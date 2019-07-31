HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

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Analizlere göre deniz suyu nerede temiz? Adalarda denize girilir mi?

Plajlardan alınan deniz suyu analizlerine göre İstanbul’da bulunan 11 plajda denize girmek kötü, 60 plajda denize girmek iyi ve 10 plajda denize girmek mükemmel.
Necmiye Uçansoy

Sağlık Bakanlığının http://yuzme.saglik.gov.tr/ adresindeki "yüzme suyu takip sistemi" sayfası, Türkiye'deki 1421 plajdan alınan deniz suyu numunelerinin analiz sonuçlarını detaylı bir şekilde gösteriyor. Bu analizlerin sonucuna göre hangi plajların mükemmel, hangi plajların iyi ya da kötü olduğunu sitede görebiliyorsunuz.

Alınan numune, yüzülebilir suyun sahip olması gereken kalite kriterlerine göre değerlendiriliyor. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak analizleri gerçekleştiriliyor. Deniz suyunun mükemmel, iyi ya da kötü olarak tanımlanması, 1 yıl içinde ilgili deniz suyundan alınan toplam 7 numune analizine göre belirleniyor.

Adalarda deniz temiz mi?

İstanbul ve yakın çevredeki plajların durumunu merak ettik. Analiz sonuçlarını aşağıdaki tabloda veriyoruz. Tüm Türkiye'yi incelemek için siteyi ziyaret edebilirsiniz. Silivri’de Uyumkent Sitesi Önü, Semizkum Basınkent 4 Site önü, Semizkum çadır ve kamp yeri, Parkköy Sitesi önü, Baskent Sitesi, Büyükçekmece’de Mimar Sinan sahili, Tuzla’da ise Belediye Halk Plajı, Şile’de Uzunkum Plajı, Uzunkum Plajı (dere yanı) ve Halk Plajı 'Mükemmel' olarak derecelendirildi. İstanbulluların sıkça tercih ettiği adalarda deniz suyu analiz sonuçları kötü çıktı. Buna göre Kınalıada’da Su Sporları Kulübü Önü, Vapur İskelesi, Büyükada Yörükali Plajı, Halk Koyu plajı, Aya Nikola Halk plajı, Su Sporları Kulübü önü, Nakıbey plajı ve Sedef Adası Halk plajı kötü olarak değerlendirildi.

DENİZMÜKEMMELORTAKÖTÜ
İSTANBUL KADIKÖY CADDEBOSTAN PLAJI BÜYÜK KULÜP ARKASIx
İSTANBUL KADIKÖY CADDEBOSTAN PLAJI IRMAK OKULLARI ARKASIx
İSTANBUL KADIKÖY SUADIYE PLAJIx
İSTANBUL ADALAR KINALIADA ÜLKER RESTAURANT ÖNÜx
İSTANBUL ADALAR KINALIADA VAPUR ISKELESI SOL TARAF ÖNÜx
İSTANBUL ADALAR KINALIADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜx
İSTANBUL ADALAR KINALIADA VAPUR ISKELESI SAG TARAF ÖNÜx
İSTANBUL ADALAR BURGAZADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜx
İSTANBUL ADALAR HEYBELIADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜx
İSTANBUL ADALAR HEYBELIADA SADIKBEY PLAJI ÖNÜx
İSTANBUL ADALAR HEYBELİADA ADA BEACH KLÜP ÖNÜx
İSTANBUL ADALAR BÜYÜKADA YÖRÜKALI PLAJI ÖNÜx
İSTANBUL ADALAR BÜYÜKADA HALİK KOYU ESKİBAĞ MESİRE ALANI PLAJIx
İSTANBUL ADALAR BÜYÜKADA AYA NİKOLA HALK PLAJIx
İSTANBUL ADALAR BÜYÜKADA NAKIBEY PLAJIx
İSTANBUL ADALAR BÜYÜKADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜx
İSTANBUL ADALAR SEDEF ADASI HALK PLAJIx
İSTANBUL BAKIRKÖY YEŞİLKÖY INTERNATIONAL HOSPITAL ÖNÜx
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE MENEKŞE PLAJI SAHİL PARKI ÖNÜx
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE MENEKSE PLAJI CANKURTARAN KULESI ÖNÜx
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE MENEKSE PLAJI ISKELE ÖNÜx
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ BEYLIKDÜZÜ GÜRPINAR SAHILI HALK PLAJIx
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHILIx
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ALBATROS SAHILIx
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE BÜYÜKÇEKMECE ÇOCUK SAHİLİx
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE HALK PLAJIx
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ WEST İSTANBUL MARİNA PLAJIGEÇİÇİ SÜRE KAPALI
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE MIMARSINAN SAHILIx
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE KUMBURGAZ PLAJIx
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE KAMİLOBA BELDESİ AGAR KAMPİNG ÖNÜx
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE CELALİYE BELDESİ BELEDİYE TESİSLERİ ÖNÜx
İSTANBUL SİLİVRİ SELIMPASA DURUMAN MEVKIIx
İSTANBUL SİLİVRİ SILIVRI KUMLUK MEVKIIx
İSTANBUL SİLİVRİ ALTINORAK SITESI ÖNÜX
İSTANBUL SİLİVRİ ÇANTA ALBAYRAKLAR-KINALI MEVKİ ÖNÜx
İSTANBUL SİLİVRİ GÜMÜSYAKA BELEDIYE ÇADIR YERI MEVKIIx
İSTANBUL SİLİVRİ SELIMPASA BASKENT SITESI ÖNÜx
İSTANBUL SİLİVRİ BIZIMKÖY-PARKKÖY SITESI ÖNÜx
İSTANBUL SİLİVRİ SEMIZKUM ÇADIR VE KAMP YERIX
İSTANBUL SİLİVRİ SEMIZKUM BASINKENT 4 SITE ÖNÜx

