş aslında közlenmiş patlıcan, domates, biberlerin kıyılıp sarımsak, zeytinyağı ve nar ekşisi ile servis edilmesidir. İnanılmaz güzel bir lezzet!
Öcce: Öcce Hatay sofrasının en güzel yemeklerindendir. Aslında bir çeşit mücver denebilir. Kabakların nefis Hatay biberi ve antep fıstığı ile yoğurulup zeytinyağında kızartılması ile hazırlanır.
Künefe: Türkiye lezzetleri dendi mi akla gelen tatlılar başında elbette künefe gelir. Hatay mutfağı diyorsak künefeden başlanmalı deriz. Nefis kadayıfların Hatay demir tavalarına dizimi ile içine mis gibi Hatay peyniri konulur ve bol tereyağlı antep fıstıklı bir tatlı hazırlanır. Şerbetli tatlılar arasında dünyaya nam salmış en kıymetli lezzetlerimizdendir.
Oruk: Hatay mutfağı için özellikle ramazan ayında yenmek üzere hazırlanan oruk bakır tepsilere dizilen ve odun atesşinde pişirilen bir yemektir. Aslında görünüm içli köfte benzeridir. Ancak iç harcı ve kullanım bakımında diğer yemeklerden ayrılır. Hatay’a ramazan ayında yolunuz düşerse hemen her evde iftar ya da sahurda oruk ile karşılaşmanız mümkün. Antakya sofrası bir diğer önemli lezzeti şam oruğu… Aslında bir çeşit içli köfte olan şam oruğu dış zarın inceliği ve kızartmadaki zerafeti ile hem göze hem de mideye hitap eden bir lezzet.
AFYON MUTFAĞI
Anadolu’nun pek çok şehri gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Afyonkarahisar, Türkiye’nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında giren üç şehrinden biri. Afyonkarahisar, geleneklerini yaşatan birbirinden özel ve lezzetli yöresel tatlarıyla bezeli zengin mutfağı sayesinde 2019’da listeye girdi.
Afyonkarahisar, Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki Türk şehirlerinden biridir. Yöresel tatlar ve tatlılar, özellikle lokum, sucuk, haşhaş, keşkek ve patatesli köy ekmeği coğrafi işaret ile kayıtlı hale gelerek markalaşmaya doğru ilerliyorlar.
Tarihin en eski dönemlerinden beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Afyonkarahisar tarihi ve kültürel değerlerin izlerini taşıyan bir coğrafyada yer almaktadır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olması Afyonkarahisar’ın yemek kültürünün oluşmasında temel belirleyicidir. Afyonkarahisar yöresi yemekleri incelendiğinde, çorbalar, et yemekleri, sebze yemekleri, pilavlar, hamur işleri ve tatlı çeşitleriyle oldukça zengin bir mutfağa sahiptir. Bölgede yetişen bazı ürünlerin yöre yemeklerinde yoğun olarak kullanılması, çeşit zenginliği oluşturmaktadır. Ayrıca Afyonkarahisar’ın markalaşmış ürünleri de oldukça fazladır.
Coğrafi İşaret tescilli ürünleri; geleneğimizi yaşatan, birbirinden lezzetli yöresel tatları ve damak zevkine hitap eden yemekleri ile Afyonkarahisar; Gaziantep ve Hatay’ın ardından gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edildi.
Coğrafi işaretler listesinde yer alan; Afyon Kaymağı, Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Afyonkarahisar Patatesli Ev Ekmeği, Çay ilçesi Vişnesi ve Şuhut Keşkeği ile benzerlerinden farklılığı ile katma değeri yüksek ürünlerdir.
Pöç Çorbası: Şifa kaynağı etli Türk yemekleri sıralamasında bir diğer durağımız Afyon’da! Dananın kuyruk sokumundan alınan etin haşlanarak etin tiftiklenmesi ve et suyu ile pişirilmesi sonucu hazırlanan doğal doping etkili yemek. Bu çorba doğal antibiyotik etkisi ile dört mevsim şifa kaynağıdır.
Lokum: Afyon ilimiz UNESCO tarafından koruma altına alınan Türk yemekleri konusunda 2019 yılında UNESCO yaratıcı şehirler ağı kapsamında adını duyurmayı başardı. Afyon mutfağı da başlı başına özgün yemekleri ile zaten bir efsane. Afyon’un meşhur yerleri gezisine çıkarsanız karşınıza ilk olarak Afyon Lokumu çıkacaktır. Mutlak tadına bakmalısınız.
Kaymak: Eğer hala Afyon Kaymağı yemediyseniz ilk fırsatınızda Afyon’a bir gezi düzenlemeyi düşünün. Her noktasında yeni lezzetlerin de tadına bakabileceğiniz dehşet güzel bir memleket.
Sucuk: Bu sucuk başka sucuk. Hakiki Afyon sucuğu tadı ile görünümü ile bambaşka bir lezzet. Gerçek sucuk tadını alarak yediğiniz bir kuru fasulye bir de sahanda yumurta düşünün sizce de süper bir gurme keyfi değil mi?
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