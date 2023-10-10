Muğla'da kalabalıktan uzak yapılabilecek en iyi aktiviteler
Muğla'da binlerce insanla bir kumsalı paylaşmaktan çok daha heyecan verici pek çok deneyim olanağı var.
Pek çok ziyaretçi, Muğla tatili söz konusu olduğunda doğrudan Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi belli başlı turist bölgelerine uçmayı ve buradaki her şey dahil otellerde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ancak bölgede, binlerce insanla bir kumsalı paylaşmaktan çok daha heyecan verici pek çok deneyim olanağı var.
Daha çok yerel halk tarafından tercih edilen, kalabalığın uzağındaki bu aktiviteler için listemize bir göz atın...
Karya Yolunda yürüyün
Karya Yolu, tıpkı Likya Yolu gibi, yürüyüş meraklılarına, Muğla ve Aydın da dahil olmak üzere, ülkenin güneybatısını keşfetme olanağı tanıyan 820 km’lik bir yol. Rota boyunca birçok az bilinen bölgeyi görebilir, Karya uygarlığına ait antik kalıntıları deneyimleyebilirsiniz. Turizm kalabalığından tamamen izole, mükemmel bir tecrübe.
Bozburun butik otellerinden birinde kalın
Bozburun, devasa otel inşaatlarının yasak olduğu, Marmaris’in gizli cevherlerinden biri; turizm dışı deneyimlerinde peşinde olanlar açısından ideal bir keşif. Dionysos gibi butik otellerden birinde kalın ve dev otellerden izole bir şekilde doğanın güzelliğine bırakın kendinizi.
Selimiye’de bir hafta sonu geçirin
Marmaris’in gizli köşede kalmış bir diğer kenti, Selimiye, deniz kenarındaki mavi-beyaz tavernaları ve şehri sarıp sarmalayan begonvilleriyle oldukça Yunan bir atmosfere sahip. Küçük kumsallardan birinde ihtiyacınız olan o molayı verin ve turistik bölgelerden uzakta sakinliğin ve huzurun tadını çıkarın.
Bodrum yakınlarındaki Mazı köyünü keşfedin
Bodrum bir turist cenneti olabilir; ancak Mazı köyünün baş döndürücü 8 koyunu, ancak şehir merkezinden uzaklaşarak keşfedebilirsiniz. Özellikle de Kisebükü, turkuaz renkte denizi, çakıl taşlarıyla dolu kıyısı ve sırtını verdiği çam ormanlarıyla yerel halkın favorilerinden.
Göcek’te denize açılın
Göcek, güzelim dağlarla, nefes kesici manzaralarla ve uzaklarda takımadalarla çevrili olsa da turist hücumuna uğramış değil henüz. Denizcilerin favori yerlerinden biri olan Göcek, tekne gezileri ile ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler vadediyor.
Akyaka’daki Halil’in Yeri’nde öğle yemeği yeyin
Akyaka, Muğla’nın, yerel halk arasında bile gizli kalmış saklı kentlerinden biri. Rengarenk ve buz gibi bir derenin hemen yanında, ağaçların gölgesi altında kalan Hilmi’nin Yeri, suyun içindeki masalarıyla ziyaretçilerine mükemmel mezeler ve taze balıklar sunuyor.
Gümüşlük’te tekne turlarına katılın
Bodrum şehir merkezinden tekne turuna katılmak demek, birçok turistle birlikte gün geçirmek anlamına geliyor. Bunun yerine genelde yerel halk ve domestik ziyaretçiler tarafından tercih edilen komşu Gümüşlük’e gidebilir, çok daha gerçek bir turla tekne keyfinize bakabilirsiniz.
Datça’da Culinarium’da akşam yemeği yeyin
Datça, yerel halkının bölgenin doğal manzarasını bozacak inşaatlara karşı çıkması sayesinde, henüz yabancı turist akınına uğramadı. Burada birkaç gün geçirin ve bir Alman ve bir Türk tarafından işletilen ve şehrin en iyi restoranlarından biri olan Culinarium’u bir deneyin.
Köyceğiz’de gezinti yapın
Aynı isimde harika bir göle bakan bu küçük kentte herhangi bir turistle karşılaşmamanız olası. Su kenarında kısa bir yürüyüş yapın, kafelerden birinde bir çay için ve en azından bir süre boyunca düşüncelerinizle baş başa kalın.
Yalıkavak’taki Çıngıloğlu’ndan peynir alışverişi yapın
Her perşembe günü kurulan Yalıkavak pazarı, turistlerin uğrak noktalarından biri olmuştur hep; ancak Bodrum’un en iyi peynircilerinden biri kendine has o havasını korumayı başarmış. Kaşar peynirinden beyaz peynir çeşitlerine ve sucuk, zeytin, bal, reçel gibi kahvaltılıklara; Çıngıloğlu, ürün çeşitliliği ve kalitesiyle ziyaretçilerine harika bir alışveriş deneyimi sunuyor.