Vişne suyunun faydaları nelerdir?

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Her yaştan ve her kesimden uykusuzluk çeken kişi, vişne suyunun dinlendirici etkilerini öne sürerek, yatıştırıcı antihistaminikler ve melatonin gibi diğer uyku yardımcılarıyla birlikte gelen uyku sersemliği olmadan bebek gibi uyku faydasını sağladığını iddia ediyor. Peki gerçekten de ekşi vişne suyu kolayca uykuya dalmanıza ve daha derin uyumanıza yardımcı olur mu?
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Bazı klinik araştırmalar, ekşi kirazların yararlı bir uyku arttırıcı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, birçok doktor ve diyetisyen, meyve suyunun ara sıra kullanıldığında doğal bir uyku yardımcısı olarak yardımcı olabileceğine inanıyor.
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Massachusetts General Hospital'da beslenme ve yaşam tarzı psikiyatrisi direktörü olan beslenme psikiyatr Uma Naidoo'ya göre, "Kirazlar zengin bir polifenol ve C vitamini kaynağıdır. Sonuç olarak, iltihaplanmayı azaltır ve uykuyu desteklerler." Dr. Naidoo, This Is Your Brain on Food adlı kitabında, ekşi vişne suyu hazırlamanın çalışma katılımcılarında uykusuzluğu azalttığını gösteren 2018 klinik araştırmasından bahsediyor.
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American Journal of Therapeutics'te yayınlanan bu randomize, çift kör, plasebo kontrollü klinik çalışma iki küçük uykusuzluk hastası grubunu test etti. Bir grup 14 gün boyunca sabahları ve yatmadan iki saat önce ekşi vişne suyu içeceği içerken, benzer bir grup aynı saatlerde vişne tadında plasebo içeceği içti. 14 gün ve bir arınma periyodundan sonra gruplar, deneyin ilk bölümünde sahip olmadıkları vişne suyuna veya plaseboya geçtiler ve iki haftalık denemeyi tekrarladılar. Araştırmacılar, her 14 günlük aşamadan önce ve sonra tüm katılımcıların kanını test etti ve beyin dalgalarını, göz ve bacak hareketlerini, kan oksijen seviyesini, kalp atış hızını ve nefes almayı kaydeden polisomnografi kullanarak uykularını inceledi. Sonuçlar, vişne suyu içenlerin uyku sürelerini ortalama 84 dakika artırdığını ve uyku verimliliklerini artırdığını gösterdi.
Naidoo'ya göre, "Bu küçük bir çalışma olsa da vişne suyunun uykuya yardımcı olduğuna dair ilk insan kanıtını sağladı."
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Louisiana Eyalet Üniversitesi Tarım Merkezi, Gıda ve Bilim Bölümü ve Pennington Biyomedikal Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar da kiraz suyu içenlerin kan testinde amino asit triptofan düzeylerinin yükseldiğini gösterdi. Bu neden önemli? Çünkü triptofan, uyku-uyanıklık döngülerimizi düzenlemeye yardımcı olan bir hormon olan melatonine ve ruh hali ve uyku ile ilgili bir nörotransmiter olan serotonine dönüştürülür. Daha fazla triptofan, daha fazla melatonin ve serotonin ve teorik olarak daha iyi uyku anlamına gelir.
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