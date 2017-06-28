Hayatınızı değiştirip dünyanın öteki ucunu taşındığınızda, işin içine giren birçok faktör oluyor – mobilyalarınızı ya da arabanızı satıp satmama kararı gibi... Bazen hazırlık kısmına o kadar odaklanıyoruz ki taşındıktan sonra neler olacağını unutuyoruz. İster iş için, isterseniz seyahat için gidiyor olun; işte size dünyanın her yerinde yeni insanlarla tanışıp arkadaşlıklar kurmanıza yardımcı olacak 7 yol:
1. İş bulun
Evet, oldukça bariz; ama seyahat ederken çalışıyorsanız ve işiniz belirlibir bölgede ise, ekibinizle takılın. Yabancı bir ülkede çalışmanın en iyi avantajlarından biri, otomatik olarak sosyal bir ağ kurmanızı sağlamasıdır. İş arkadaşlarınızla dost olmasanız da aranızda dil sıkıntıları yaşansa da bu şekilde hayatınızda düzenli bir şekilde vakit geçirebileceğiniz insanlar olacak.
2. Meetup
Meetup, aktiviteler ya da mesajlar aracılığıyla online arkadaşlar edinebileceğiniz bir web sitesidir. Yer ya da ilgi alanlarına göre oluşturulmuş gruplara katılarak benzer şeyler paylaşabileceğiniz insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz.
3. Couchsurfing aktiviteleri
Couchsurfing sitesini kalacak bir yer bulmaktan farklı amaçlar için de kullanabilirsiniz. Bu site yalnızca insanlarla iletişim kurmanızı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda da farklı şehirlerde değişik aktiviteler düzenliyor – tanışma toplantılarından yoga gruplarına, birçok aktivite.
*Couchsurfing: İnsanların birbirine yardım etmesi üzerine kurulmuş bir konukseverlik ağıdır.
4. Sosyal medya/online topluluklar
Facebook, dünyanın her yerindeki arkadaşlarla temasta kalmanın en iyi yollarından; ancak Facebook’un en yararlı özelliklerinden biri, gruplardır. Haber kaynağınız biraz sıkıcı bir hal almaya başlamış olsa da (herkes Instagram ya da Snapchat’te çünkü),Facebook’ta birçok grup hala aktif. Örneğin GirlsLove Travel adındaki grup, belirli şehirlerdeki insanlarla iletişime geçebileceğiniz ayrı etiketler kullanabilmenizi sağlıyor. Ya da backpacker grupları, sırt çantanızla yollara düşmek istediğinizde, niyetinizi paylaşan birçok insanla iletişime geçmenize yardımcı oluyor.
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