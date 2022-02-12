Berlin’de keyifli zaman geçirmenin 30 yolu

Avrupa’da ziyaret edilecek şehirler arasında Paris ve Londra ile sıkı bir rekabet içinde olsa da Berlin’in kendine has atmosferi şehri diğerlerinden ayırıyor. Haftasonu kaçamağı gibi kısa tatil seçeneklerinin arasında Berlin’i mutlaka düşünebilirsiniz.

Berlin denince akıllara ilk gelenlerden biri elbette yaşayan, canlı sokakları, caddeleri olacaktır. Özellikle sokak sanatının öne çıktığı bu tarihi şehir, her yıl çok sayıda turistin uğrak yeri oluyor.

Branderburg Kapısı ve Charlie Kontrol Noktası gibi yakın Avrupa tarihinin önemli mekanlarını ziyaret etmek, şehirde yürüyüş turlarına katılmak, şehrin müziğini dinleyebileceğiniz caddelerinde vakit geçirmek ve güzel yemeklerin tadını çıkarmak Berlin’de yapabileceklerinize birkaç örnek.

Berlin’de hava genelde ılımandır, haziran-ağustos ayları arasında sıcaklık artar. Kışlar ise bulutlu ve yağışlıdır. Berlin’de hava durumu oldukça sıradandır ve çok fazla sürprizle karşılaşmazsınız.

Berlin’in iki havalimanı bulunuyor, Berlin-Schönefeld ve Berlin-Tegel hava alanlarından şehir merkezine metro ve otobüs seçenekleri bulunuyor.

Berlin’e gittiğinizde yapabileceğiniz en eğlenceli birkaç aktiviteyi sizler için sıraladık.