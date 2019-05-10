Dünya'daki en özgün festivaller

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Ágitagueda Sanat Festivali, Portekiz
Portekiz'de her sene Temmuz ayında Ágitagueda sanat festivali düzenleniyor ve Águeda sokaklarını rengarenk şemsiyeler kaplıyor.
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Albuquerque Uluslararası Balon Şenliği, Amerika
Amerika'nın New Mexico eyaletindeki Albuquerque Festivali, 1972'den bu yana her yıl Ekim ayında düzenleniyor. Festivale binlerce balon katılıyor. Hayvanlardan uzaylılara kadar yaklaşık yüz desenli balon, 550’den fazla geleneksel sıcak hava balonuyla, 22 ülkeyi gökyüzünde temsil ediyor.
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Quebec Kış Festivali, Kanada
Dünyanın en iyi ve en ünlü festivalleri arasında sayılan Quebec kış festivali her yıl ocak ayının sonunda başlayıp şubat ayının ortasında son buluyor. Festival, Kanada'nın en büyük eyaleti olan Quebec eyalatinde düzenleniyor. Quebec Kış Karnavalı'nın kardan adam kostümlü maskotu “Bonhomme”, “iyi adam” anlamına geliyor.
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Boryeong Çamur Festivali, Güney Kore
1998 yılından bu yana aralıksız yapılan Festival, her yıl temmuz ayında, Kore’nin batı sahilinin en uzun plajı olan Daecheon Plajı’nda yapılıyor ve yaklaşık on gün kadar sürüyor. Festival, şehire yüz binlerce turist çekiyor. Festival için kullanılan çamur mineral yönünden çok zengin ve kozmetik ürünlerde kullanılıyor. Festival'de çamur banyosu, çamur kayağı da dahil olmak üzere, çamurla ilgili pek çok etkinlik yapılıyor.
Giriş ücreti yetişkinler için 10 bin won, 20 yaşından küçükler için 8 bin won; 3 yaşından küçükler ve 65 yaşından büyükler için ise ücretsiz.
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Yanan Adam Festivali, Nevada - Amerika (Burning Man)
Burning Man Festivali (Yanan Adam) ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde her yıl Ağustos ve Eylül döneminde düzenleniyor ve 9 gün sürüyor. İlk olarak 1986 yılında düzenlenen Burning Man, adını festivalin son günü dev bir ahşaptan yapılan insan heykelinin ateşe verilmesinden alıyor. Günümüzde dünyanın en ünlü festivalleri arasında gösterilen ve İlk kez 1986 yılında düzenlenen Burning Man, özgürlük, sanat ve kendini ifade etme üzerine kurulu bir festivaldir. Burning Man’in en önemli özelliği ise paranın geçmiyor oluşu. Bir alışveriş yaptığınızda karşılığını sarılarak ya da bir hediye vererek ödüyorsunuz.
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