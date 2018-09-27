İlk sıra ise Theopetra Mağarası'nın oldu. İşte dünyanın en eski yapıları listesi...
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20 - Pantheon
Bulunduğu yer: Roma / İtalya
Yapılış tarihi: MS 125
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19- Kolezyum
Bulunduğu yer: Roma / İtalya
Yapılış tarihi: MS 80
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18- Maison Carree
Bulunduğu yer: Nimes / Fransa
Yapılış tarihi: MS 16
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17- Toprak Askerler (Terracota Armys)
Bulunduğu yer: Şensi / Çin
Yapılış tarihi: MÖ 246-208
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16- Sanchi
Bulunduğu yer: Hindistan
Yapılış tarihi: MÖ 300
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15- Partenon
Bulunduğu yer: Atina / Yunanistan
Yapılış tarihi: MÖ 432-447
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14- Kiros'un Mezarı
Bulunduğu yer: İran
Yapılış tarihi: MÖ 530
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13- Ur Zigurrat
Bulunduğu yer: Irak
Yapılış tarihi: MÖ 2100
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12- Giza Piramidi
Bulunduğu yer: Mısır
Yapılış tarihi: MÖ 256O
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11- Basamaklı Piramit (Saqqara)
Bulunduğu yer: Mısır
Yapılış tarihi: MÖ 2667-2648
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10- Newgrange
Bulunduğu yer: İrlanda
Yapılış tarihi: MÖ 3200-2900
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9- Skara Brae
Bulunduğu yer: İskoçya
Yapılış tarihi: MÖ 3180
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8- Pentre Ifan
Bulunduğu yer: Stonehenge / İngiltere
Yapılışı tarihi: Milattan Önce 3500
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7- West Kennet Long Barrow
Bulunduğu yer: İngiltere
Yapılış tarihi: MÖ 3650
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6- Gganjita Tapınakları
Bulunduğu yer: Malta
Yapılış tarihi: MÖ 3700
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5- Knap of Howar
Bulunduğu yer: İskoçya
Yapılış tarihi: MÖ 3700
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4- Monte d'accoddi
Bulunduğu yer: İtalya
Yapılış tarihi: MÖ 4000-3650
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3- Barnenez
Bulunduğu yer: Fransa
Yapılış tarihi: MÖ 4850
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2- Göbeklitepe
Bulunduğu yer: Şanlıurfa / Türkiye
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 12000-840
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Tarihi tam 11 bin yıl öncesine yani neolitik çağa dayanan Göbeklitepe, dünyanın en eski dini merkezi. Dahası yerleşik tarih tezleri hep “Tarım önce geldi, sonra yerleşik hayat” derdi. Ancak Göbeklitepe tezleri yerle bir etti.
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Çünkü Göbeklitepe’nin tarihi, tarımın ortaya çıkmasından 5 yüzyıl öncesine dayanıyor. Yani uzun lafın kısası Göbeklitepe gösteriyor ki, insanlık önce yerleşti sonra tarıma geçti. Göbeklitepe ilk kez 1963’te bilim insanları tarafından fark edildi. Asıl kazılarsa 1995’ten beri, Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından yaplıyor.
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1- Theopetra Mağarası
Bulunduğu yer: Yunanistan
Yapılış tarihi: MÖ 2100
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