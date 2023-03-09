Söz konusu İtalya mutfağı olduğunda domatessiz bir tarif düşünülemez. Pizzayı pizza yapan domatesli sosudur, spagetti eğer üzerinde domatesli karışımı varsa anlam kazanır. İtalyan mutfağının DNA’larına işleyen domates ile ilgili en ilginç bilgi aslında meyvenin bu topraklara sadece 19. yüzyılda gelmiş olmasıdır.

Bugün İtalyan yemeklerini domatesiz hayal edilemiyor olsa da 19. yüzyıl öncesinde domatesin zehirli olduğunu düşünmeleri şu an kulağa son derece saçma geliyor.