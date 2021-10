Dünya'daki en özgün festivaller

Golden Retriever Festivali, İskoçya

İskoçya’da Golden Retriever Kulübü, “Guisachan Buluşması” adı altında her yıl Golden Retriever festivali gerçekleştiriyor ve yüzlerce Golden Retriever’ı bir araya getiriyor. Festival her yıl temmuz ayında düzenleniyor ve düzenlenen çeşitli şampiyonalarla son buluyor. Türün anavatanı olarak festivalin gerçekleştiği İskoçya’nın Guisachan kasabası gösteriliyor. Eğer Golden Retriever’lerin hayranıysanız, bu festivali mutlaka ziyaret etme fırsatı bulmalısınız. 2018'de katılan 361 köpek ile 2006’dan bu yana yapılan en büyük katılıma ulaşan festival her yıl daha fazla büyümeye devam ediyor.