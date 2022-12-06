Yörelere göre kahvaltı çeşitleri

Sadece kahvaltıdan bahsetmek bile keyiftir

Anadolu’da kahvaltı sofralarının hazırlanması da yapılması da keyiftir ki bahsi bile insanın yüzünde gülümsemeye yol açar. Dünyanın tüm kültürlerinde kahvaltı önemlidir ama bizim zenginliğimiz pek görülmez.

İnce belli bardakta demlenen siyah çay, yöresine göre değişen peynir çeşitleri, domates-biber kızartması, söğüş doğranan salatalığın zeytinyağı ve karabiberle soslanması, tahin pekmez ve bal kaymak gibi ayrılmaz ikililer her sofranın baş tacıdır. Tereyağı ve mevsimine göre çeşit çeşit reçeller, yeşil ve yine zeytinyağı gezdirilmiş siyah zeytin, elbette taze ya da kızarmış ekmeksiz kahvaltı olmaz; ya da simit…

Türkiye’de kahvaltının bir diğer vazgeçilmezi yumurtadır. Kıvamına göre değişen haşlanmış, sahanda ya da biber ve domatesle menemen mutlaka sofranın ortasındadır. Acuka gibi çeşniler, sucuk ve pastırma gibi et ürünleri ve gözleme ya da börek de kahvaltının tamamlayıcılarıdır. Şahane bir kahvaltıda ne olmalı?