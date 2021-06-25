Balayında İtalya’ya gitmeye ne dersiniz?

Ancak bu tarihi ve doğal güzelliklerle dolu Akdeniz ülkesinde romantizm sadece Venedik’te kalmıyor. Balayında hem Akdeniz romantizmini yaşayıp hem de yeşilin, mavinin en doğal halinin tadını çıkarabilir, tarihin yaprakları arasında geriye doğru yolculuk yapabilir ve hayatınızın bu özel günlerini unutulmaz yapabilirsiniz.

İtalya’nın en güzel özelliklerinden biri, misafirliğiniz ne kadar uzun sürerse sürsün yapılacak eğlenceli aktivitelerinin bitmiyor olması. Dünyaya nam salmış mutfağı, yılın her döneminde ılıman olan iklimi sayesinde kış tatili için de son derece uygun olması, İtalya’yı cazibe merkezine çeviriyor.

İtalya’nın dünyanın dört bir yanından akın eden muazzam turist sayısına rağmen hala sessiz ve sakin köşelerini de keşfetmeye çıkabilirsiniz.

İtalya’da balayı için nereleri tercih edebilirsiniz? Sizin için küçük bir liste hazırladık.