Dünyanın en eski yapıları

Çünkü Göbeklitepe’nin tarihi, tarımın ortaya çıkmasından 5 yüzyıl öncesine dayanıyor. Yani uzun lafın kısası Göbeklitepe gösteriyor ki, insanlık önce yerleşti sonra tarıma geçti. Göbeklitepe ilk kez 1963’te bilim insanları tarafından fark edildi. Asıl kazılarsa 1995’ten beri, Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından yaplıyor.