En çok tüketilen kahve çeşitleri hangileri?
Özellikle öğrenciler ve bilişim sektörü çalışanları tarafından kahve daha çok tüketilir hale geldi. Latte, cappucino, americano gibi kahvelerin tüketimi Türk kahvesinin önüne geçti.
Kahve ile ilgili bildiğimiz en büyük yanlış, kahvenin uykusuzluk yaptığı. Barista Eğitmeni Naim Koca'nın verdiği bilgiye göre bir bardak koladaki kafein miktarıyla bir fincan kahvedeki kafein miktarı neredeyse birbirine yakın. Ancak bu kafein miktarı vücutta depolanmıyor. Vücuttaki kafein, terleme veya idrar yoluyla 3 saat içerisinde vücuttan atılıyor. Demlenebilen ya da pişebilen kahveleri tercih etmelisiniz. Bu özelliklerde 3 çeşit kahve türü var; espresso bazlı içecekler, filtre kahve bazlı içecekler ve son olarak dünyada tek pişebilen özelliğe sahip olan Türk kahvesi...
Espresso
Espresso için, Türk kahvesinin İtalyan versiyonu da denebilir. Basınçlı suyun 30 saniye içinde sıkıştırılmış kahvenin içinden geçmesiyle elde ediliyor. 1900'lü yıllarda İtalyanların keşfedip dünyaya tanıttığı, basınç gücünden yararlanılarak yapılan hızlı bir kahve demleme yöntemi. Küçük porsiyonlarda servis ediliyor ve oldukça sert bir tadı, yoğun bir kıvamı var. Aroması zengin ve kafein miktarı yüksek. Espresso, 30 ml’lik shot bardaklarında servis ediliyor. Kilo vermeye yardım ediyor, diyabet riskini azaltıyor, içerdiği kafein sayesinde dikkat artırıyor.
Macchiato
Macchiato İtalyancada leke demek. Macchiato yapmak için espresso kahveye biraz süt lekesi koyuluyor. Macchiato bu şekilde yapılıyor; espresso kahve ve köpüklendirilmiş sütle. Espresso kahve, süt köpüğüyle süslenir ve içimi daha yumuşak hale gelir. Hazırlandıktan sonra fincanın tam ortasına doğru hemen hemen 10 – 15 ml süt ilave edilir. Dilerseniz fincana karamel sos ekleyerek caramel macchiato yapabilirsiniz.
Mocha
Espresso, süt ve çikolata ile yapılan, içimi yumuşak bir kahve. Aromalı olarak da içilebilen Mocha'yı hafif bi yemek sonrası içmeniz daha doğru olur. Amerikan menşeli bir kahve olan mocha adını Yemen'in güneybatısında yer alan ve bir zamanlar kahve ihracatıyla ünlenen liman kenti Mocha'dan almış. Şekerli tatları sevenlerin gözde kahvesi olan mochanın en popüler çeşitlerinden biri, beyaz çikolata ile yapılan white chocolate mocha. Buzlu mocha ve buzlu white chocolate mocha, kahvesini soğuk tercih edenlerin gözde içecekleri arasında yer alıyor. Mocha'ya cam bardaklarda servis edilen geleneksel bir kahve diyebiliriz.
Latte
Espresso ve sütle yapılan içimi yumuşak kahve. En çok tercih edilen kahve çeşitlerinden biri olan latte mutlaka çok kaynamış sütle yapılmalı. Köpüğü krema kıvamından uzak, bulutumsu bir yoğunlukta olur. Fincanda servis edilir. Latte yapmak için ilk olarak buharda ısıtılmış süt fincana konur, süte 1 shot espresso eklenir ve son olarak köpük bardağın üzerine eklenerek sunuma hazır hale gelir.
Affogato
Affogato'ya, espresso ile dondurmanın uyumu da denebilir. Dondurmanın üzerine sıcak espresso dökülmesiyle hazırlanan bir kahve türü. Aslında espressonun sert tadını yumuşatmak için vanilyalı dondurmanın kullanıldığı bir kahve. İlalyanca "boğulmuş" anlamına gelen affogato, espressonun dondurmayı boğması, eritmesi gibi düşünülebilir.
