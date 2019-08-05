Dünyanın en etkileyici seyahat rotaları

CNN International'ın dünyanın farklı coğrafyalarından seçtiği 25 farklı lokasyon arasında THY'nin uçuş ağına son olarak eklediği Vancouver ve Türkiye'den de bir adres bulunuyor.

Yukarıdaki resim Vancouver Adası'ndan. Ana karadan 3 bin 200 kilometre uzaklıktaki ada, 10 bin göle ve birçok dağa ev sahipliği yaparak Kanada doğasının bir tür minyatürünü ziyaretçilerine yaşatıyor. Merak edenler THY ile artık Vancouver'e uçabilecek. THY 2020'de Malabo (Ekvator Ginesi),Haneda (Japonya),Newark (ABD) ve son olarak Vancouver (Kanada) noktalarını uçuş ağına eklediğini duyurdu. 2019 yılını 126 ülke ve 318 şehirle kapatan THY 2020'de yeni uçuş ağları geliştirmek için süreci tamamladı. 

 


Vancouver Adası'ndaki koya gelen 3 katil balina


Vancouver Adası
 

Dünyanın en etkileyici rotaları

  • HORSESHOE BEND, ARIZONA/ABD 

    Büyük Kanyon'un girişine yakın konumdaki bölgede, Kolorado Nehri, kendi etrafında tam tur dönerek kendine has kaya figürleri yaratmış durumda. 

  • BADLANDS, GÜNEY DAKOTA/ABD 

    Fosil kalıntıların yer aldığı bölgede, Lakota kabilesi yaşıyor. Kayaları gerçek rengi gün batımında ortaya çıkıyor. 

  • MONUMENT VADİSİ, UTAH/ABD 

    Vahşi Batı'nın meşhur figürlerinden olan vadi, ikonik otoyol 'Route 163'e ev sahipliği yapıyor.

  • DENALI MİLLİ PARKI, ALASKA 

    Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesine ev sahipliği yapan Denali, boz ayıların yaşam alanı olarak biliniyor. Kış aylarında bölgede kuzey ışıklarını görmek mümkün. 

  • KATA TJUTA, AVUSTRALYA

    Aborjin kültüründe kutsal değeri bulunan bölge, 22 bin yıl boyunca Anandu halkına ev sahipliği yapması ile biliniyor. 

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