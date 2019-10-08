Cape Town’ı gezmeye Masa Dağı’na tırmanarak başlayabilirsiniz. Eğer güneşli bir havaya denk gelirseniz Robben Adası ile yaklaşık 40 km uzaktaki Ümit Burnu’nu rahatça görebilirsiniz. Burada, iki okyanusun birleştiği eşsiz coğrafyaya yukarıdan bakmanın hazzı ve sahillerin, dağların manzarası unutulmaz anılara dönüşüyor.

Nelson Mandela ve arkadaşlarının özgürlük mücadelelerinde simgeleşen Robben Adası’nda ırkçılığın son bulması yolunda çekilenlere tanık olabilirsiniz. Güney Afrika Ulusal Galerisi başta olmak üzere kentin müzelerinde geçmişin izlerini sürebilir, kentin park ve bahçelerinde sessizliğin, huzurun keyfini çıkarabilirsiniz.

Cape Town'a yakın gezilebilecek şehirler: 20 km uzaklıkta Hot Bay, 23 km uzaklıkta Bellville, 50 km uzaklıkta Stellenbosch

Cape Town para birimi: Güney Afrika randı (ZAR - 0,38 Turk Lirası)

3 öğün 2 kişilik yemek: €30.55

1,5 litrelik su: €0.92

Ortalama kahve fiyatı: €1.58

1 kilo elma: €1.39

1 kilo muz: €1.17

Sıcaklık: 16,7 °C

Cape Town'da görülmesi gereken yerler

1. Masa Dağı (Table Mountain)

Şehrin her noktasından görünen, tepesi bulutlu ve düz, size başka bir evrende olduğunuzu hissettiren, 1600 metrelik, kentin simgesi olan büyük dağ.

2. Waterfront

Dağın zirvesine 4-5 saatlik yürüyüş parkuruyla ya da teleferikle çıkıp eşsiz bir manzara seyredebilirsiniz.

3. Bo-Kaap Müzesi (Bo-Kaap Museum)

Şehrin en hareketli noktası kesinlikle. Önemli bir turizm merkezi haline dönüşmüş bir liman. Hem Masa Dağı hem de Atlantik Okyanusu manzarası vardır. Lİmandan güneşin batışını izleyebilir, teknelerle Robben adasına gidebilir, kıyıdaki kafelerde kahvenizi içebilirsiniz. Victoria Wharf alışveriş merkezi de burada.

Eserleriyle dikkat çeken, Malay kültürünün tarihi merkezi. Bo-Kaap Müzesi, Güney Afrika’yı birçok alanda etkilemiş olan Malay halkının zengin kültürünü ziyaretçilerine yansıtıyor.

4. Ümit Burnu Kalesi (Castle of Good Hope)

17. yüzyıldan kalma kale ve askeri müzede ülkenin tarihini görebilirsiniz. Güney Afrika’da, ayakta kalan en eski Koloni Dönemi yapısı olan kale kentin önemli müzelerine ev sahipliği yapıyor.

5. Şirket Bahçesi (Company's Garden)

Serinlemek için harika bir seçenek olan, Cape Town’ın büyük bir parkı. Hareketli bir Cape Town gününde ağaçların gölgesindeki parkta dinlenebilir, yorgunluk atarken huzurla dolabilirsiniz.

6. Bölge Müzesi (District Six Museum)

Özel bir anlama sahip olan, 6. Bölge’deki Apartheid Dönemi müzesi. Müze, siyahilere uygulanan baskıların olduğu Apartheid Döneminde, bölgeden zorla tahliye edilen 60.000 kişiye adanmış.

7. Grand Parade Meydanı (Grand Parade)

Güney Afrika’nın bu tarihi meydanı, dünya çapında bir üne sahip. Güney Afrika’nın ünlü lideri Nelson Mandela, özgürlüğüne kavuştuktan sonra halka ilk kez bu meydanda seslenmiş.

8. Parlamento (Houses of Parliement)

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin tarihi önemi olan parlamento binası. Ülkenin modern tarihini merak edenler, Neo-Klasik mimari özellikleriyle dikkat çeken parlamento binasını mutlaka ziyaret etmeli.

9. Kirstenbosch Ulusal Botanik Bahçeleri (Kirstenbosch National Botanical Garden)

Koruma altındaki doğal alan ve botanik bahçesi, harika bir manzaraya sahip. Dünyanın en güzel botanik bahçeleri arasında anılan Kirstenbosch, yeşil alanları ve barındırdığı bitkilerle dikkat çekiyor.