İSTANBUL SİLİVRİ UYUMKENT SITESI ÖNÜ

X
KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY HALK PLAJIx
TEKİRDAĞ SARAY KASTRO HALK PLAJIx
İSTANBUL ÇATALCA BINKILIÇ ÇILINGOZ PLAJI DEREAGZIx
İSTANBUL ÇATALCA BINKILIÇ ÇILINGOZ PLAJI
KIRKLARELİ DEMİRKÖY IGNEADA RESORT HOTELx
KIRKLARELİ DEMİRKÖY ÖZEL IDARE MOTEL ÖNÜx
KIRKLARELİ DEMİRKÖY IL ÖZEL IDARESI KAMPIx
İSTANBUL ÇATALCA KARACAKÖY YALIKÖY PLAJIx
İSTANBUL ÇATALCA KARACAKÖY ÇOBANKULE PLAJIx
İSTANBUL ÇATALCA KARACAKÖY EVICIK PLAJIx
İSTANBUL ÇATALCA KARACAKÖY ORMANLI PLAJIx
İSTANBUL ARNAVUTKÖY DURUSU KARABURUN ARKA DENIZx
İSTANBUL ARNAVUTKÖY DURUSU KARABURUN ÖNDENIZ BATI TARAFIx
İSTANBUL ARNAVUTKÖY DURUSU KARABURUN ÖNDENIZ DOGU TARAFIx
İSTANBUL ARNAVUTKÖY YENIKÖY SAHILI KÖPEK ÇIFTLIGI ÖNÜx
İSTANBUL ARNAVUTKÖY YENIKÖY SAHILI OTEL ÖNÜx
İSTANBUL SARIYER KISIRKAYA PLAJIx
İSTANBUL SARIYER GÜMÜSDERE PLAJIx
İSTANBUL SARIYER KILYOS PLAJIx
İSTANBUL SARIYER DEMİRCİKÖY DALYAx
İSTANBUL SARIYER DEMIRCIKÖY UZUNYA PLAJIx
İSTANBUL SARIYER RUMELI FENERI KOYUx
İSTANBUL SARIYER RUMELI KAVAGI PLAJIx
İSTANBUL BEYKOZ POYRAZ PLAJIx
İSTANBUL BEYKOZ RIVA ELMASBURNU PLAJIx
İSTANBUL BEYKOZ SU ÜRÜNLERI PLAJIx
İSTANBUL SARIYER TARABYA PLAJIx
İSTANBUL ŞİLE SAHILKÖY PLAJIx
İSTANBUL ŞİLE DOĞANCILI PLAJIx
İSTANBUL ŞİLE ALACALI PLAJIx
İSTANBUL ŞİLE SOFULAR PLAJIx
İSTANBUL ŞİLE AYAZMA PLAJI IIx
İSTANBUL ŞİLE AYAZMA PLAJIx
İSTANBUL ŞİLE AGLAYANKAYA PLAJIx
İSTANBUL ŞİLE AĞLAYANKAYA PLAJI LİFE BEACHx
İSTANBUL ŞİLE UZUNKUM PLAJI (ORTA NOKTA)x
İSTANBUL ŞİLE UZUNKUM PLAJI 1x
İSTANBUL ŞİLE UZUNKUM PLAJI 2 (DERE YANI)x
İSTANBUL ŞİLE KABAKOZ PLAJIx
İSTANBUL ŞİLE AKÇAKESE AKKAYA PLAJIx
İSTANBUL ŞİLE IMRENLI PLAJIx
İSTANBUL ŞİLE BOZGACA PLAJIx
İSTANBUL ŞİLE AGVA HALK PLAJI ÇAMLIK MEVKIIx
İSTANBUL ŞİLE AGVA HALK PLAJI MENDIREK YANIx
KOCAELİ KANDIRA BAGIRGANLIx
KOCAELİ KANDIRA SEYREKx
KOCAELİ KANDIRA SARISUx
KOCAELİ KANDIRA KEFKENx
KOCAELİ KANDIRA KUMCAGIZx
KOCAELİ KANDIRA KOVANAGZIx
KOCAELİ KANDIRA CEBECIx
KOCAELİ KANDIRA GEMİCİLER KOYU PLAJIx
KOCAELİ KANDIRA BABALIx
