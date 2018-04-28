BALAYI YERİ
Bali bembeyaz kumlu plajları, yemyeşil pirinç tarlaları, mistik kültürü, renkli törenleri, kutsal tapınakları, cana yakın insanları, egzotik doğası ve yumuşak iklimiyle balayı için ideal destinasyon. Balayını burada geçirmeyi düşünen çiftler, kendilerine bir villa da kiralayabiliyorlar. Çoğu otel ise balayı çiftlerine özel odalar sunuyor. Bali, başbaşa güneşin doğuşunu seyredeceğiniz plajlardan dalış yapacağınız koylara, pirinç tarlalarına bakıp dinleneceğiniz otellerlere kadar herkese ve her tarza hitap eden seçenekler sunuyor. Adanın bir başka özelliği de sağlık, güzellik, arınma ve rahatlama sunan ünlü SPA’ları. Hemen her otelin ayrı bir SPA bölümü var; burada çiftler için özel hazırlanmış odalarda egzotik yağlar ve kokular eşliğinde yaptıracağınız Bali masajı, tatilinizin unutulmaz anlarından biri olacaktır.
KUMSALDA GÜNEŞİ BATIRIN
"Bu kadar tapınak, doğa gezisi, orman, pirinç tarlası yeterli. Biraz da eğlenelim” dediğiniz anda, bizim Bodrum’u andıran Kuta bölgesine gidin. Gün boyu upuzun sahilinde güneşlenip denize girin, sörf gibi deniz sporları yapın. Adanın güneyindeki Kuta, havanın kararmasıyla birlikte canlılığını kazanmaya başlıyor. Restoranlar, barlar, gece kulüpleri çoğunluğu Avustralya ve İngilizlerden oluşan turistlerle doluyor.
Geceleri de açık olan dükkânların, dövmecilerin, otel, pub ve fast food lokantalarının yan yana sıralandığı sokaklarıyla Kuta, adanın geri kalan bölgeleriyle büyük bir kontrast oluşturuyor. Burada yapılacak en zevkli şeylerden biri, elinize içeceklerinizi alıp kumlara uzanarak günbatımını izlemek.
MAYMUNLAR ORMANI
Bali’de, genelde tapınakların etrafında yaşayan ve serbestçe gezinen maymunlar kutsal sayılıyor. Ubud bölgesinde bulunan ve her ay en az 10 bin kişinin ziyaret ettiği kutsal Maymunlar Ormanı’nda, bu oyuncu ama aynı zamanda hırsız hayvanları yakından gözlemleyebilirsiniz. Tropik ormanda yapacağınız yürüyüşte ceplerinize, başınızdaki gözlüğe ve şapkaya, elinizdeki yiyeceklere çok dikkat edin.
Zira yol boyunca size eşlik edecek olan maymunlar, göz açıp kapayıncaya kadar üstünüze tırmanıp bunları kapıyor ve aynı hızla bir ağaca kaçıyorlar. Ziyaret için sabah erken veya akşamüstü saatleri en uygun zamanlar. Bu arada, ormanın içindeki Pura Dalem tapınağını gezmeyi de ihmal etmeyin.
SANATSAL EL İŞLERİ
Bali sadece turizm açısından değil, egzotik yiyecekleri ve el işçiliğiyle de dünyada adından söz ettiriyor. Bu küçücük adayı ikiye bölen dağlar, değişik iklim koşulları ve toprak tipleri oluşmasını sağlıyor. Güneydeki pirinç tarlalarını görmelisiniz. İç taraflarda ise nefis meyveler ve kahve var. Mango, ananas, papaya ve daha birçok egzotik meyveyi en taze haliyle tadabilirsiniz. Ubud bölgesi ise tahtaları ve taşları dantel gibi işleyen imalathaneler, gümüş ve altından yapılmış el işi takıların satıldığı dükkânlar, resim atölyeleriyle öne çıkıyor.
PİRİNÇ YEMEKLERİ
Pirinç üretiminde önde gelen ülkelerden biri Endonezya olduğu için Bali mutfağının temel maddesi de pirinç ve çeşitli baharatlar. Nasi Kuning en bilinen yemeklerden.
YEDEK BAVUL LAZIM
Tahta, taş ve mermerden elle işlenmiş heykel, mobilya ve süs eşyaları; resimler, tekstil ürünleri, altın ve gümüş mücevherler çok ucuz.
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