10. Aslan Başı ve Sinyal Tepesi (Lion's Head and Devil's Peak)

Şehrin muhteşem manzarasını 700 metre yükseklikten izleyebileceğiniz tepe. Doğayla baş başa kalabileceğiniz bu yürüyüş yolu, Cape Town gezilerinin en unutulmaz deneyimlerinden birini sunuyor.

11. Rhodes Anıtı (Rhodes Momerial)

Ülkenin gelişimine katkıda bulunan Britanyalı politikacı Rhodes’a adanan anıt. Güney Afrika’ya yaptığı katkılarından dolayı, siyaset adamı Cecil John Rhodes’a teşekkürün bir ifadesi olarak inşa edildi.

12. Robben Adası ve Nelson Mandela Kapısı (Robben Island and Nelson Mandela Gateway)

Nelson Mandela’nın tutukluluk günlerini geçirdiği, tarihi önemi olan ada. Güney Afrika’daki özgürlük mücadelesinde önemli bir yeri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Robben Adası'nı mutlaka görmelisiniz.

13. Güney Afrika Ulusal Galerisi (South Africa National Gallery)

Güney Afrika’da bulunan en önemli Afrika ve Avrupa sanatı müzesi. Güney Afrika Ulusal Galerisi için kentin, hatta ülkenin en çok turist çeken müzesi demek kesinlikle abartılı olmaz.

14. İki Okyanus Akvaryumu (Two Ocians Aquarium)

Su altı yaşamını yakından görebileceğiniz, dev boyutlarda bir akvaryum. Cape Yarımadası’nın komşusu olan iki okyanusun sakinlerine ev sahipliği yapan akvaryum, adını da bu iki okyanustan almış.

15. Greenmarket Square

Cape Town’ın, mütevazı ve yerel dokusunu koruyan alışveriş bölgesi. Bir zamanlar köle pazarı olarak kullanılan alan, el sanatları ve yöresel ürünler için popüler bir alışveriş meydanı.

16. Koopmans-de Wet Müzesi

Ülkenin en eski ev müzesi, uzun ve dikkatli incelemeleri hak ediyor. Göz alıcı seramik koleksiyonu, antika mobilyaları ve sanat eseri gibi görünen gümüş eşyalarıyla hayranlık uyandırıyor.

17. Tuynhuys

Turistik açıdan da ilgi çekici olan, Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı resmi ofisi. Neo-Klasik ve Barok mimari akımlarının uyumlu karışımının güzel örneklerinden olan yapı, şehrin önemli eserleri arasında.

18. Stellenbosch

Avrupa tarzı mimari akımların izlerini taşıyan yapılara ve müzelere sahip. 17. yüzyılda kurulan Stellenbosch düzenli caddeleri, müzeleri, dağ manzaraları ve doğal güzellikleriyle biliniyor.

19. Wellington

20. Worcester

Ülkenin en eski şehirlerinden biri, doğa yürüyüşü tutkunları için de ideal. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin turizm potansiyeli yüksek kenti, ülkenin tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan eserlere sahip.

Ülkenin çok ziyaretçi alan, en önemli turistik kentlerinden biri. Worcester, hayranlık uyandıran doğal bitki örtüsü, yürüyüş parkurları ve müzeleriyle adından söz ettiren bir yer.

Cape Town'da ne yenir?

Braaivleis: Cape Town usulü mangal çeşidi, ülkeye özgü olan benzersiz bir tat. Kırmızı etin başrolde olduğu braaivleis, Cape Town sakinleri için aynı zamanda bir sosyalleşme aracı olarak görülüyor.

Waterblommetjiebredie: Güney Afrika yerlilerinin mirası olarak kabul edilen ünlü yemek. Koyun eti ve nilüfer çiçeğiyle hazırlanan bu lezzetle, Güney Afrika’dan başka dünyanın hiçbir yerinde karşılaşamazsınız.

Cape Town'a nasıl ulaşılır?

Toplu taşıma: Cape Town Uluslararası Havalimanı’ndan (CPT) 20 km uzaklıkta bulunan kent merkezine gidebilmek için My Citi adı verilen otobüsleri kullanabilirsiniz. Trafik durumuna bağlı olarak 30 dakika gibi bir sürede şehir merkezine giden bu araçların ücreti yaklaşık olarak 3 avro. Havalimanından uzaklık: 20 km

Taksi: Cape Town Uluslararası Havalimanı’ndan kent merkezine taksiyle gitmek isterseniz, varış noktasına bağlı olarak 23-30 avro arasında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Kent merkezine taksiyle 20 dakikada ulaşabilirsiniz. Ortalama taksi fiyatı: 23-30 avro