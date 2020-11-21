Ispanaklı kol böreği

Çocuklar ıspanak yesin diye sevgili nenemiz ona her gidişimizde bu lezzetli böreği yapar. O kadar güzel yapar ki hemen tepsinin dibi görünür. Çok az malzemeyle yapılan bu ıspanaklı böreğin çıtırtısı sizin de hoşunuza gidecek.. Yapacakların şimdiden ellerine sağlık..