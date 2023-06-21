Avokadonun kararmasını engellemenin en etkili yolu

Avokado çok yönlüdür, lezzetlidir ve en temel besleyicilerle doludur. Avokadonun dezavantajı olarak tek bir şeyden bahsedebiliriz; o da aşırı titizlik gerektiriyor olması. Avokadolar, doğrandıklarında ya da ezildiklerinde göz açıp kapayıncaya kadar kararmaya başlarlar. Bu renk değişimini, hemen tüketmek dışında, nasıl engelleyebiliriz peki?

Avokado neden kararır?

Uzmanlar, avokadonun oksijenle temasta geçtiğinde kararmaya başladığını belirtiyor. Avokadonun içinde fenol adında bitkisel bileşenlerden ve polifenol oksidaz adındaki enzimlerden bulunur. Enzimler, kimyasal reaksiyonları tetikleyen proteinlerdir. Avokado ve benzeri bazı meyvelerde, meyveler oksijene maruz kaldıklarında polifenol oksidase, fenollerin kimyasal yapısını değiştirir. Bu reaksiyon sonucunda, insanlarda bulunan melanin adındaki kahverengi-siyah pigment açığa çıkar. Sonuç olarak, yeşil avokado kararmaya başlar.

Avokadonun kararması nasıl önlenir?

Oksijen sebebiyle kararan avokadoları yemekte br sorun yok. Asıl mesele yeşilken sahip oldukları çekiciliği koruyamamaları, yani görüntüleri. Oksijen kaynaklı kimyasal reaksiyonların bir diğer yan etkisi de dokularının bozulması. Sebep oksijen olduğundan, kararma sürecini geciktirmenin en iyi yolu, etli kısmın oksijene maruz kalmasını engellemek.

Limon suyu

Avokadoların rengini korumanın en yaygın yolu, etli kısmı streç filmle kapamak; ama daha az plastik atık çıkarmak istiyorsanız, her mutfakta bulunan malzemelerin de işinizi göreceğini söyleyebiliriz. Örneğin avokadonun kesilmiş tarafına limon sıkmayı bir deneyin. Limon suyunun asiditesi, kararmaya sebep olan polifenol oksidaz aktivitesini sınırlandıracaktır.

Zeytinyağı

Bir diğer yöntem de avokadonun etli kısmına zeytinyağı sürmek. Böylelikle meyve ile hava arasında yağdan bir bariyer oluşacak ve kararma önlenecektir.

Hava geçirmez saklama kapları

Avokadonuzu zeytinyağı ya da limon suyu ile koruma altına aldıktan sonra hava geçirmez bir saklama kabında buzdolabına kaldırın. Saklama kabı oksijene karşı ekstra bir bariyer olarak görev yapacak, düşük sıcaklık ise polifenol oksidaz aktivitesini daha da yavaşlatacaktır. Tüm bu yöntemler birleştiğinde, avokadonuz ikonik yeşil rengini koruyacaktır.

Ancak unutmayın, ne olursa olsun kesilmiş avokado buzdolabında yalnızca 3-4 gün bekletilebiliyor. Yani öyle ya da böyle, kısa sürede tüketmeniz gerekiyor.

Çekirdeğin hiçbir ilgisi yok

Çekirdeği avokadonun içinde bırakmanın kararmayı geciktirdiğine dair bir şeyler duyduysanız eğer, üzgünüz, kötü haberlerimiz var. Böyle bir durum söz konuş değil ne yazık ki. Çünkü çekirdeğin, etli kısmı oksijen temasından koruması mümkün değil. Avokadolarınızın kararmalarını engellemek adına yapabileceğiniz en iyi şey, bahsi geçen yöntemlerden birine güvenmek.