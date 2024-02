Dünyanın en güzel şehirleri arasında, biz kadınlara güzel bir tatil vadedenleri düşündük ve 10 rota belirledik. Her bütçeye uygun ve kadınca tatil fikirlerimiz, Avrupa’dan Asya’ya kadar uzanıyor.

Milano ve Roma

İtalya’yı gezmeye dünyanın en ünlü şehrinden başlayabilirsiniz. Milano, alışveriş demektir. Pizza yer, makarnaların tadına bakar ve bolca alışveriş yapabilirsiniz. Dünyanın tüm ünlü markaları, yüzlerce dükkanın yan yana sıralandığı caddeleri, en benzersiz alışveriş merkezleri ile Milano’nun güzelliği de baş döndürücü olacaktır. Tarihi bir şehir olan Milano’da motosiklet kiralayıp şehri gezmek de son derece keyifli. Duomo Katedrali, Scala Meydanı ve Fortezza’yı ziyaret etmeyi de unutmamalı, elbette alışverişten vakit kalırsa... Tarihi şehir denince akıllara ilk gelen ise Roma’dır. Trevi Aşk Çeşmesi’nde dilek tutabilir, Kolezyum ve Vatikan’ı gezebilir, Novona Meydanı’nda şehrin tadını çıkartabilirsiniz. İtalya’da en unutulmaz tatillerinizden birini yapma fırsatını bulabilirsiniz.

Barselona ve Valensiya

İspanya’nın en güzel şehri, kuşkusuz Barselona’dır. Barselona’yı bir kez gördükten sonra kolay kolay unutmanız mümkün değildir. Büyüleyici La Rambla Caddesi, hemen her gün gidilip saatlerce vakit geçirilebilecek, her köşesi kafeler, mağazalar, sokak satıcıları, ressamlar ve çiçekçilere kadar rengarenktir ve bu yüzden de Barselona’nın kalbidir. Dünyanın en ünlü inşaatı Sagrada Familia Bazilikası ve bir o kadar ünlü Casa Mila ise mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelir. Günlerce kalsanız canınızın bir an sıkılmayacağı ve muhtemelen tek bir ziyaretin asla yetmeyeceği Barselona aşık olunası bir şehir.

İspanya’ya kadar uzanmışken Valensiya’ya da uğramak iyi bir fikirdir. Sahil boyu ve mekanları, geniş kumsalları ve sakinliği ile Valensiya’nın karnavalları da ünlüdür. Mart ayında düzenlenen Las Fallas Karnavalı, geleneksel kıyafetler, heykeltıraşların heykelleri ve portakallar ile renkli bir karnaval. Haziran ayında ise Valensiya’nın dilekler ve ateş festivali vardır. Şehrin en büyük kumsalında düzenlenen, yeni başlangıçları temsil eden San Juan Festivali’nde dileklerinizi dileyebilir ve umutlarınızı tazeleyebilirsiniz.

Atina

Tatil için çok fazla bütçeniz yoksa, Atina hem ucuz hem de unutulmaz bir deneyim vadedebilir. Avrupa’nın yemek eğlence cenneti olarak kabul edilen Atina’da her şey çok ucuz. Sınırsız konaklama seçenekleri de her bütçeye uygun bir alternatif sunuyor. Renkli gece hayatı, alışveriş caddeleri kadar müzeleri de Atina’yı cazip hale getiriyor. Dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Akropolis Müzesi yenilendi ve yeni açılan bölümleri önceden görmüş olanları bile kendine çekebilir. Plaka da ziyaret edilmesi tavsiye edilebilecek bir başka mekan. Tarihi binaları ile sokakları sizi başka bir zaman götürecektir. Atina’nın en ünlü semti ise Kolonaki, kafeleri, yemek mekanları ve sakinliği ile görmeden gelinmemesi gereken yerlerden biri.

Singapur

Biraz vaktiniz, biraz da bütçeniz varsa, Avrupa’dan uzaklaşmak ve egzotik bir tatil yapmak isterseniz Singapur harika bir seçim olacaktır. Oldukça küçük bir şehir olan Singapur kıtanın en güvenli şehri, gecenin her saatinde sokaklarda yürüyebilir, vakit geçirebilir ve huzurlu bir tatilin keyfini çıkartabilirsiniz. Asya’nın diğer büyük şehirleri Tokyo ve Hong Kong gibi kozmopolit olmaması, güvenliğin yüksekliği sayesinde ruhunuzu da dinlendirebilirsiniz. Sıcak ve nemli Singapur’da unutmamanız gereken tek şey şemsiyeniz, bu egzotik şehirde her an yağmur başlayabilir. Deniz mahsulleri sevenler içinse adeta bir cennet. Singapur’un eğlence mekanı Sentosa Adası’nda neredeyse yok yok... Universal Stüdyoları’nın tema parkı, yerçekimsiz ortam deneyimi sunan iFly Singapur, Madam Tussaud Singapur Müzesi, MegaZip macera parkına kadar benzersiz seçeneklerin arasında kaybolmak da mümkün. Dünyanın en büyük dönme dolabı da Singapur’da bulunuyor.

