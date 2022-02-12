Berlin’de keyifli zaman geçirmenin 30 yolu

Avrupa’da ziyaret edilecek şehirler arasında Paris ve Londra ile sıkı bir rekabet içinde olsa da Berlin’in kendine has atmosferi şehri diğerlerinden ayırıyor. Haftasonu kaçamağı gibi kısa tatil seçeneklerinin arasında Berlin’i mutlaka düşünebilirsiniz.
Berlin denince akıllara ilk gelenlerden biri elbette yaşayan, canlı sokakları, caddeleri olacaktır. Özellikle sokak sanatının öne çıktığı bu tarihi şehir, her yıl çok sayıda turistin uğrak yeri oluyor.
Branderburg Kapısı ve Charlie Kontrol Noktası gibi yakın Avrupa tarihinin önemli mekanlarını ziyaret etmek, şehirde yürüyüş turlarına katılmak, şehrin müziğini dinleyebileceğiniz caddelerinde vakit geçirmek ve güzel yemeklerin tadını çıkarmak Berlin’de yapabileceklerinize birkaç örnek.
Berlin’de hava genelde ılımandır, haziran-ağustos ayları arasında sıcaklık artar. Kışlar ise bulutlu ve yağışlıdır. Berlin’de hava durumu oldukça sıradandır ve çok fazla sürprizle karşılaşmazsınız.
Berlin’in iki havalimanı bulunuyor, Berlin-Schönefeld ve Berlin-Tegel hava alanlarından şehir merkezine metro ve otobüs seçenekleri bulunuyor.
Berlin’e gittiğinizde yapabileceğiniz en eğlenceli birkaç aktiviteyi sizler için sıraladık.
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1- Branderburg Kapısı
Avrupa’nın en çok fotoğrafı çekilen yerlerinden biri olan Branderburg Kapısı, bir zamanlar ortadan ikiye bölünmüş bir şehrin zorlu tarihinin mirası olarak Berlin’İn merkezinde yer alır. 1989’da iki Berlin’in birleşmesine kadar “diğer şehir” için geçişi temsil eden bu yapı artık birleşik Berlin ve Almanya’nın sembolü olarak görülüyor ve yakın tarihi hatırlatıyor.
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2- Charlie Kontrol Noktası
Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki geçiş noktası olarak 1961’de Berlin Duvarı’nın inşa sırasında yapılan Charlie Kontrol Noktası, tarihsel olarak karanlık bir geçmişe sahip. Duvar boyunca Doğu’dan Batı’ya geçişin tamamen yasak olduğu yıllarda duvarı aşmaya çalışan kişiler için vur emri bulunuyordu. Charlie Kontrol Noktası ise Batı’yı kontrol etmekte olan ABD yönetiminin duvar içinde inşa ettiği üç geçiş noktasından biriydi. Bu geçiş noktaları, ABD ordusunun geleneksel sıralama ölçütü ile isimlendirilmişti: Alfa (A), Beta (B) ve Charlie (C).
Bu kontrol noktaları Doğu ile Batı arasındaki geçişin yönetildiği yerlerdi. Charlie Kontrol Noktası ise Amerikan askerlerinin, Alman olmayan kişilerin ve diplomatların geçiş noktası olduğundan bu 3 kontrol noktasının en ünlüsüydü. Bugün artık bu ünlü geçiş noktasında bir müze bulunuyor.
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3- Berlin Duvarı Kalıntıları
Berlin’i ikiye bölen Duvar 1989’da yıkıldığında, duvarın geçmişi hatırlatması için çok az sayıda parçası kalıntı olarak bırakıldı. Bu Duvar kalıntılarından en önemlilerinden biri Doğu Yakası Galerisi olarak adlandırılan ve Spree Nehri boyunca uzanan 1.3 km boyundaki yerdir. Bu kalıntıyı önemli kılan ise 1990’da bir gurup sanatçı tarafından boyanarak bir açıkhava sanat galerisine dönüştürülmesidir.
Berlin Duvarı’nın diğer kalıntı alanları ise şöyle: Potsdamer Platz, Terörün Topografyası, Eski St Hedwig Mezarlığı, Bösebrücke (ilk geçişin açıldığı yer),Berlin Duvarı Anıtı, Gutspark Groß Glienicke Gölü, Mauerpar, Geçersiz Mezarlık ve Schlesischer Busch gözetleme kulesi.
