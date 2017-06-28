7. Dersler alın

Okulla işiniz bitmiş olsa bile, şehrinizdeki yerel ya da uluslararası bir üniversitede eğlence amacıyla derslere girin. Bulunduğunuz ülkenin dili ile ilgili olan dersleri, yemek, şarap ya da sporlarla ilgili dersleri keyifle takip edebilirsiniz. Böylelikle hem yeni bir şeyler öğrenebilir hem de şehrinizdeki yerel ya da uluslararası öğrencilerle tanışabilirsiniz.