Filtre kahve
Günümüzde en fazla tüketilen kahve çeşitlerinden biri filtre kahve. Tadı ve lezzetinin yanı sıra yağ yakması, metabolizmayı hızlandırması, pratik ve doğal olması ile en çok tercih edilen kahve türü diyebiliriz. Fenol ve antioksidan değeri en yüksek olan kahve. Öğütülmüş kahve çekirdeklerinin sıcak suyla buluşması ile demleniyor. İsminin filtre kahve olmasının sebebi ise kahvenin kâğıt ya da metal filtreden süzülerek posasından ayrılması ve hazır hale gelmesi. Berrak ve akışkan bir kıvamı var.
Irish Kahve
Kahve, viski ve esmer şekerle yapılan bir kahve. Üzerine çırpılmış krema dökülerek servis ediliyor. Daha çok kışın içilmesi tavsiye ediliyor. Viski aroması ve kahve aromasının baskınlığını hissedebileceğiniz ender ve değişik lezzetlerden biri.
Black Eye
Simsiyah bir kahveye hazırsanız karşınızda Black Eye. 1 fincan filtre kahveye iki shot espresso eklenerek yapılan Black Eye adından da anlaşılabileceği üzere oldukça sert içimli bir kahve. Daha serti var mı diye soranlar için filtre kahveye 3 shot espresso koyulursa ismi Green Eye oluyor.
Americano
Sıcak su ilavesi ile seyreltilmiş espresso. İçimi hafif bir kahve denebilir. Sütle de içebileceğiniz kahvenin yanında bitter çikolata iyi gider. Espresso’dan daha yumuşak, filtre kahveden daha sert. Americano’nun sertlik derecesi, kahve miktarı ve su miktarı ile ayarlanır.
Antoccino
Kafein oranı bol olan Latte denince daha anlaşılır olan Antoccino 1 ölçek espresso ve 1 ölçek az köpüklü süt yardımıyla yapılır. Antoccino için, bardağın altında 1 miktar espresso, üstüne ise 1 miktar süt yeterli olacaktır.
Cappucino
Espresso ve sütle yapılan kahve. Sütün iyi kaynamış olması ve köpüğünün kahveye oranlanması gerekir. Espressso, süt ve süt köpüğü üçlüsü ile hazırlanır. Espresso’dan daha hafif, Latte’den daha sert olan Cappuccino’yu hazırlamak için her bir fincana bir shot Espresso eklenir. Süt 70 derece kadar ısıtılır. Buradaki püf nokta 2-3 cm kadar köpük oluşturmaktır. Sonrasında ısıtılan süt, Espresso’ya eklenir.
Breve
Yarı süt yarı kahve ile yapılan kahve. Oranı iyi tutturmak önemlidir. Breve'de, yarı yarıya süt ve krema karışımı buharla ısıtılır, üzerine espresso eklenir. En üste de süt köpüğü eklenir.
Türk Kahvesi
Telvesi ile ikram edilen tek kahve çeşidi. Bol köpüklüsü en makbul olanı. Yanında su, likör ve lokumla ikram edilir. Tadı, telvesi, köpüğü, kokusu, pişirilişi ve yanında sunum için servis edilen ikramlıkları ile tadına doyum olmaz. 1543 yılında Yemen Valisi Özdemir Paşa, lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul’a getirmiş. Saray mutfağında ve evlerde yerini alan kahve, günün her saatinde vazgeçilmez bir hal almış.
Dibek Kahvesi
Görüntüsü ve pişirilme tekniği ile Türk kahvesine benzese de öğütülmesinde farklılıkları var. Dibek, tahıl mahsullerini ezmeye yarayan bir havandır. Bu havanlarda ezilip öğütülerek meydana gelen Dibek Kahvesi de adını buradan almış. Elde edilen kahve ise Türk kahvesine benzer uygulamalar ile pişirilmiş. Bu kahve, Osmanlı’da Dibek kuyuları denilen oldukça yaygın yerlerde yapılır ve kahvenin dövülme işlemi de bu kuyularda el usulü gerçekleştirilirmiş. Aslında hem Osmanlı kahvesi hem de Dibek kahvesi olarak iki farklı isim ile öne çıkarmış.