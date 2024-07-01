Narsist veya toksik insanlara karşı gri taş metodu

Etrafınız narsist (kendini diğer insanlardan üstün gören) veya toksik (psikolojik sağlığa zarar veren) insanlarla mı dolu? Onları bertaraf etmek için savaşmaktan yoruldunuz mu? Onları değiştiremeyeceğinizi biliyorsunuz, değil mi? E, tabii yine de denemeye, çabalamaya devam…

Ama bir dakika, kendi zamanınızdan ve hayatınızdan daha ne kadar çalacaksınız? Şimdi size bu sorunu çözmek için geliştirilmiş ilginç bir yöntemden bahsedeceğiz.

Gri bir taş gibi duracaksınız! Yani tüm grilerin arasında fark edilmeden, kendinizi kamufle ederek ve hareketsiz kalarak durmaktan bahsediyoruz.

‘Grey rock’ ya da Türkçesiyle ‘gri kaya’ veya ‘gri taş’ yöntemi, “kişilerin başka bir kişi tarafından manipülatif davranışlara maruz kaldıklarında kullandıkları bir davranışsal taktik.”