Daniel Boulud: Taze mantarlı yumurta

Daniel Boulud, dünya genelinde 14 restoranı, 10 kitabı, 2 Michelin yıldızı ve 2021 Les Grandes Tables du Monde "dünyanın en iyi restorancısı" gibi sayısız ödülüyle bir mutfak üstadı.

Dünyaca ünlü şefin yemek tutkusu küçük yaşlarda başlamış. Fransa, Lyon’un hemen dışında bir çiftlikte büyüyen Boulud, malzemelerini bizzat kendi toplamış topraktan, yemek yapmayı da büyükannesini izleyerek öğrenmiş.

Boulud’un mutfak tutkusunu ateşleyen yemek, taze mantarlı brouillade (çırpılmış yumurta) olmuş.

İlkbahar ve sonbahar aylarında, mantar sezonu açıldığında, büyükannesiyle birlikte tarlalardaki gizli yerlerine gider, buralarda taze mantarlar toplarlarmış.

“Beni en çok büyüleyen şey, tabiatın daima kutlayacak bir şeyler bulmasıydı – bu ister yılın ilk çileği olsun ister domatesi ya da mantarı,” diyor Boulud.

Bu günlerde, şef, taze malzemelere olan bu tutkusunu gastronomisinde de gösteriyor. Fransız mutfağının rehberliği altında, uluslararası aromaları ve malzemeleri de entegre ederek imparatorluğunu yeni restoranlar ve yeni menülerle genişletiyor.

“Fransız mutfağı, nesiller boyu şefler, Julia Child gibi tutkulu insanlar ve yemek yazarları tarafından keşfedildi. Ve hala insanlara ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Fransız mutfağı keyiflidir, lezzetlidir ve erişilebilirdir. Bu mutfakta her şey mümkündür.”