HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Balayında İtalya’ya gitmeye ne dersiniz?

İtalya denince akıllara Venedik ve romantizm gelir.
Necmiye Uçansoy

Ancak bu tarihi ve doğal güzelliklerle dolu Akdeniz ülkesinde romantizm sadece Venedik’te kalmıyor. Balayında hem Akdeniz romantizmini yaşayıp hem de yeşilin, mavinin en doğal halinin tadını çıkarabilir, tarihin yaprakları arasında geriye doğru yolculuk yapabilir ve hayatınızın bu özel günlerini unutulmaz yapabilirsiniz.

İtalya’nın en güzel özelliklerinden biri, misafirliğiniz ne kadar uzun sürerse sürsün yapılacak eğlenceli aktivitelerinin bitmiyor olması. Dünyaya nam salmış mutfağı, yılın her döneminde ılıman olan iklimi sayesinde kış tatili için de son derece uygun olması, İtalya’yı cazibe merkezine çeviriyor.

İtalya’nın dünyanın dört bir yanından akın eden muazzam turist sayısına rağmen hala sessiz ve sakin köşelerini de keşfetmeye çıkabilirsiniz.

İtalya’da balayı için nereleri tercih edebilirsiniz? Sizin için küçük bir liste hazırladık.

 

  • İtalyan Rivierası

    Elizabeth Taylor ve Frank Sinatra gibi dünyaca ünlü yıldızların hayran olduğu İtalyan Rivierası, 1800’lerin sonlarından beri ziyaretçileri için cazibe merkezi. Temmuz ve Ağustos aylarında çok sıcak ve kalabalık olan bu muhteşem yer, yılın kalan 10 ayında sakin bir cennete dönüşüyor. Şarkılara konu olan küçük tatil beldesi Portofino’da dağ yamaçlarına kurulmuş özgün yerlerin manzarasına doyum olmuyor. Rapello ve SantaMargherita’da uluslararası tatil köyleri geçmişin Retro izlerini taşımaya devam ediyor.

    İtalyan Rivierası, dünyanın en ünlü restoranlarının bulunduğu bir yer. Ancak tüm bu restoranların muhteşem romantik manzaraları ve olağanüstü lezzetli yemekleri ile günü bitirmenin en güzel seçeneği olacaktır. Splendido Mare restoranda ünlü piazzettayı ve pestolu karidesli rizottoyu denemelisiniz.

    Çevreyi gezmeyi de ihmal etmeyin. Doğu Cenova’daki RivieradiLevante’yi görebilir, gemi ile Camogli, Rapallo, Portovenere ve Lerici’ye gidebilirsiniz. Son derece kalabalık olsa da dönmeden mutlaka uğramanız gereken yerlerin başında CinqueTerre geliyor.

    Fransız sınırına uzanan Rivieradi Ponente, sade ve daha az gösterişli Albenga, Cervo ve Alassio’yu görebilir, Villa della Pergola’nın güzel bahçelerinin arkasında kalan tepelerde konaklayabilirsiniz.

  • Puglia

    Puglia, “İtalya’nın topuğu” olarak adlandırılır, ülkenin çizmeye benzeyen şekli nedeniyle bu ismi almıştır. Güney İtalya’nın zeytin ağaçları, kır çiçekleri ve koyu kırmızı toprağı ile ünlü bu bölgesi, iki denize birden açılır; İyon ve Adriyatik denizleri. Turkuaz ve açık mavi denizlerinin oluşturduğu sahillerde çok sayıda plaj bulunuyor.

    Bölge, Yeni Toskana olarak anılsa da kalabalıktan uzak durmayı başarmış, sakin ve huzurlu. Lecce, bölgenin merkezinde ve etrafında Ostuni, Martina Franca, Locorontondo gibi günü birlik gezi yerleri ile son derece renkli. Hem şehir hem doğa hem de plaj tatili avantajı sayesinde önemli bir turistik yere dönüştü.

  • Puglia, İtalya’nın sebze, balık ve deniz ürünlerinden oluşan özel mutfaklarından biri. Yerel tatlı zeytinyağı ile yapılan tüm yemekleri kendine özgü bir lezzete sahip. Çok sayıda hem ultra lüks hem mütevazı otellerle, spa ve özel plajlarla dolu olan bölgede her türlü ihtiyaca yanıt verebilen bir turistik çeşitlilik bulunuyor.

  • İtalyan Gölleri

    Şairlere ilham veren, şiirlere konu olan Como Golü, “güzelliğin her türlüsünü barındırması” ile ünlü. Ancak İtalya’nın tek gölü Como değil, Maggiore ve Orta gölleri, olağanüstü güzellikleri ile romantizmin resmini andırıyorlar. İtalya’daki göllerin tadını çıkarmak için Bellagio, Menaggio ve Varenna’yı tercih edebilirsiniz. Dünyanın en güzel otelleri arasında bulunan Villa d’Este’nin yanı sıra göllerin kıyılarında sayısız konaklama seçeneği bulunuyor. Ayrıca göl üzerinden teknelerle geçerek etrafı keşfedebilirsiniz.

    İtalyan göllerinin dağların arasındaki yamaçlarda yer almaları sayesinde nereye baksanız manzara önünüzde uzanıyor, dilerseniz ormanı dilerseniz gölü izleyebilirsiniz. Bu sınırsız güzelliklere, İtalyan tipi çiçek bahçeleri de ekleniyor. 

  • Tercihiniz sessizlik ise size Lago d’Orta’yı önerebiliriz. Tarihi kasaba Orta San Giulio, şefleri ile de ünlü. Özellikle safranlı ve dört deniz ürünlü spagettinin tadını uzun süre damağınızda hissedebilirsiniz.

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