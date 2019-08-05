Dünyanın en etkileyici seyahat rotaları

Yukarıdaki resim Vancouver Adası'ndan. Ana karadan 3 bin 200 kilometre uzaklıktaki ada, 10 bin göle ve birçok dağa ev sahipliği yaparak Kanada doğasının bir tür minyatürünü ziyaretçilerine yaşatıyor. Merak edenler THY ile artık Vancouver'e uçabilecek. THY 2020'de Malabo (Ekvator Ginesi),Haneda (Japonya),Newark (ABD) ve son olarak Vancouver (Kanada) noktalarını uçuş ağına eklediğini duyurdu. 2019 yılını 126 ülke ve 318 şehirle kapatan THY 2020'de yeni uçuş ağları geliştirmek için süreci tamamladı.



Vancouver Adası'ndaki koya gelen 3 katil balina





Vancouver Adası