Münih

Dünyanın yaşanabilecek en güzel 5 şehirden biri olan Münih, Almanya’nın doğa içinde kalmış benzersiz şehri... Avrupa’nın en büyük yeşil alanı olan İngiliz Parkı da dahil olmak üzere Münih’te sayısız park, bir o kadar bahçe, onlarca göl bulunuyor. Bahar sonu ve yaz başında gidip hemen günün her saatini açık havada geçirebileceğiniz Münih, terapi gibi bir şehir. Kentin mimarisi de oldukça tarihi ve özelliği bozulmadan saklanmış.

Bozcaada

Türkiye’de kalmayı düşünüyorsanız ve hala Bozcaada’ya gitmediyseniz, hem tek başına hem arkadaşlarla gidilebilecek tatil yerlerinin ilk sırasında Bozcaada bulunur. Butik konaklama yerleri zaten bir aile gibi karşılıyor, ikinci gün de hemen tüm ada halkıyla tanışık oluyorsunuz. Denize girilebilecek sakin ve küçük koylar, sokaklar boyunca uzanan kafelerde ev yapımı yemekler, bağ evleri arasında yapılacak yürüyüşler ile Bozcaada, bir kez gideni kendisine gönülden bağlayan sihirli bir ada.

Cunda Adası

Evlerinin camlarından sarkan çiçekleri, dar sokakları ile Cunda Adası gezilecek bir yerden çok dinlenip denizle ve güneşle baş başa kalınabilecek, tam bir kafa tatili sunuyor. Kaz Dağları üzerinden muhteşem bir manzara ile keyifli bir araba yolculuğu ile ulaşabileceğiniz Cunda’ya vardıktan sonra Ayvalık’a geçip Şeytan Sofrası ve Cennet Tepesi’ni görebilir, güneşin batışını izleyebilirsiniz. Cunda’ya tekne turları ile de ulaşabilirsiniz. Birkaç saat Cunda’nın sakin ve huzurlu havasında geçirdikten sonra kendinizi yenilenmiş hissetmeye başlayabilirsiniz.

Kaş

Deniz, plaj, güneş, dalış ve tekne turu... Masmavi bir tatil vadeden Kaş, gitmesi biraz zahmetli olsa da kesinlikle karşılığını veriyor. Hemen her tarafı dünyanın en ünlü plajlarıyla çevrili olan Kaş’ta güneşin ve kumsalın tadını çıkartmanın yanı sıra derin deniz dalışları yapabilirsiniz. Türkiye’nin en ünlü dalış merkezlerinden biri olan Kaş’ta suya doyabilirsiniz. Ayrıca Akdeniz’in en ünlü tekne turu rotası da Kaş’ta bulunur. Kekova Adası ve Akvaryum Koyu için ise mavinin tüm tonları ifadesini rahatlıkla kullanabiliriz.

Kapadokya ve Peri Bacaları

Tek başına tatile çıkmak isteyenlere en güzel tavsiye Kapadokya olsa gerek... Tam manasıyla bir yeryüzü cenneti olan Kapadokya, Peri bacaları haricinde açık hava ve yer altı müzeleri ile göz kamaştırıyor. En unutulmaz geziyi ise Ihlara Vadisi’nde yapabilirsiniz. Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ihlara Vadisi, içinden geçen Melendiz Çayı ve dağların içine oyulmuş tarihi yapılarıyla tadına doyulmaz bir tatil haline gelebilir. Elbette sıcak hava balonları ile gökyüzünden yeri izlemek de unutulmaz bir deneyim olacaktır.

Göbeklitepe

2000’li yılların en büyük tarihi keşfi olan Göbeklitepe, kitapların da yeniden yazılmasını gerektirdi. Dizi mekanı olarak da son günlerde adını fazlasıyla duyduğumuz bu tarihi alana, Gazianteo Zeugma ve Şanlıurfa ile birleştirilerek yapılan turlarla gitmek mümkün. Göbeklitepe’yi Mardin ile de birleştirebilir, eğer henüz görmediyseniz bu büyülü kentte unutulmaz birkaç gün geçirebilirsiniz.