14 sağlıklı baharat ve özellikleri

Biberiye

Vücutta oluşan iltihapların iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca birçok kronik hastalığın riskini azaltmaktadır. Baş ağrısını azaltacağı gibi, konsantrasyonun artmasına da yardımcı olmaktadır. Kalp sağlığınız için de oldukça faydalıdır. Biberiye, Akdeniz'de yetişen bir bodur ağacın yapraklarından elde edilir. Bu ağacın yaprağı hoş bir kokuya sahiptir ve her zaman yeşildir. Türk mutfağında çokça kullanılır. Küçük ince dikenli yapraklar hem taze hem de kurutulmuş olarak kullanılır. Hoş kokusu nedeniyle biberiye yaprağı yağı hem yemeklerde, hem bitkisel ilaçlarda hem de kozmetikte kullanılmaktadır. Taze biberiye çay olarak da tüketilir. Et yemekleri ve sos yapımında kullanılır. Aynı zamanda sağlık açısından da faydalıdır. Stresi azaltır ve gevşeme etkisi yaratır. Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengindir.