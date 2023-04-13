Sağlıklı kızartmanın 9 püf noktası

PATATESLERİ EŞİT ÖLÇÜLERDE DİLİMLEYİN

Elbette tek tek tüm dilimleri cetvelle ölçün demiyoruz. Ancak kabaca tüm dilimlerin aynı olmasına özen gösterirseniz eşit dilimlere ulaşmak mümkün olacaktır. Bu sayede bir dilimin diğerinden daha az ya da daha çok yağ çekmesini engellemiş olursunuz. Meraklılarına özel bir tüyo daha, ideal bir patates kızartmasının ölçüleri 5x1x1 santimetre!