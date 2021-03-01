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Üçüncü Cemre ne zaman ve nereye düşecek? 2021 Cemre düşme tarihleri

2021 yılında üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? sorusu gündemde. Baharın geldiğini müjdeleyen Cemre, ilk önce havaya, ardından suya ve son olarak da toprağa düşmektedir. İlk cemre 19 - 20 Şubat tarihlerinde havaya düşmüştü. İkinci cemre ise 26 - 27 Şubat düştü. Peki, Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte, 2021 Cemre tarihleri...

Üçüncü Cemre ne zaman ve nereye düşecek? 2021 Cemre düşme tarihleri

İlkbaharın başlangıcı kabul edilen cemre 7'şer gün arayla önce havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Baharın müjdecisi cemre Arapça 'kor' manasına gelir ve ısınmayı ifade eder. Peki, üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte, 2021 cemre tarihleri...

ÜÇÜNCE CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Bu sayede hava, su ve toprağın ısındığına inanılarak buzların erimesi, kırlarda çiçeklerin açması olaylarının meydana geldiğine inanlır.

CEMRE NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye' denilmektedir.

Anadolu’da yaygın olarak kullanılan geleneksel halk takviminde yıl, ”kasım günleri” ve ”Hızır günleri” olarak kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım’da başlıyor ve 179 gün sonra 5 Mayıs’ta sona eriyor. Kasım günleri, 4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızır günleri ise 6 Mayıs’ta başlıyor ve 7 Kasım’a kadar 186 gün sürüyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor.

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