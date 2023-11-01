Haberler Gastro Keşfet En çok tüketilen kahve çeşitleri hangileri?

En çok tüketilen kahve çeşitleri hangileri? Özellikle öğrenciler ve bilişim sektörü çalışanları tarafından kahve daha çok tüketilir hale geldi. Latte, cappucino, americano gibi kahvelerin tüketimi Türk kahvesinin önüne geçti. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 01.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:03 facebook

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Kahve ile ilgili bildiğimiz en büyük yanlış, kahvenin uykusuzluk yaptığı. Barista Eğitmeni Naim Koca'nın verdiği bilgiye göre bir bardak koladaki kafein miktarıyla bir fincan kahvedeki kafein miktarı neredeyse birbirine yakın. Ancak bu kafein miktarı vücutta depolanmıyor. Vücuttaki kafein, terleme veya idrar yoluyla 3 saat içerisinde vücuttan atılıyor. Demlenebilen ya da pişebilen kahveleri tercih etmelisiniz. Bu özelliklerde 3 çeşit kahve türü var; espresso bazlı içecekler, filtre kahve bazlı içecekler ve son olarak dünyada tek pişebilen özelliğe sahip olan Türk kahvesi...

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Espresso

Espresso için, Türk kahvesinin İtalyan versiyonu da denebilir. Basınçlı suyun 30 saniye içinde sıkıştırılmış kahvenin içinden geçmesiyle elde ediliyor. 1900'lü yıllarda İtalyanların keşfedip dünyaya tanıttığı, basınç gücünden yararlanılarak yapılan hızlı bir kahve demleme yöntemi. Küçük porsiyonlarda servis ediliyor ve oldukça sert bir tadı, yoğun bir kıvamı var. Aroması zengin ve kafein miktarı yüksek. Espresso, 30 ml’lik shot bardaklarında servis ediliyor. Kilo vermeye yardım ediyor, diyabet riskini azaltıyor, içerdiği kafein sayesinde dikkat artırıyor.

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Macchiato

Macchiato İtalyancada leke demek. Macchiato yapmak için espresso kahveye biraz süt lekesi koyuluyor. Macchiato bu şekilde yapılıyor; espresso kahve ve köpüklendirilmiş sütle. Espresso kahve, süt köpüğüyle süslenir ve içimi daha yumuşak hale gelir. Hazırlandıktan sonra fincanın tam ortasına doğru hemen hemen 10 – 15 ml süt ilave edilir. Dilerseniz fincana karamel sos ekleyerek caramel macchiato yapabilirsiniz.