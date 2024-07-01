Narsist veya toksik insanlara karşı gri taş metodu
Narsist veya toksik insanlar, kurbanlarının tepkilerinden beslenmeye ve onların ilgisini çekmeye eğilimli olurlar. Peki ya gri taş yöntemiyle ezber bozmaya var mısınız?
Etrafınız narsist (kendini diğer insanlardan üstün gören) veya toksik (psikolojik sağlığa zarar veren) insanlarla mı dolu? Onları bertaraf etmek için savaşmaktan yoruldunuz mu? Onları değiştiremeyeceğinizi biliyorsunuz, değil mi? E, tabii yine de denemeye, çabalamaya devam…
Ama bir dakika, kendi zamanınızdan ve hayatınızdan daha ne kadar çalacaksınız? Şimdi size bu sorunu çözmek için geliştirilmiş ilginç bir yöntemden bahsedeceğiz.
Gri bir taş gibi duracaksınız! Yani tüm grilerin arasında fark edilmeden, kendinizi kamufle ederek ve hareketsiz kalarak durmaktan bahsediyoruz.
‘Grey rock’ ya da Türkçesiyle ‘gri kaya’ veya ‘gri taş’ yöntemi, “kişilerin başka bir kişi tarafından manipülatif davranışlara maruz kaldıklarında kullandıkları bir davranışsal taktik.”
Uzman Psikolog Ayşe Burcu Durak’a göre, diğer kişinin ilgisini kaybetmesi için mümkün olduğunca ilgisiz ve umursamaz olmayı içeriyor. Yani bir kişinin gözünde renkli, canlı, parlayan, dikkat çeken bir taş olmak yerine gri ve sıradan bir taş olmayı seçerseniz yanınızdan geçip gidecektir. Metaforik olarak tabii.
Durak, “Bu tekniğin daha çok birlikte yaşanan ve yoğun psikolojik şiddet barındıran ilişkilerde kullanılması önerilir” diyor.
Nereden çıktı bu ‘gri taş’ taktiği? Ne zamandan beri böyle bir tanımlama kullanılıyor?
Uzman Psikolog Durak’a göre, bu teknikten ilk defa bir blog yazarı bahsediyor internette. Sonradan çok popüler oluyor. Hatta uzmanlar da bu tekniği kullanmaya başlıyorlar. Blog yazarının kendisi de narsist bir eşin mağduru. Dolayısıyla kendi deneyimlerine dayanarak, bazı durumlarda gri taş tekniğinin oldukça etkili olduğunu söylüyor. Neden gri taş? Kendisi ilk kez bir kumsalda yürürken bu teknik üzerine düşünüyor. Şöyle bir kumsalda yürüdüğünüzü düşünün. Yerde bir sürü gri taş var, değil mi? Bunların hepsi de işte üç aşağı beş yukarı benzer renklerdeler. Eğer siz bir kumsalda kamufle olmak isteseniz, böyle bir kumsalda herhalde ilk tercih edeceğiniz şey tıpkı oradaki taşlar gibi gri bir taşa dönüşmek ya da gri bir kayaya dönüşmek olurdu. İşte bu tarz zorlu insanlara karşı kendimizi koruyabilmek için adeta gri bir kaya gibi görünmez olabilmek için kullanacağımız tekniklerden biri bu. O yüzden buna ‘grey rock’ yani ‘gri kaya’ tekniği demiş.
Uzman Psikolog Durak, “Gri taş taktiği sıklıkla narsist bireylerde görülen manipülatif zorlayıcı davranışlarla başa çıkmak için kullanılabilir. Yöntem, diğer kişinin ilgisini kaybetmesi için mümkün olduğunca ilgisiz ve umursamaz olmayı içerir” diyor ve ekliyor:
“Kişileri toksik ya da narsist diye etiketlemek de çok uygun bir dil olmamakla birlikte, zorlayıcı bazı davranışları olan kişilere karşı bir tür savunma mekanizması olarak kullanılabilir.”
GRİ TAŞ YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?
“Gri taş yöntemini kullanmak, taciz taktiklerini kullanan biriyle konuşurken göz temasından kaçınmak, kısa cevaplar vermek ve başka şeylere odaklanmak gibi görünebilir” diyen Uzman Psikolog Durak, “Kendinizi istismarcı veya zehirli arkadaşlardan, partnerlerden, iş arkadaşlarından veya aile üyelerinden korumaya yönelik bir stratejidir” ifadesini kullanıyor.
“Gri taş yöntemi, biri narsistik veya taciz edici taktikler kullandığında hiçbir tepki veya duygusal tepki göstermemeyi içerir” diyen Durak, bunu yapmak için adım adım takip edilmesi gereken yolları şöyle sıralıyor:
. Bu yaklaşımı benimsediğinizi o kişiye söylemekten kaçının
. Gerektiğinde sorulara kısa, basit ve duygusallıktan yoksun yanıtlar verin
. Göz temasından kaçının
. Bağlantıyı kesin ve dikkatinizi bir etkinliğe veya etrafınızda olup biten başka bir şeye odaklayın
“Gri taş yöntemi duygusal olarak istismarcı, toksik veya narsist bir kişiyle uğraşırken tepkilerinizi saklamanın, bu kişinin davranışlarına son verebileceğini teorileştirir” diyen uzmana göre, hiçbir duygu göstermezseniz, bu kişi zararlı davranışlarının heyecanını veya zevkini alamaz.
Tepkilerinizi gizlediğinizde karşınızdaki kişinin çok üzülebileceğini unutmamak önemlidir. Ancak öfkenin ya da yükselişin hemen ardından, kişiye karşı gri taş metoduna devam ederseniz istediğiniz davranışı elde edebilirsiniz.
Uzman Psikolog Durak, "Gri taş yöntemi sizin için duygusal ve zihinsel olarak yorucu olabilir. Duygularınızı gizlemek kendinizi izole hissetmenize ve öfkeniz veya hayal kırıklığınız için bir çıkış yolu bulamamanıza neden olabilir. İşte bunun için istismarcı bir kişiyle uğraşırken bir ruh sağlığı uzmanından destek almayı düşünün" diyor.
Galiba aslında sorgulanması gereken, “bu toksik kişiyi nasıl bir motivasyonla hayatınızda tuttuğunuz”. Karşıdakinin toksik olmasından söz ederken, siz kendi toksik davranışlarınızın ne kadar farkındasınız? Şimdi biraz aynaya bakıp gerçeklerle yüzleşme zamanı!