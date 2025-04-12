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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı bekleniyor! Fed mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Fed mayıs faiz kararı beklenti ne yönde, faizler düşer mi?

        Fed faiz kararı toplantı takvimi: Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?

        Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu takvimine göre, nisan ayı toplantısı yapılmayacak. Bu kapsamda, mayıs ayı toplantı tarihi merak konusu oldu. Bilindiği gibi, ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında açıkladığı karara göre, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte 2025 Fed toplantı takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 16:48 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:48
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        Fed mayı ayı toplantısı, hem ABD’de hem de küresel piyasalarda büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu kritik toplantıda alınacak faiz kararı, yatırımcıların ekonomik beklentilerini şekillendirecek. Toplantı kapsamında, Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların, ekonomik dengeler üzerinde güçlü etkiler yaratacağı tahmin ediliyor. Peki, mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte Fed toplantı tarihleri hakkında güncel bilgiler...

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Merkez Bankası takvimine göre Nisan ayında Fed faiz kararı için toplanmayacak. Bir sonraki Fed faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de açıklanacak.

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        FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

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        FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

        Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasında süregelen tarife gerilimlerinin seyrine ilişkin belirsizliklerin derinleştiğine dikkati çekerek, birçok alanda artan risk algısının bu dönemde yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırabileceğini ifade etti.

        Süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in ticaret politikası değişikliklerinin nasıl sonuçlanacağını görmek için faiz oranlarında herhangi bir ayarlama yapmadan önce acele etmeyebileceğini belirtti.

        Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Trump'ın açıkladığı tarifelerin tahmin edilenden "çok daha büyük" olduğunu, yüksek maliyetlerin tüketicilere ne kadar sürede ve nasıl yansıyacağı ile işletmeler ve tüketicilerin bu duruma nasıl tepki vereceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

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        Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mayıs ayında faiz indirimi yapması ihtimalinin yüzde 55'te bulunduğunu ifade ederek, ABD'de bugün açıklanacak FOMC tutanaklarından bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

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