Ege’nin şifa dağıtan otları

Tadını bilen bilir. Hem sağlıklı hem de damak tadınıza takla attıran Ege otlarını bir kere yersen vazgeçemezsin. Egeliler bu ayrıcalığın kıymetini çok iyi biliyor ve bu lezzetleri sofralarından eksik etmiyor.

Hangisini sayayım ki tam bi ot cenneti; ebegümeci, radika,cibez, şevket-i bostan, turpotu, denizbörülcesi, hindiba, akkız, ısırgan…

Ot yemeklerinin en lezzetlisi doğadan kendin toplayıp, taze taze pişirmekten geçiyor. Boşuna “Keçinin yediği her ot yenir” dememiş Egeliler. Bu otların kimi haşlanıp salatası yapılır, bazıları kavrulur kiminin de etli yemeği yapılır.

Peki bunları biliyor muydunuz?

Üstelik bahar yağmurlarıyla yeşillenen ot çeşitlerinin Ege köylerindeki kadınların en önemli geçim kaynaklarından. Sadece semt pazarları ile yetinmeyip satışlarını internete taşıyorlar. Bir kargo ile şifalı otlar kapınıza kadar geliyor.

300’e yakın çeşidi olan bu otların sayısız yararları da var. Çoğu yüksek oranda C, B1, B2 ve A vitamini deposu iken; demir, kalsiyum gibi minerallerle antioksidanlar da içeriyor. Kansere karşı koruyucu etki sağlayan otlara dair en önemli nokta pişirme süresi. Hem kendine has tat ve aromalarını korumaları hem de vitaminlerinin kaybolmaması için mümkün olabildiğince

doğramadan, bütün olarak yıkanmalı ve elle doğranmalı.

Ege’nin şifa dağıtan otlarından en popüler 6 tanesini birlikte keşfetmeden evvel aşağıdaki tarifi de buraya bırakıyorum. İlginizi çekebilir.

GELELİM EGE'NİN ŞİFALI OTLARINA