Yeni Zelanda nerede?

Ekstrem sporları: Macera seven turistlerin vazgeçilmez noktalarından biri olan Yeni Zelanda, birbirinden farklı ekstrem sporu ile meraklılarına heyecanı fazlasıyla sunuyor. Ayrıca, her şehirde bulunan donanımlı tur ofislerine başvurmayı unutmayın. Bu ofislerden her türlü bilgiyi edinebilir aynı zamanda gezi ve ekstrem sporları için kolayca rezervasyon yapabilirsiniz. Yeni Zelanda’ da yapılabilecek ekstrem sporları; Jetbot Kullanmak, Rafting, Bungy-jumping, Sky Walk, Canyoning, Parapent, Zorbing ve Jet Boating…