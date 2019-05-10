Dünya'daki en özgün festivaller

Boryeong Çamur Festivali, Güney Kore

1998 yılından bu yana aralıksız yapılan Festival, her yıl temmuz ayında, Kore’nin batı sahilinin en uzun plajı olan Daecheon Plajı’nda yapılıyor ve yaklaşık on gün kadar sürüyor. Festival, şehire yüz binlerce turist çekiyor. Festival için kullanılan çamur mineral yönünden çok zengin ve kozmetik ürünlerde kullanılıyor. Festival'de çamur banyosu, çamur kayağı da dahil olmak üzere, çamurla ilgili pek çok etkinlik yapılıyor.

Giriş ücreti yetişkinler için 10 bin won, 20 yaşından küçükler için 8 bin won; 3 yaşından küçükler ve 65 yaşından büyükler için ise ücretsiz.