Anadolu'daki 8 tarihi kütüphane

Medeniyetlerin beşiği Anadolu, insanlığın ilk izlerinin görüldüğü bereketli bir coğrafyadır. Bilginin saklandığı ve aktarıldığı kurumlar arasında yer alan kütüphaneler de bunun bir parçasıdır. işte bu Anadolu'daki bu hazinelerden 8 tanesi...
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Ayasofya Kütüphanesi - İstanbul
Ayasofya Kütüphanesi, Ayasofya Camisi içinde Sultan I. Mahmud tarafından kurulmuştur. Kütüphanenin vakfiyesi Ocak 1740'ta hazırlanmış, açılış merasimi ise 21 Nisan 1740 tarihinde yapılmıştır. I. Mahmud’un da hazır bulunduğu bu merasimde kütüphane muhaddis ve müfessirleri tarafından birer açılış dersi verilmiştir. Kütüphane, mimarisi ve zengin koleksiyonuyla dikkat çekmektedir.
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Sultan III. Ahmed Kütüphanesi (Enderun Kütüphanesi) - İstanbul
Sultan III. Ahmed Kütüphanesi (Enderun Kütüphanesi), Topkapı Sarayı Müzesi üçüncü avlusunda, Arz Odası’nın arkasında yer alır. Cami ve kasırlarda kitap dolapları yerine müstakil kütüphane binası kurmanın tercih edildiği Lale Devri’nde Sultan III. Ahmed, Saray-ı Cedid-i Amire (Topkapı Sarayı) denilen Yenisaray'daki dağınık kitapları bir yerde toplamayı uygun bulmuş bunun üzerine II. Selim’in bakımsız bir halde olan köşkünü yıktırıp yerine kendi adıyla anılan veya Enderun Kütüphanesi denilen yeni bir kütüphane binası yaptırmıştır. Yapının inşaatına 17 Şubat 1719’da başlanmış, 23 Kasım 1719’da törenle açılmıştır. İçindeki kitapların rutubetten zarar görmemesi için Türk kütüphane mimarisinde daima dikkat edilen bir özellik burada da uygulanarak binanın altında pencereli yüksek bir bodrum yapılmış, ayrıca etrafının açık olmasına itina gösterilmiştir.
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Hüsrev Paşa Kütüphanesi - İstanbul
II. Mahmud ve Abdülmecid dönemlerinin önde gelen devlet adamlarından olan Hüsrev Paşa’nın Eyüp Bostan İskelesi’nde inşa ettirdiği bina 1839 yılından itibaren kütüphane olarak kullanılmaktadır. Kütüphanenin vakfiyesi 13 Mayıs 1854 tarihinde düzenlenmiş olup kitapların üzerindeki vakıf mührü 1855 yılını göstermektedir. Kütüphanenin vakfiyesinde yer aldığı üzere, Hüsrev Paşa kütüphaneye 1015 cilt kitap bağışlamıştır.
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Köprülü Kütüphanesi - İstanbul
Köprülü Kütüphanesi müstakil kütüphanelerin ilk örneklerinden biridir. Kütüphanenin de içinde bulunduğu külliyeyi yaptırmak isteyen Köprülü Mehmed Paşa, külliye tamamlanmadan vefat edince oğulları Fazıl Ahmed Paşa ve Fazıl Mustafa Paşa tarafından kütüphaneye son hali verilmiştir. Fâzıl Mustafa Paşa’nın 1678 tarihinde hazırlattığı vakfiyesinde kütüphaneye mahsus bir personel kadrosunun tahsis edildiği ve üç hafızıkütüp (kütüphane memuru), bir mücellit (kitap ciltlerini yapan kimse) ve bir bevvaptan (mahalle mekteplerinde çocukları evlerine götürüp getiren kişi) meydana gelen bu kadroya, devrine göre oldukça tatmin edici bir ücret ödendiği tespit edilmiştir.
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Millet Kütüphanesi - İstanbul
1699-1700 yılında Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi tarafından dârülhadis (hadis okutulan yer) olarak yaptırılan bina Feyziye Dârülhadisi yanında Feyziye Medresesi (Feyzullah Efendi Medresesi) adlarıyla da anılmıştır. İnşa tarihinden bu yana çeşitli tamirler görmüş olan yapı, 1894’teki İstanbul depremi ve daha sonra Fatih yangınında hasar görünce Evkaf Nâzırı Şeyhülislâm Mustafa Hayri Efendi’nin gayretleriyle tamir ettirilmiş ve Feyzullah Efendi’nin vakfettiği kitaplar Evkaf Nezareti’nce koruma altına alınmıştır. Mezkur bina, Osmanlı coğrafyasının çeşitli bölgelerinde vazifesi gereği dolaşmış ve her gittiği yerde kitap toplamış olan Ali Emiri Efendi tarafından 17 Nisan 1916 günü yapılan bir törenle ismini kendisinin verdiği Millet Kütüphanesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ali Emiri Efendi, içinde Osmanlı tarihleri, padişah divanları, şuara tezkireleri ve fermanlar bulunan, çoğu nadir ve tek nüsha olan 16.000 cilt kitabını kütüphaneye bağışlamıştır. Kütüphane günümüzde Millet Yazma Eser Kütüphanesi olarak hizmete devam etmektedir.
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