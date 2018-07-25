Mersin'in saklı cenneti: Kisecik Kanyonu

Adana'dan ailesiyle kanyonda piknik yapmaya gelen Mustafa Sipahi ise Türkiye'nin sahip olduğu çeşitli kanyonlarla eşsiz bir ülke olduğunu belirterek "Burası da çok başka bir güzelliğe sahip bir yer. Buralar hala keşfe açık bir bölge. Herkesin gelip buraları görmesi gerekiyor." dedi.