Mezopotamya'nın altın üçgeni: Çınar

Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yer altı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu yaklaşık 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, son faaliyetini binlerce yıl önce gerçekleştiren 1957 metre yüksekliğindeki Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu ve yüzlerce volkanik mağaranın bulunduğu "Lav Yolu", Güzelşeyh Kasrı ve vadi yatağı boyunca ağaçlarla çevrili irili ufaklı onlarca şelalenin yer aldığı Karasu Çayı, Çınar'ın ziyaretçi çeken tarihi ve turistik mekanlarının başında geliyor.
İlçenin daha fazla tanıtılması ve turizmdeki payını artırması için çalışmalarını yoğunlaştıran Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, ilçeye ilgiyi daha da arttırmak için farklı projeler yürüttüklerini dile getirdi.
Vali Münir Karaloğlu'nun "Mezopotamya'nın altın üçgeni" olarak dile getirdiği turizm güzergahında Çınar'ın merkezi bir konumda olduğunu anlatan Büyüknalçacı, şöyle konuştu:
"Çınar, 'Mezopotamya'nın altın üçgeni' olarak nitelendirilen Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın orta noktasında bulunan bir ilçe. Bu potansiyelini değerlendirerek ilçeyi turizmin gözdesi yapmak istiyoruz. Bölgenin en önemli kültürel miraslarından olan Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı burada bulunuyor. Yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan kiliseleriyle, sığınaklarıyla, kaya sunaklarıyla eşsiz bir bölge ama asıl değerini Mithras Tapınağı'nın bulunmasıyla kazandı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alıyor. 2019'da yaklaşık 69 bin yabancı turist, 350 bin civarında yerli turist burayı ziyaret etmek için ilçemize geldi."
Zerzevan yerleşkesinin yanı sıra ilçede tarihi ve doğal yapıların da bulunduğunu dile getiren Büyüknalçacı, restore etmeye başladıkları Güzelşeyh Kasrı'nı da en çok görülmesi gereken yerler arasına katacaklarını bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!