SAKARYA KARASU ÖZSU TESISLERI ÖNÜx
SAKARYA KARASU 32 EVLERx
SAKARYA KARASU KÜÇÜK BOGAZx
SAKARYA KOCAALİ MERKEZ PLAJIx
SAKARYA KOCAALİ ALANDERE PLAJIx
DÜZCE AKÇAKOCA MELENAĞZIx
DÜZCE AKÇAKOCA KARABURUNx
DÜZCE AKÇAKOCA KALKINx
DÜZCE AKÇAKOCA EDİLLİx
DÜZCE AKÇAKOCA CENEVİZ KALEx
DÜZCE AKÇAKOCA KADINLAR PLAJIx
DÜZCE AKÇAKOCA DEĞİRMENAĞZIx
DÜZCE AKÇAKOCA ÇINARALTIx
DÜZCE AKÇAKOCA ÇUHALLI HASRET BÜFEx
DÜZCE AKÇAKOCA AK EVLER TERSANEx
DÜZCE AKÇAKOCA MARTIx
DÜZCE AKÇAKOCA YILMAZ KAMPİNGx
ZONGULDAK ALAPLI KOCAMAN PLAJIx
ZONGULDAK ALAPLI ALAPLI BELEDIYE PLAJIx
ZONGULDAK EREĞLİ MERVEALTI PLAJIx
ZONGULDAK EREĞLİ BELEDIYE PLAJIx
ZONGULDAK EREĞLİ ERDEMIR PLAJIx
ZONGULDAK EREĞLİ KDZ.EREĞLİ AQUA BEACH PLAJIx
SAKARYA SAPANCA ESKİ BELEDIYE PLAJIx
KOCAELİ BAŞİSKELE LASTİK İŞ SOSYAL TESİSLERİ YANIx
KOCAELİ GÖLCÜK ULAŞLI HALK PLAJIx
KOCAELİ KARAMÜRSEL EREGLI DEFNEx
KOCAELİ KARAMÜRSEL ALTINKEMERx
KOCAELİ KARAMÜRSEL DEREKÖY SAHİLİx
YALOVA ALTINOVA SARALKENT SAHILIx
YALOVA ÇİFTLİKKÖY AYDINKENT-CEYLANKENT SAHILIIx
YALOVA ALTINOVA HERSEK SAHİLİx
KOCAELİ DİLOVASI TAVŞANCILx
KOCAELİ GEBZE TÜBITAK-MAMx
YALOVA ÇİFTLİKKÖY BASKENT 3 SITESI PLAJIx
KOCAELİ DARICA KADINLAR PLAJIx
YALOVA ÇİFTLİKKÖY AYDINKENT-CEYLANKENT SAHILIx
İSTANBUL TUZLA TUZLA BELEDİYESİ HALK PLAJİx
YALOVA ÇİFTLİKKÖY BASKENT 3 SITESI PLAJIx
YALOVA ÇİFTLİKKÖY ÇIFTLIKKÖY HALK PLAJIx
YALOVA YALOVA MERKEZ ARASTIRMA SAHILI PLAJIx
YALOVA YALOVA MERKEZ AKASYA PARK PLAJIx
YALOVA YALOVA MERKEZ SU ÜRÜNLERI PLAJIx
YALOVA YALOVA MERKEZ KAMPLAR BÖLGESİ PLAJIx
YALOVA ÇINARCIK KORU HALK PLAJIx
YALOVA ÇINARCIK TASLIMAN MEVKII PLAJIx
YALOVA ÇINARCIK Adı ÜÇREISLER ÖZENLER MEVKII PLAJIx
YALOVA ÇINARCIK ÜÇREISLER ÖZENLER MEVKII PLAJIx
YALOVA ÇINARCIK ESENKÖY ÇAMLIBEL MEVKİİx
YALOVA ARMUTLU IHLAS ARMUTLU TATIL KÖYÜ PLAJIx
YALOVA ARMUTLU İSKELE MEVKİİx
YALOVA ARMUTLU YILANDAR MEVKII PLAJIx
YALOVA ARMUTLU FISTIKLI KÖY SAHILIx
BURSA GEMLİK NARLİ HALK PLAJİx
BURSA GEMLİK KARACAALİ GENÇLİK KAMPIx
BURSA GEMLİK BÜYÜKKUMLA HALK PLAJİx
BURSA GEMLİK B.B.B.KÜÇÜKKUMLA HALK PLAJIx
