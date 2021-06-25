Balayında İtalya’ya gitmeye ne dersiniz?

Ancak bu tarihi ve doğal güzelliklerle dolu Akdeniz ülkesinde romantizm sadece Venedik’te kalmıyor. Balayında hem Akdeniz romantizmini yaşayıp hem de yeşilin, mavinin en doğal halinin tadını çıkarabilir, tarihin yaprakları arasında geriye doğru yolculuk yapabilir ve hayatınızın bu özel günlerini unutulmaz yapabilirsiniz.
İtalya’nın en güzel özelliklerinden biri, misafirliğiniz ne kadar uzun sürerse sürsün yapılacak eğlenceli aktivitelerinin bitmiyor olması. Dünyaya nam salmış mutfağı, yılın her döneminde ılıman olan iklimi sayesinde kış tatili için de son derece uygun olması, İtalya’yı cazibe merkezine çeviriyor.
İtalya’nın dünyanın dört bir yanından akın eden muazzam turist sayısına rağmen hala sessiz ve sakin köşelerini de keşfetmeye çıkabilirsiniz.
İtalya’da balayı için nereleri tercih edebilirsiniz? Sizin için küçük bir liste hazırladık.
İtalyan Rivierası
Elizabeth Taylor ve Frank Sinatra gibi dünyaca ünlü yıldızların hayran olduğu İtalyan Rivierası, 1800’lerin sonlarından beri ziyaretçileri için cazibe merkezi. Temmuz ve Ağustos aylarında çok sıcak ve kalabalık olan bu muhteşem yer, yılın kalan 10 ayında sakin bir cennete dönüşüyor. Şarkılara konu olan küçük tatil beldesi Portofino’da dağ yamaçlarına kurulmuş özgün yerlerin manzarasına doyum olmuyor. Rapello ve SantaMargherita’da uluslararası tatil köyleri geçmişin Retro izlerini taşımaya devam ediyor.
İtalyan Rivierası, dünyanın en ünlü restoranlarının bulunduğu bir yer. Ancak tüm bu restoranların muhteşem romantik manzaraları ve olağanüstü lezzetli yemekleri ile günü bitirmenin en güzel seçeneği olacaktır. Splendido Mare restoranda ünlü piazzettayı ve pestolu karidesli rizottoyu denemelisiniz.
Çevreyi gezmeyi de ihmal etmeyin. Doğu Cenova’daki RivieradiLevante’yi görebilir, gemi ile Camogli, Rapallo, Portovenere ve Lerici’ye gidebilirsiniz. Son derece kalabalık olsa da dönmeden mutlaka uğramanız gereken yerlerin başında CinqueTerre geliyor.
Fransız sınırına uzanan Rivieradi Ponente, sade ve daha az gösterişli Albenga, Cervo ve Alassio’yu görebilir, Villa della Pergola’nın güzel bahçelerinin arkasında kalan tepelerde konaklayabilirsiniz.
Puglia
Puglia, “İtalya’nın topuğu” olarak adlandırılır, ülkenin çizmeye benzeyen şekli nedeniyle bu ismi almıştır. Güney İtalya’nın zeytin ağaçları, kır çiçekleri ve koyu kırmızı toprağı ile ünlü bu bölgesi, iki denize birden açılır; İyon ve Adriyatik denizleri. Turkuaz ve açık mavi denizlerinin oluşturduğu sahillerde çok sayıda plaj bulunuyor.
Bölge, Yeni Toskana olarak anılsa da kalabalıktan uzak durmayı başarmış, sakin ve huzurlu. Lecce, bölgenin merkezinde ve etrafında Ostuni, Martina Franca, Locorontondo gibi günü birlik gezi yerleri ile son derece renkli. Hem şehir hem doğa hem de plaj tatili avantajı sayesinde önemli bir turistik yere dönüştü.
Puglia, İtalya’nın sebze, balık ve deniz ürünlerinden oluşan özel mutfaklarından biri. Yerel tatlı zeytinyağı ile yapılan tüm yemekleri kendine özgü bir lezzete sahip. Çok sayıda hem ultra lüks hem mütevazı otellerle, spa ve özel plajlarla dolu olan bölgede her türlü ihtiyaca yanıt verebilen bir turistik çeşitlilik bulunuyor.
İtalyan Gölleri
Şairlere ilham veren, şiirlere konu olan Como Golü, “güzelliğin her türlüsünü barındırması” ile ünlü. Ancak İtalya’nın tek gölü Como değil, Maggiore ve Orta gölleri, olağanüstü güzellikleri ile romantizmin resmini andırıyorlar. İtalya’daki göllerin tadını çıkarmak için Bellagio, Menaggio ve Varenna’yı tercih edebilirsiniz. Dünyanın en güzel otelleri arasında bulunan Villa d’Este’nin yanı sıra göllerin kıyılarında sayısız konaklama seçeneği bulunuyor. Ayrıca göl üzerinden teknelerle geçerek etrafı keşfedebilirsiniz.
İtalyan göllerinin dağların arasındaki yamaçlarda yer almaları sayesinde nereye baksanız manzara önünüzde uzanıyor, dilerseniz ormanı dilerseniz gölü izleyebilirsiniz. Bu sınırsız güzelliklere, İtalyan tipi çiçek bahçeleri de ekleniyor.
Tercihiniz sessizlik ise size Lago d’Orta’yı önerebiliriz. Tarihi kasaba Orta San Giulio, şefleri ile de ünlü. Özellikle safranlı ve dört deniz ürünlü spagettinin tadını uzun süre damağınızda hissedebilirsiniz.
Sardunya
El değmemiş pudramsı kumsallarıyla Karayiplerin denizini aratmayan sahillerde unutulmaz bir tatil arıyorsanız size Sardunya’yı önerebiliriz. CostaSmeralda’nın harika doğal manzarasının, plajlarının ve dünyanın en sofistike kalabalıklarının oluşturduğu ortamın tadını çıkarabilirsiniz. Çok sayıda konaklama seçeneği arasından ünlü otelleri ya da butik pansiyonları seçebilirsiniz. Palau’ya arabayla giderseniz Maddalena takımadalarına feribotla geçebilir, 300’den fazla beyaz kum plajın bulunduğu bu turkuaz sularda serinleyebilirsiniz.
Batı kıyısındaki Alghero kasabasında pastel renklere boyanmış evler ve dar sokaklar arasında yürüyüş yapabilir, kumlu plajlarda günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Çok sayıda restoran ve kafenin bulunduğu merkezde deniz ürünleri ve yerel yemekler arasında seçim yapmanız zor olacaktır. Güneşin denizin üzerinden batışını izlerken keyifli bir akşam yemeğinin tadını çıkarabilirsiniz. Kayaların üzerine kurulan Villa Las Tronas’ın Richard Burton ve Elizabeth Taylor gibi ünlü isimlerin favorisi olduğunu da belirtelim.
Amalfi Kıyısı
Napoli’nin güneyindeki Tiren Denizi, dünyanın en güzel kıyı sahillerinden birini yaratmıştır. Amalfi, açık renkli ve güneşli gökyüzü, yerel mutfağı ve harika otelleri ile bölgenin en iyi seçeneklerinden. Amalfi’denPositano’ya geçebilir, doğanın pastel renklerle yarattığı muhteşem gerçeklikteki kartpostal manzarayı izleyebilirsiniz. Positano, butik otelleri ve sessiz ortamı sayesinde huzurlu bir kasaba. SantaCaterina’daki Romeo ve Jülyet köşkünü tırmanabilir, muhteşem denize yukarıdan bakarak güzel vakit geçirebilirsiniz.
Costiera’da yavaş ilerleyen zamanın tadını çıkarırken hem alışverişle, geç öğle yemekleriyle, tekne turlarıyla ve deniz dalışlarıyla vakit geçirebilirsiniz. Bölgedeki restoranların mum ışıklarıyla aydınlatılmış romantik ortamlarında keyifli sohbetler sizi bekliyor olacak.
Sicilya
Sicilya’nın tarihi ve kültürel zenginliği, muhteşem kırsal alanları, harika plajları, gezilmesi gereken adacıkları ve lezzetli mutfağı ile size unutulmaz bir tatil vadettiğini söyleyebiliriz. Aktif bir yanardağın bulunduğu Sicilya, çok sayıda alternatif tatil planı sunuyor. Aeolian Adası gibi huzurlu yerlerde konaklayabilir, canlı Palermo’yu keşfedebilir, egzotik Trapani’de kuskus yiyebilir, Selinunte ve Segesta’daki antik Yunan tapınaklarını gezebilirsiniz.
Ragusa, Modica, Noto gibi kasabalarda alışveriş yaparken bademli granita yemeyi ihmal etmeyin. Etna’da kır evlerinden yapılan otellerde konaklayabilir, rüya kadar güzel Taormina’yı gezebilirsiniz. Volkanik dağ manzaralı restoranlarda ıstakoz yemek de sıra dışı bir anı olacaktır.
