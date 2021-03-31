Herkesi bekliyoruz

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Habeş Kanyonu'nun Türkiye'nin saklı cennetlerinden birisi olduğunu öne sürdü. Kanyonun doğa sporseverleri için henüz keşfedilmemiş bir yer olduğunu belirten Doğru, "Habeş Kanyonu ülkemizin saklı cennetlerinden birisi. Kanyon Gümüşpınar kırsal mahallemizden başlar Hisar Mahallemizden devam eder ve Fırat'ın karasu ile birleştiği noktada biter. Doğa sporları ve doğaseverler için muazzam bir yer olup keşfedilmeyi bekliyor. Turizm açısından çok önemli bir noktamız burası. Burada yaklaşık dokuz kilometrelik güzergah var. Bu güzergah üzerinde Roma döneminden kalma eserler, mağaralar bulunmakta. Doğa sporları açısından çok ideal bir yer. Kanyon bitim noktasından itibaren suyun Fırat'a döküldüğü havzada Rum Kale aksı yer alıyor" diye konuştu.