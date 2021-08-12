HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Vegan türlü yemeği nasıl yapılır?

Patlıcan, kabak, domates, biber, taze fasulye gibi birçok sebzenin bir araya gelmesiyle yapılan türlü yemeği hafif ve etsiz olması nedeniyle sıkça tercih edilir.
Necmiye Uçansoy

Türlü hem zeytinyağlı sadece sebzelerle, hem de etli olarak yapılır. Her iki şekilde de farklı lezzete sahiptir. Türlü oldukça besleyici olması sofralardan eksik etmemeyi gerektirir.

MALZEMELER

  • 4 orta boy patlıcan
  • 4 domates
  • 2 Kabak
  • 2 soğan
  • 3 patates
  • 6 tane taze fasulye
  • 2 yeşilbiber
  • Yarım yemek kaşığı salça
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz,
  • Kırmızıbiber,
  • Karabiber

NASIL YAPILIR?

  • Bir tencerede soğan zeytinyağında kavrulur.
  • Salça eklenerek devam edilir.
  • Diğer sebzeler yıkanır ve doğranarak hazırlanır.
  • Kavrulan soğanın üzerine malzemeler yerleştirilir.
  • En üste soyulmuş ve doğranmış domates konmalıdır.
  • Biraz sıcak su ilave ederek suyunu salana kadar pişmeye bırakılır.
  • Kaynayınca tuzu ve baharatlar ilave edilir, biraz karıştırılır.
  • Sebzeler pişince ateşten indirilir.
  • Servise hazırdır.
  • Afiyet olsun!

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