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4- Berlin Yürüyüş Turu
Berlin gibi tarihi bir şehrin görülmesi gereken başlıca yerlerini sıralayarak bitirmek mümkün değil, bunun için bir rehberin yardımını almak kesinlikle çok akıllıca bir fikir. Berlin’de yürüyüş turları düzenleniyor ve bu turlar aslında ücretsiz, sadece bitiş noktasında bağış yaparak rehbere teşekkür edilmesi bekleniyor. Berlin’in tarihi ve modern noktaları, katedraller ve Eski Kent arasında yapacağınız bu tur sırasında merak ettiğiniz pek çok şeyi de uzmanından öğreniyorsunuz.
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5- Currywurst tadımı
Currywurst, Almanya’da sadece sokakta satılan bir atıştırmalık, bol soslu sosisli bir tabak. Berlin’de çok sayıda Türk marketi, Türk restoranı ve Türk yemekleri bulabilirsiniz.
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6- Nehir Boyu
Berlin her ne kadar ana karanın ortasında olsa da nehir sayesinde suyla sürekli iç içe. Özellikle de nehir boyunca hem kıyıdan hem de suyun üzerinden şehri izleyebilirsiniz. Nehirdeki tekne turları günün her saatinde, özellikle gün batımında ve geceleri aralıksız çalışıyor.
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7- Berlin TV Kulesi
Almanya’nın en yüksek noktası olan TV Kulesi güneşin doğuşunun ve batışının izlenebildiği, tüm şehrin manzarasını sunan eşsiz bir nokta.
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8- Müzeler Adası
Berlin’deki Müzeler Adası, UNESCO tarafından dünya mirası listesinde yer alan son derece önemli bir yer. Berlin’in Mitte semtindeki Spree Adası, üzerinde bulunan 5 müze ile bu adı almış. Altes Müzesi, Neues Müzesi, Alte Nationalgalerie, Bode Müzesi ve yılda 1 milyondan fazla ziyaretçi çeken Pergamon müzesi bu adada birlikte yer alıyor. Adanın üzerinde ayrıca bir de katedral bulunuyor.
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9- Sanssouci Sarayı
Almanya İmparatoru Büyük Friedrich tarafından yazlık saray olarak inşa edilen Sanssouci, adını Fransızca “sans souci” yani kayıtsız kelimesinden alıyor. 1700’lerde inşa edilen saray bugün müze ve park olarak faaliyet gösteriyor. Berlin’de Sanssouci dışında Charlottenburg Sarayı, Büyük Orangery, Neues Palais ve Babelsberg Sarayı da bulunuyor.
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10 - Teufelsberg Eski Casus İstasyonu
Soğuk Savaş döneminden kalma bir casus/dinleme istasyonunda yürüyüş yapmak, duvara çizilmiş grafitilerin arasından geçiş şehrin en yüksek noktasından kayakla atlamak kesinlikle sıra dışı bir fikir olsa gerek.
Şeytan Dağı anlamına gelen Teufelsburg, Nazi iktidarı sırasında bir askeri okul binasıydı, savaştan sonra yıkılacaktı ancak o dönem Berlin’in büyük bölümü molozlarla kaplıydı. Şeytan Dağı işte bu molozların yığılmasıyla yani insan yapımı bir dağ ve Berlin’in en yüksek noktası olması da oldukça dikkat çekici. Tepenin üzerinde bulunan yapılar ise Soğuk Savaş döneminde ABD ve İngiliz birliklerinin Doğu Almanya ve Rusya’yı dinlemek için oluşturdukları eski istasyonlar.
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11- Gece Hayatı
Berlin hava karardıktan sonra ikinci yaşamına başlayan bir şehir, geceleri uyumak istemeyenler için gezilecek çok sayıda mekan var. Özellikle de müzik ve dans sevenler için uzunca bir liste çıkarmak mümkün. Elektronik müzik konserleri, canlı müzik etkinlikleri ve dans kulüpleri Berlin gecelerini dolduruyor.
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12- Tiergarten Parkı
Berlin’in akciğerleri olarak görülen devasa Tiergarten Parkı, şehrin içinde orman huzurunu sunuyor. 519 dönümlük alanı ile Avrupa’nın en büyük şehir parklarından biri olmasının yanı sıra oldukça geniş çim alanları, ağaçları ve bisiklet patikaları bulunuyor. Özellikle bahar aylarında piknik ve yaz aylarında güneşlenme amacıyla çok sayıda şehir sakini Tiergarten’de buluşuyor.
