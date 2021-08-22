HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

14 sağlıklı baharat ve özellikleri

Geleneksel Türk mutfağının dünyada bu kadar popüler olmasının birçok nedeni var. Pişirmede kullanılan malzemeler, pişirme teknikleri, sosları gibi detaylar Türk yemeklerini herkes için lezzetli yapan nedenler. Ancak Türk mutfağının en büyülü yanı gizli baharatları.
Necmiye Uçansoy

Mutfaklarımızda kullandığımız otlar ve baharatlar yemeklere sadece harika bir aroma vermekle kalmaz, aynı zamanda şifalıdır. İşte Türk yemeklerinde bulabileceğiniz en popüler ot ve baharatlar.

  • Kekik 

    Yemeklerde tuz yerine kekik tercih edebilirsiniz. Kekik, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Hazmı kolaylaştıran kekik aynı zamanda kan şekerini de düşürür. Böbrekte ve bağırsaklarda bulunan mikroplarını öldürür. Anadolu'nun hemen her yerinde yetişen kekik, genellikle dağlardan toplanır. Türk mutfağında yaygın olarak kullanılır, kurutulur veya ufalanır. Keskin bir aromaya sahip olan kekik, özellikle et yemeklerinde tercih edilir. Türk mutfağında kekik kullanımı, yemekle sınırlı değildir. Sıcak suda demlenen taze kekik genellikle çay olarak tüketilir. Aynı zamanda antiseptik etkiye de sahiptir ve yüksek tansiyondan kalp hastalıklarına, sindirim sorunlarına kadar geniş bir yelpazede fayda sağlar.

  • Nane 

    Nane, en çok antioksidan gücüne sahip baharatlardan birir. Aynı zamanda stres giderici özelliği var. Mide bulantısına ve midedeki gazın azalmasına da yardımcı oluyor. Yoğun özü ve ferahlatıcı aromaları ile salatalarda, mezelerde, soğuk meyve sularında, dolma ve sarmalarda, yoğurtlu yemeklerde, çorbalarda kullanılan sevilen bir bitki.

  • Pul biber 

    Yemeklere hafif acılık, lezzet ve aroma katan en popüler baharatlardan biri kırmızı pul biberdir. Acı ya da tatlı ama taze biberlerin ezilmeden önce güneşte kurutulmasıyla yapılır. Çorbalardan yemeklere, kızartmalardan güveçlere kadar her türlü pişirmede kullanılır. Doğal bir ağrı kesici olduğu da bilinen pul biberin C vitamini bakımından zengin olması nedeniyle bağışıklık sitemini güçlendirdiğine de inanılıyor.

  • Karabiber 

    Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan karabiber bizde de her yemeğe lezzet katar. Yaygın şekilde kuru olarak tüketilir. Genellikle siyah taneler ya da tanelerin toz olarak çekilmesiyle kullanılır. Karabiberin aromalı ve acı tadı hem yemekte hem de servis aşamasında serpme olarak kullanılır. Karabiber, antioksidan etkisinden dolayı sindirimi ve yağ yakımını kolaylaştırır. Bağışıklığı güçlendirdiği için soğuk algınlığı çekenler tarafından sıklıkla tüketilir.

     

  • Kimyon 

    Kimyonun tohumları; protein, karbonhidrat, mineraller ve yağ asitleri açısından yaklaşık 100 farklı kimyasal bileşen içermektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp-damar sağlığını korur. Mutfaklarımızın vazgeçilmez baharatıdır ve köfte yemeklerinde ve et yemeklerinde çokça kullanılır. Toz halinde tüketilir. Anadolu'da yetişen kimyonun yoğun aroması özellikle et kokusunu bastırmak için kullanılır. Kimyon ayrıca sucuk yapımında da kullanılır. Sağlığa birçok faydası vardır; özellikle astıma çok iyi gelir, bağışıklığı artırır, sindirimi kolaylaştırır, hücre yaşlanmasını geciktirir ve kansızlığa birebirdir. Emziren anneler, bebeklerindeki gazı çıkarmak için kullanırlar.

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