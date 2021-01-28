Ege’nin şifa dağıtan otları

Tadını bilen bilir. Hem sağlıklı hem de damak tadınıza takla attıran Ege otlarını bir kere yersen vazgeçemezsin. Egeliler bu ayrıcalığın kıymetini çok iyi biliyor ve bu lezzetleri sofralarından eksik etmiyor.
Hangisini sayayım ki tam bi ot cenneti; ebegümeci, radika,cibez, şevket-i bostan, turpotu, denizbörülcesi, hindiba, akkız, ısırgan…
Ot yemeklerinin en lezzetlisi doğadan kendin toplayıp, taze taze pişirmekten geçiyor. Boşuna “Keçinin yediği her ot yenir” dememiş Egeliler. Bu otların kimi haşlanıp salatası yapılır, bazıları kavrulur kiminin de etli yemeği yapılır.
Peki bunları biliyor muydunuz?
Üstelik bahar yağmurlarıyla yeşillenen ot çeşitlerinin Ege köylerindeki kadınların en önemli geçim kaynaklarından. Sadece semt pazarları ile yetinmeyip satışlarını internete taşıyorlar. Bir kargo ile şifalı otlar kapınıza kadar geliyor.
300’e yakın çeşidi olan bu otların sayısız yararları da var. Çoğu yüksek oranda C, B1, B2 ve A vitamini deposu iken; demir, kalsiyum gibi minerallerle antioksidanlar da içeriyor. Kansere karşı koruyucu etki sağlayan otlara dair en önemli nokta pişirme süresi. Hem kendine has tat ve aromalarını korumaları hem de vitaminlerinin kaybolmaması için mümkün olabildiğince
doğramadan, bütün olarak yıkanmalı ve elle doğranmalı.
Ege’nin şifa dağıtan otlarından en popüler 6 tanesini birlikte keşfetmeden evvel aşağıdaki tarifi de buraya bırakıyorum. İlginizi çekebilir.
GELELİM EGE'NİN ŞİFALI OTLARINA
CİBES OTU
Lahana familyasından tadı tatlımsı, hafif baharatlı bir bitkidir. Yoğun C vitamini içeren cibes otu iştah açar, bağırsakları çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır. Cildi güzelleştirir, canlılık ve dirilik kazandırır. Zayıflama diyetlerinde uzun süre tokluk hissi vermesi, vitamin, mineral desteği ve idrar söktürücü özelliğinden dolayı tercih edilir. Aşırı tüketimi su kaybına ve halsizliğe yol açabileceğinden kaçınılması gerekir. İlkbaharda bulunabilen ve balık sofralarının vazgeçilmezi olan cibes otunu, çiğ olarak tüketebilir, haşlayarak salata yapabilir veya yemeklerinize ekleyebilirsiniz.
ARAPSAÇI
Arapsaçı Otu, maydanozgiller ile rezene familyasından olan genelde iki yıllık otsu bitkidir. Faydaları saymak ile bitmeyen arapsaçı otunun en bilinen özelliklerinden diğeri ise bağırsakları rahatlatıcı bir özelliğinin olmasıdır. Arapsaçı otunun günümüzde görülmekte olan diğer bir faydası ise görme yetisine yapmış olduğu katkısıdır. Sebze kavurması olarak yemek biçiminde de tüketilmektedir. Zeytinyağı ile arapsaçı otundan yemek yapmak mümkündür. Son olarak isteğe bağlı salata ve benzeri yiyecekler içerisine koyulup kullanılabilir.
RADİKA
Tırtıklı yapraklı, koparıldığında sütü çıkan bir bitkidir. Besleyici değeri yüksek bir ot olan radika vücuda güç ve zindelik verir. Pankreas üzerine olumlu etkisi vardır ve böbreklerin çalışmasında aktif rol oynar. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. İdrar söktürücü özelliği bulunur. Kan temizleyici etkisi sayesinde, romatizma ve gut hastalıklarında da yardımcı olabilir. Radikayı salatalarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.
KUŞKONMAZ
Karaciğer için yararlı olup A, C, B1 ve B2 vitaminlerini barındırır. Egzama gibi cilt hastalıklarına karşı kullanılır. Böbrekleri çalıştırıcı özelliği vardır. Vücutta oluşan iltihap ile mücadele eder. Kalp krizi riskini azaltır, kalbin dostudur. Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Mart veya nisan ayından haziran ayına kadar bulabileceğiniz kuşkonmazı haşlayarak veya pişirerek tüketebililir, yemeklerinize ekleyebilir ya da çiğ olarak yiyebilirsiniz.
ŞEVKETİ BOSTAN
Şevketi bostan otu vitamin ve mineral bakımından zengindir. Gövdesi beyaz etli, kanatlı ve dikensi bir yapıya sahiptir. Hazmı kolaylaştırır, bağırsakları çalıştırır, idrar söktürücüdür. Solunum rahatsızlıkları ve çeşitli karaciğer hastalıklarında şifa niyetine kullanılır. Ayrıca baş ağrısı tedavisinde sıkça başvurulan alternatif tıp yöntemleri arasında yer almaktadır. Aralık ayından itibaren nisan ve mayıs sonuna kadar yetişen şevketi bostan otunu yemeklerinize ekleyerek tüketebilirsiniz.
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