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13- Berlin Hayvanat Bahçesi
Hayvanat bahçeleri pek çok kesim tarafından eleştirilen yapılar olsa da Berlin bu noktada tüm diğerlerinden ayrılıyor. Türü tehlike altında olan hayvanlar için yeniden yerleştirme merkezi olarak hizmet veren ve iyileştirme çalışmaları yapılan Berlin Hayvanat Bahçesi’ne girmek için ödediğiniz bilet parasının, zor durumdaki hayvanlar için harcandığını bilmek kesinlikle güzel bir duygu.
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14- Kreuzburg
Berlin’in içinde kendine özgü bir Avrupa şehrini andıran Kreuzburg’un oldukça etkileyici bir hikayesi var. Berlin’in en fakir semtiyken müzelerin, sanat galerinin, restoranların taşınması ile birlikte bir kültür durağı haline geldi. Özellikle de kahve dükkanları Avrupa’nın en ünlüleri arasında yer alıyor. Ayrıca Türklerin oldukça yoğun yaşadığı bir bölge ve Türk yemekleri restoranlarında Anadolu mutfağını tatmak mümkün.
15- Berliner Unterwelten
Bir şehrin yeraltı dünyasını keşfe çıkmak her yerde yaşayabileceğiniz bir deneyim değildir. Berlin’de ise yeraltını keşfedebilmeniz için özel turlar düzenleniyor. Şehrin altındaki tünel sistemleri, sığınaklar ve gizli sırlarla dolu, unutulmaz bir macera sunuyor. Elbette bu sırların en dikkat çekeni, Gesundbrunnen’deki sığınakların arasına açılan ve Doğu ile Batı Berlin arasında kaçak geçişin yapıldığı yerler.
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16- Berlin Gölleri
Berlin’in etrafında çok sayıda göl bulunuyor ve hepsi de halka açık plajlarıyla şehrin yüzme alanları olarak kullanılıyor. Müggelsee, Schlatchtensee ve Groß Glienicker See ilk sıralarda yazılması gereken göller. Ayrıca Berlin’in merkezinde çok sayıda yüzme havuzu da bulunuyor. Bunların en ünlüsü ise yüzen bir yüzme havuzu olan Badenschiff, görülmeye değer.
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17- Holocaust Anıtı
Nazi döneminde katledilen Avrupalı Yahudileri anmak için inşa edilen Holocaust Anıtı, 2005 yılında Brandenburg Kapısı’nın yakınlarında açıldı. Yaşanan soykırımı hatırlatmak için inşa edilen bu anıt 2711 adet beton yapıdan oluşuyor. Mezar taşlarını andıran ve ızgara biçiminde dizilmiş bu yapılar arasında yürümek yön duygusunun kaybedilmesi için tasarlanmış, oldukça çarpıcı.
Yahudi soykırımı Berlin’in her köşesine işlenmiş, şehrin insanları tarihlerini unutmamaya kendilerini adamışlar. Holocaust kadar çarpıcı olan bir diğer fikir de Stolpersteine, üzerinde Nazi döneminde Berlin’de yaşayan Yahudilerin anıldığı kaldırım plakları şehrin her yerine dağılıyor.
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18- Garten der Welt
Berlin’in en ünlü mevsimlerinden biri kiraz çiçeklerinin açtığı bahar aylarıdır. Her yıl nisan ayından Garten der Welt’te kiraz çiçekleri ayında yürüyüş yapabilirsiniz. Marzahn semtindeki Garten der Welt, her nisan ayında kiraz çiçekleri için özel olarak kutlamalara hazırlanıyor ve yeni mevsimi karşılamanın en güzel yollarından birini sunuyor.
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19- Berlin Pazarları
Avrupa’nın en büyük pazar alanlarının bulunduğu Berlin’de hem yiyecek hem de bit pazarları sayısı oldukça fazla. Yerel yiyecekler, hediyelik eşyalar, taze ürünler, Berlin hatıraları, el sanatları başta olmak üzere çok sayıda seçenek bulmak mümkün. Berlin’in en ünlü bit pazarları arasında Mauerpark, Arkonaplatz, Neukolln ve Wochenmarkt am Maybauchufer görülmeye değer. Yiyecek pazarları olarak ise Markthalle IX, Boxhagener, Bite Club, Kollwitzplatz Farmer's Market ve Thai Park sayılabilir. Berlin’de hemen her gün başka bir pazar gezebilirsiniz.