Roma
Üç bin yıldan uzun süredir insanların tarihine ışık tutan efsanevi başkent Roma, bu özelliği sayesinde Sonsuzluk Şehri olarak anılır. Geçmişten bugüne kadar tüm uygarlıkların bıraktıkları miraslar bir araya gelerek bu muhteşem şehri oluşturdu. Tek bir yere bakarken antik Yunan, Barok, Rönesans ve 2000’lerin modern binalarını bir arada görebilirsiniz.
Roma’da konaklama alternatiflerinin neredeyse sınırı yok. Şehir otellerinden muhteşem mimarileriyle dünyaya nam salmış otellere kadar seçenekler sınırsız. Ayrıca ünlü otellerinde teraslarından şehir manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.
Başkentin dünyaca ünlü Kolezyum, Vatikan gibi önemli yerlerini gezebilir, sokak kafelerinde şehrin insanlarını izleyebilir, alışveriş yapabilirsiniz. Daha yaratıcı bir gezinti için motosiklet kiralayarak, Roman Holiday filmindeki Audrey Hepburn ve Gregory Peck’in güzergahını motorla geçebilirsiniz. Keyifli bir öğleden sonra için göl üzerindeki teknelerden kiralayıp gökyüzünün muhteşemliğini seyredebilirsiniz.
Venedik
Gondollarla şehrin sokaklarını gezerken serenatlarla kendinizi aşkın kollarına bırakmak… Venedik kuşkusuz gezegenin en romantik yeridir. Sularla örtülü bu şehrin içinde yankılanan ayak seslerinin, pastel renkli evlerin ve dünyanın her yerinden gelmiş sayısız turistin kalabalığından sıkıldığınızda, Venedik size kaybolmanız için şans verecektir. Cannaregio ve Castello’ya gidebilir, Torcello gibi az bilinen adaları tercih edebilirsiniz. Kırsal alanda meyve ve sebze bahçelerinde yürüyüş yapabilirsiniz.
Şehre döndüğünüzde Rialto balık pazarını görmeli, San Giorgio Maggiore’ye çıkabilir, lezzetli yemeklerin tadına bakabilir ve La Fenice’de bir opera izleyebilirsiniz. Gondolla çıkacaksınız akşam üzerinin turuncumsu ışığını tercih edin ve suların kararırken bıraktığı izin rengine kendinizi bırakın. Sabah kahvenizi ünlü teraslarda içerken yeni günün planını yapabilirsiniz.
Toskana
Le Bella Toscana, zamanın durduğu coğrafyası, alçak tepeleri, zeytinlikleri, selvi ağaçları, sevimli evleri, antik kaleleri ve altın rengi güneşi ile en romantik yerlerden biri. Siena’nın otantik otellerinde konaklarken motosiklet kiralayıp bu keyifli şehri gezebilirsiniz. Peynir yapmayı öğrenebilir, restoran mutfaklarındaki taze sebzelerin tadına bakabilirsiniz.
Rönesans hazinelerinin bulunduğu Floransa, hem yemekleri hem de alışveriş seçenekleri ile birkaç gününüzü alabilir. Ünlü restoranlarda öğlen yemeği molası verdikten sonra üzüm bahçelerine doğru yola çıkabilirsiniz. BagnoVignoni’deki termal sularda şifa bulabilirsiniz.
Abruzzo
Balayı için sakin, ıssız ve huzurlu bir macera arıyorsanız, Abruzzo’nun keşfedilmemiş güzelliğini tercih edebilirsiniz. Gözden kaçan az sayıda yerden biri olan bu bölgede dağlar, ovalar ve orta çağ köylerinden oluşan sessiz vadiler sizi bekliyor.
Issızlık ve keşfedilmemişlik, Abruzzo’ya Avrupa’nın çok az yerinde kalmış bir doğal yaşam hazinesi sunuyor. Kurtların özgürce dolaştığı ve ayıların yaşadığı vahşi yaşam rezervlerinde çiçekler doğanın güzelliğini tamamlıyor.
Butik otelleri ve yamaçlara kurulu terasltyarı ile taş evlerin vadi manzarasını izleyebilir, MontiDellaLaga Ulusal Park’ını gezebilirsiniz. Bölgenin başkenti olan L’Aquila’da tarihin izlerinin arasında dolaşırken geçmişi hissedebilirsiniz.
Abruzzo’nun yerel meyve ve sebzelerinden yapılan yemekleri, tamamen organik mutfağı ve küçük restoranlarının yetenekleri şefleri damak tadınıza hitap edeceklerdir.
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