Sağlıklı kızartmanın 9 püf noktası

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PATATESLERİN VE SEBZELERİN TAZE OLMASINA DİKKAT EDİN
Patates alırken mutlaka taze ve yeşillenmemiş olanlarından seçin. Çünkü patates bekledikçe içerisindeki nişasta oranı artıyor. Nişasta oranı arttıkça yağ çekmesi daha da kolaylaşıyor. Patatesin taze olup olmadığını anlamak için kabuğunun ince, renginin altın sarısı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.
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PATATESLERİ EŞİT ÖLÇÜLERDE DİLİMLEYİN
Elbette tek tek tüm dilimleri cetvelle ölçün demiyoruz. Ancak kabaca tüm dilimlerin aynı olmasına özen gösterirseniz eşit dilimlere ulaşmak mümkün olacaktır. Bu sayede bir dilimin diğerinden daha az ya da daha çok yağ çekmesini engellemiş olursunuz. Meraklılarına özel bir tüyo daha, ideal bir patates kızartmasının ölçüleri 5x1x1 santimetre!
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PATATESLERİ YIKADIKTAN SONRA KURULAYIN
Islak patates yağ içerisinde patlıyor ve yağın sıcaklığını düşürüyor. Dolayısıyla kuru patates kullanmakta fayda var. Buna ilave olarak patatesleri kuruladıktan sonra dondurucuda biraz bekletebilirsiniz. Bu yöntemle çıtır patatesler elde etmek çok daha kolay!
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PATATESLERİ BUZDOLABINDA BEKLETİN
Patatesleri olabildiğince soğutmak kızartmanın yağı çekmesini önleyecek ve çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Hatta mümkünse derin dondurucu bölümünde bir müddet soğumasını bekleyin.
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PANELEYEREK KIZARTIN
Yağ çekmeyen biber ve hatta bamya kızartmak istiyorsanız panelemeyi deneyin. Yağa bir tatlı kaşığı sirke ekleyerek işlemi destekleyebilirsiniz.
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