Balıkesir'de kahvaltıda ne yenir?

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Üç Sütlü Balıkesir Beyaz Peynir: Kahvaltı dendiğinde akla ilk klasik beyaz peynir gelir. Balıkesir'in doğasında beslenen keçi, koyun, inek sütleri en yetenekli ustaların ellerinde işlenir, 3 ay olgunlaştıktan sonra kendine has kıvamıyla sofralara gelir.
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Üç Sütlü Balıkesir Tulum Peyniri: İnek, koyun ve keçi sütlerinin belirli oranlarda karıştırılmasından sonra doğal yöntemlerle peynire dönüştürülmesi ile elde edilir. Nemi sıcaklığı uygun ortamlarda en az 12 ay dinlendikten sonra soframıza gelen peynir orta sert formu eşsiz lezzeti ve farklı aromasıyla Balıkesir Kahvaltı sofrasına fark katar.
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Manyas Kelle Peyniri: Balıkesir'in cografi işaretli ilk peyniri olan Manyas Kelle peyniri manyaslı üreticilerden temin edilen koyun ve inek sütü karışımının şirden mayasıyla mayalanıp kelle şekli verilmesi ve 120 gün olgunlaştırılmasıyla elde edilir. Delikli sert bir yapısıyla Balıkesir kahvaltısının vazgeçilmezlerinden olup Susurluk tostunun da en önemli malzemesidir.
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Ayvalık Sağanaki Peyniri: Bahar sütleri ile üretilen Ayvalık Saganaki Peyniri, ismini Yunancada "iki kulplu küçük tava" anlamına gelen "sagan" kelimesinden alır. Komşu adalarda "Kefalotiri" olarak da bilinen ve Cunda'nın balık sofralarında da tercih edilen Saganaki Peyniri zeytinyağı ile birlikte sahanda kızartılabileceği gibi sade olarak tüketilebilir. Cevizli, kekikli, acı biberli, çörek otlu ve damla sakızlı çeşitleriyle kahvaltıya renk katar.
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Kirli Hanım Peyniri: Unutulmaya yüz tutmuş bir peynir çeşidi olan Kirli hanım peyniri ayvalık ve gömeç yöresi kadınlarının zeytinliklerde çalışan eşleri için hazırladıkları ekşi mayalı ekmeğe katık olması için yapılmış bir peynirdir. Peynirin uzun raf ömrüne sahip olması amacıyla en kısa sürede kuruması hedeflenmiş, bu işlem için güneşin poyrazla birlikte bol olduğu yaz dönemleri seçilmiştir. Şirden mayası ile mayalanan süt pıhtı oluştuktan sonra yaklaşık 500 gramlık küçük kalıplar halinde şekillendirilip 2-3 gün boyunca tuzla ovalanarak sertleştirilir. SOnrasında 20-30 gün boyunca tahta zeminli kafesler içerisinde güneşe ve rüzgara maruz bırakılarak bekletilir. Nemini atan peynirler neredeyse yumruk büyüklüğüne kadar küçülür ve sertleşir. Kuruyan dış yüzeyinin koyui içinin beyaz renkli olması sebebiyle bu peynir "kirli hanım" adını almıştır. Aroması keskin, kuru ve aşırı sert olan peynir kahvaltıda en ince şekilde dilimlenir yöresel nar ekşisi ve zeytinyağı ile birlikte servis edilir.
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