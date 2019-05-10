Yeni Zelanda nerede?

Coromandel Ormanları: Bir diğer cazibe merkezi Coromandel Ormanları ise doğal olarak oluşmuş yürüyüş patikalarıyla ünlü. Ayrıca, içerisinde yüzülebilir şelale ve gölleri de barındıran gizemli orman yolları haricinde nefes kesici manzarasıyla ünlü Coromandel Plajları da; denizin ve güneşin tadını çıkarmak, su kayağı, dalgıçlık ve sörf gibi spor aktiviteleri yapmak için birebir. Ayrıca, adanın kuzeyinde yer alan Hanmer bölgesindeki kaplıcalar, dinlenmek ve rahatlamak için tercih edilirken, Kaikoura’daki balina turları da tehlike ve adrenalin severlerin vazgeçilmezi.