BURSA GEMLİK HASANAGA GENÇLİK KAMPIx
BURSA GEMLİK GEMSAZ HALK PLAJİx
BURSA GEMLİK B.B.B.KUMSAZ HALK PLAJİx
BURSA GEMLİK B.B.B.KURSUNLU HANIMLAR PLAJIx
BURSA MUDANYA KIZILAY KAMPIx
BURSA MUDANYA BURGAZ ALTİNKUM HALK PLAJİx
BURSA MUDANYA BURGAZ HALK PLAJİx
BURSA MUDANYA COŞKUNÖZ HALK PLAJIx
BURSA MUDANYA KUMYAKA HALK PLAJİx
BURSA MUDANYA ZEYTİNBAGİ HALK PLAJİx
BURSA MUDANYA B.B.B.ESKEL HALK PLAJİx
BURSA MUDANYA B.B.B.EGERCE HALK PLAJİx
BURSA MUDANYA B.B.B.MESUDİYE HALK PLAJIx
BURSA KARACABEY YENİKÖY HALK PLAJİx
BURSA KARACABEY MALKARA HALK PLAJİx
BURSA KARACABEY KURSUNLU HALK PLAJİ / KARACABEYx
BALIKESİR i ERDEK DALYAN PLAJİ IZLEME NOKTASİ/TATLİSUx
BALIKESİR ERDEK MODA PLAJİ /NARLİ MEVKİİ IZLEME NOKTASİx
ERDEK LAKA PLAJİ NARLİ MEVKİİ IZLEME NOKTASİx
BALIKESİR ERDEK OCAKLAR BELEDİYE PLAJİ IZLEME NOKTASİx
BALIKESİR ERDEK TOMA DERESİ YANİ PLAJİ ÇUGRA MEVKİİ IZLEME NOKTASİx
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BALIKESİR ERDEK KURBAĞALI DERE HALK PLAJI İZLEME NOKTASIx
BALIKESİR ERDEK NARLI BEŞEVLER MEVKİ PLAJIx
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BALIKESİR MARMARA YİGİTLER HALK PLAJI - AVSA IZLEME NOKTASİx
BALIKESİR GÖNEN SENDİKA ÖNÜ PLAJİ DENİZKENT MEVKİİ IZLEME NOKTASİx
BALIKESİR GÖNEN 66 EVLER PLAJİ IZLEME NOKTASİx
BALIKESİR GÖNEN AKİN TATİL SİTELERİ PLAJİ IZLEME NOKTASİx
BALIKESİR GÖNEN PİNARKENT ÖNÜ PLAJİ DENİZKENT MEVKİİ IZLEME NOKTASİx
ÇANAKKALE BİGA KARABIGA HALK PLAJIx
ÇANAKKALE BİGA KEMER HALK PLAJIx
ÇANAKKALE LAPSEKİ BELEDIYE PLAJI (DALYAN)x
ÇANAKKALE LAPSEKİ ÇARDAK HALK PLAJIx
ÇANAKKALE GELİBOLU HAMZAKOY PLAJIx
ÇANAKKALE LAPSEKİ KÖKEZ MEVKII PLAJIx
EDİRNE KEŞAN SAZLIDERE SAHİLİ İZLEME NOKTASIx
EDİRNE KEŞAN GÖKÇETEPE SAHİLİ İZLEME NOKTASIx
EDİRNE KEŞAN MECİDİYE KÖYÜ SAHİLİ İZLEME NOKTASIx
EDİRNE KEŞAN ERİKLİ SAHİLİ İZLEME NOKTASIx
EDİRNE KEŞAN YAYLA SAHİLİ İZLEME NOKTASIx
EDİRNE ENEZ VAKIF SAHILIx
EDİRNE ENEZ GÜLÇAVUS SAHILIx
EDİRNE ENEZ SULTANIÇE SAHILIx
EDİRNE ENEZ KIRKPINAR ALTINKUM SAHILIx

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