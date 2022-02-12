HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Berlin’de keyifli zaman geçirmenin 30 yolu

Almanya’nın tarihi dokusu bozulmadan modernleşmiş şehirlerinden biri olan Berlin aynı zamanda Avrupa’nın da en önemli başkentlerinden biri.

Avrupa’da ziyaret edilecek şehirler arasında Paris ve Londra ile sıkı bir rekabet içinde olsa da Berlin’in kendine has atmosferi şehri diğerlerinden ayırıyor. Haftasonu kaçamağı gibi kısa tatil seçeneklerinin arasında Berlin’i mutlaka düşünebilirsiniz.

Berlin denince akıllara ilk gelenlerden biri elbette yaşayan, canlı sokakları, caddeleri olacaktır. Özellikle sokak sanatının öne çıktığı bu tarihi şehir, her yıl çok sayıda turistin uğrak yeri oluyor.

Branderburg Kapısı ve Charlie Kontrol Noktası gibi yakın Avrupa tarihinin önemli mekanlarını ziyaret etmek, şehirde yürüyüş turlarına katılmak, şehrin müziğini dinleyebileceğiniz caddelerinde vakit geçirmek ve güzel yemeklerin tadını çıkarmak Berlin’de yapabileceklerinize birkaç örnek.

Berlin’de hava genelde ılımandır, haziran-ağustos ayları arasında sıcaklık artar. Kışlar ise bulutlu ve yağışlıdır. Berlin’de hava durumu oldukça sıradandır ve çok fazla sürprizle karşılaşmazsınız. 

Berlin’in iki havalimanı bulunuyor, Berlin-Schönefeld ve Berlin-Tegel hava alanlarından şehir merkezine metro ve otobüs seçenekleri bulunuyor.

Berlin’e gittiğinizde yapabileceğiniz en eğlenceli birkaç aktiviteyi sizler için sıraladık.

  • 1- Branderburg Kapısı 

    Avrupa’nın en çok fotoğrafı çekilen yerlerinden biri olan Branderburg Kapısı, bir zamanlar ortadan ikiye bölünmüş bir şehrin zorlu tarihinin mirası olarak Berlin’İn merkezinde yer alır. 1989’da iki Berlin’in birleşmesine kadar “diğer şehir” için geçişi temsil eden bu yapı artık birleşik Berlin ve Almanya’nın sembolü olarak görülüyor ve yakın tarihi hatırlatıyor.

  • 2- Charlie Kontrol Noktası

    Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki geçiş noktası olarak 1961’de Berlin Duvarı’nın inşa sırasında yapılan Charlie Kontrol Noktası, tarihsel olarak karanlık bir geçmişe sahip. Duvar boyunca Doğu’dan Batı’ya geçişin tamamen yasak olduğu yıllarda duvarı aşmaya çalışan kişiler için vur emri bulunuyordu. Charlie Kontrol Noktası ise Batı’yı kontrol etmekte olan ABD yönetiminin duvar içinde inşa ettiği üç geçiş noktasından biriydi. Bu geçiş noktaları, ABD ordusunun geleneksel sıralama ölçütü ile isimlendirilmişti: Alfa (A), Beta (B) ve Charlie (C).

     Bu kontrol noktaları Doğu ile Batı arasındaki geçişin yönetildiği yerlerdi. Charlie Kontrol Noktası ise Amerikan askerlerinin, Alman olmayan kişilerin ve diplomatların geçiş noktası olduğundan bu 3 kontrol noktasının en ünlüsüydü. Bugün artık bu ünlü geçiş noktasında bir müze bulunuyor.

  • 3- Berlin Duvarı Kalıntıları

    Berlin’i ikiye bölen Duvar 1989’da yıkıldığında, duvarın geçmişi hatırlatması için çok az sayıda parçası kalıntı olarak bırakıldı. Bu Duvar kalıntılarından en önemlilerinden biri Doğu Yakası Galerisi olarak adlandırılan ve Spree Nehri boyunca uzanan 1.3 km boyundaki yerdir. Bu kalıntıyı önemli kılan ise 1990’da bir gurup sanatçı tarafından boyanarak bir açıkhava sanat galerisine dönüştürülmesidir.

     

    Berlin Duvarı’nın diğer kalıntı alanları ise şöyle: Potsdamer Platz, Terörün Topografyası, Eski St Hedwig Mezarlığı, Bösebrücke (ilk geçişin açıldığı yer),Berlin Duvarı Anıtı, Gutspark Groß Glienicke Gölü, Mauerpar, Geçersiz Mezarlık ve Schlesischer Busch gözetleme kulesi.

  • 4- Berlin Yürüyüş Turu 

    Berlin gibi tarihi bir şehrin görülmesi gereken başlıca yerlerini sıralayarak bitirmek mümkün değil, bunun için bir rehberin yardımını almak kesinlikle çok akıllıca bir fikir. Berlin’de yürüyüş turları düzenleniyor ve bu turlar aslında ücretsiz, sadece bitiş noktasında bağış yaparak rehbere teşekkür edilmesi bekleniyor. Berlin’in tarihi ve modern noktaları, katedraller ve Eski Kent arasında yapacağınız bu tur sırasında merak ettiğiniz pek çok şeyi de uzmanından öğreniyorsunuz.

  • 5- Currywurst tadımı 

    Currywurst, Almanya’da sadece sokakta satılan bir atıştırmalık, bol soslu sosisli bir tabak. Berlin’de çok sayıda Türk marketi, Türk restoranı ve Türk yemekleri bulabilirsiniz.

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