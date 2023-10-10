Haberler Gastro Seyahat Muğla’da yapılabilecek en iyi aktiviteler

Muğla'da kalabalıktan uzak yapılabilecek en iyi aktiviteler Muğla'da binlerce insanla bir kumsalı paylaşmaktan çok daha heyecan verici pek çok deneyim olanağı var. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 10.10.2023 - 15:41 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:42 facebook

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Pek çok ziyaretçi, Muğla tatili söz konusu olduğunda doğrudan Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi belli başlı turist bölgelerine uçmayı ve buradaki her şey dahil otellerde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ancak bölgede, binlerce insanla bir kumsalı paylaşmaktan çok daha heyecan verici pek çok deneyim olanağı var.

Daha çok yerel halk tarafından tercih edilen, kalabalığın uzağındaki bu aktiviteler için listemize bir göz atın...

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Karya Yolunda yürüyün Karya Yolu, tıpkı Likya Yolu gibi, yürüyüş meraklılarına, Muğla ve Aydın da dahil olmak üzere, ülkenin güneybatısını keşfetme olanağı tanıyan 820 km’lik bir yol. Rota boyunca birçok az bilinen bölgeyi görebilir, Karya uygarlığına ait antik kalıntıları deneyimleyebilirsiniz. Turizm kalabalığından tamamen izole, mükemmel bir tecrübe.

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Bozburun butik otellerinden birinde kalın Bozburun, devasa otel inşaatlarının yasak olduğu, Marmaris’in gizli cevherlerinden biri; turizm dışı deneyimlerinde peşinde olanlar açısından ideal bir keşif. Dionysos gibi butik otellerden birinde kalın ve dev otellerden izole bir şekilde doğanın güzelliğine bırakın kendinizi.