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20- Berlin Film Festivalleri
Sinema denince akla gelen ilk yer Berlin olmayabilir ama aslında Avrupa’nın en güzel sinemalarından bazıları şehri süslüyor. Freiluftkino, Berlin’in en eski açık hava sineması ve dünyanın dört bir yanından getirilen filmler gösteriliyor. Astor ise film seyrederken deneyimleyebileceğiniz sayısız lüksü sunan 1948’de inşa edilmiş muhteşem bir yapı. Şubat ayında düzenlenen Berlin Uluslararası Film Festivali ise dünyanın en önemli festivallerinden biri.
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21- Spree Nehri
Berlin’de kano kiralayıp şehrin içinden Spree Nehri üzerinde tur atmak kesinlikle unutulmaz bir deneyim. Şehir turlarının en güzel noktalarından biri olan Spree üzerinde su bisikletleri ile gezinmek son derece keyifli.
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22- Mauerpark
Berlin sakinlerinin pazar günleri buluşma yeri olan Mauerpark, içinde kurulan bit pazarları, canlı müzik ve sokak sanatçılarının sesleri arasında sakin ve bir o kadar da canlı bir gün geçirmek için harika bir seçenek.
23- Flurgrabeh Kanalı
Kanal üzerinde yüzen restoranlarda yemek yerken bir şehirde olduğunuzu unutmak son derece olası… Berlin’de şehir merkezinde yemek yemek için sayısız restoran seçeceği bulunuyor ve dünya yemeklerinin tadına bakarak eğlenceli saatler geçirebilirsiniz.
24- Liquidrom
Berlin’in ortasında bir sağlıklı yaşam merkezi olarak kurulan Liquidrom, sıcak banyoları, saunaları, masaj odaları ve termal suları ile gerçek bir yenilenme sunuyor. Binanın kendisi de harika bir mimariye sahip ve içerideki tuzlu su havuzunda su altı ışıklıklarının üzerinde yüzebilirsiniz.
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25- Trabi Safari Turu
Safari denince akıllara vahşi hayvanlar geliyor ancak Trabi’yi safari yapan kullanılan araçlar. Doğu Berlin’in en ünlü arabalarını kullanmayı öğrenmek birkaç dakikanızı alacak. Ardından şehrin tüm simge yapıları arasında tur atmanın en eğlenceli şeklinin tadını çıkarabilirsiniz.
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26- Bisiklet Turu
Avrupa’nın çoğu büyük şehri gibi Berlin de bisiklet dostu olarak düzenlenmiş. Şehirde çok sayıda kiralık bisiklet bulunuyor ve el haritaları size yolunuzu gösterecektir.
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27- Reichstag Cam Kubbesi
Almanya Parlamento Binası’nın cam kubbesi olan Reichstag, halka açık ve giriş ücretsiz. Berlin’in manzarasını izlemenin en güzel noktalarından biri olan bu tarihi binanın cam kubbesi üzerinden şehri izleyebilirsiniz
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28- Siegessäule
Berlin’deki Zafer Kulesi olan Siegessäule, şehrin en güzel manalarından birini sunuyor. Bu simgesel yapı, tarihi açıdan Berlin’in dönüşümünün ve yeniden kuruluşunun göstergesi olarak kabul ediliyor.
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29- Tempelhof Havalimanı
Avrupa’nın tarihini en iyi koruyan şehirlerinden biri olan Berlin’in ünlü Tempelhof Havalimanı, son derece iyi korunmuş bir yapı olmasının yanı sıra çevresi de adeta bir tarih kitabı gibi. Havalimanı, 2. Dünya Savaşı sırasında silah fabrikası olarak kullanılmış, savaş sonrasında şehirden ayrılmak isteyen az sayıda insanın kaçış noktası olmuş ve birleşme döneminde özgürlük sembolüne dönüşmüş.
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30- Pfaueninsel
Pfaueninsel, diğer adıyla Tavuskuşu Adası, özellikle yaz aylarında Berlin’in en keyifli yerlerinden birine dönüşüyor. Tavus kuşları arasında öğlen yemeği yiyip temiz havanın tadını çıkarmak, Prusya mimarisinin örneklerini izleyebilir ve gül bahçesinin kokusunu içinize çekebilirsiniz.
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