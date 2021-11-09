Bahar coşkudur, tazeliktir, tomurcuktur, filizdir. Bahar mevsimlerin masum aşk çocuğudur. Yaz ise en delikanlı, en çılgın, en pozitif umutların, hayallerin kurulduğu mevsimdir. Sonbahar hayatın, sonuna yaklaştığımız fikrini çağrıştırır, arkası kıştır, mevsimlerin sonudur. Soğuktur...
Oysaki şairlerin gözünden baktığımızda sonbahar şiirdir, muhteşem bir doğa tablosudur. Hayatın en olgun, en güzel, en yaratıcı dönemidir. Ressamların gözünden baktığımızda geçmiştir, yaşanmışlıktır, unutulmaz tablolardır. Renklerin en güzeli, en pozitifidir hazan. Sanatçılara ilham veren sonbaharın ana rengi kırmızı, enerjinin rengidir. Duyguları uyandırarak harekete geçme hissi uyandırır. Buna bağlı olarak kırmızı renk, liderlik, hırs ve irade gücünü güçlendirir. Uyandırdığı enerji ile fiziksel hareket gücü sağlar. Bir diğer en sıcak renk sarı ise bir meydan okuma rengidir. Özellikle zihinsel meydan okumayı sever. Enerji ve meydan okuma bir araya geldiğinde yeniden doğum gibidir. Kaldığımız yerden tüm enerjimizle hareket etmeye iter.
Sonbahar sona yaklaşmak değil, yeniden doğmaktır sanatçıların dediği gibi. Doğa yapraklarını dökerken, dolaplarımız, mutfaklarımız, evlerimiz de hazırdır.
Mutfaklarda şifa deposu pancar, brokoli, ıspanak, pırasa, karnabahar, kereviz coşkuyla pişmeye başlar. Dolaplar, mutfaklar, doğa, kışa hazırsa sırada bedenimizi ve ruhumuzu hazırlamak vardır.
Uzmanlara göre turuncu yapraklarını sevdiğimiz mevsim sonbahar, azalan güneş ışığının hormonları etkilemesiyle uykuyu düzenleyen biyolojik saatin bozulmasına neden olurmuş. Aynı zamanda güneş ışığının azalmasıyla beraber beyindeki kimyasal maddelerin, bunlardan biri olan serotonin (mutluluk) hormonu salgılanmasında bozulmalar oluştuğu için kişinin depresif ruh halinde olmasının suçlusu da sonbaharmış. Sonbahar depresyonu sadece mevsimsel değişikliklerden kaynaklanmamakta. Bu noktaya dikkat! Kişi daha önce depresyon yaşadıysa ya da genetik bir yatkınlık varsa mevsimsel depresyon yaşama ihtimali artarmış. Depresif duygu durumu, kaygı ve endişe genellikle kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görülürmüş. Biz kadınlar enlerin canlısı, en güçlü, en yaratıcı, en kollayıcı, en ev işçisi, en aşık, en çalışkan ve maalesef en depresifmişiz…
Peki sonbahara karşı kozumuz ne olmalı?
Kafamız nasıl bahardan, yazdan kalma olmalı?
- Çok uykudan kaçınıp erken kalmaya çalışacağız.
- Karbonhidratlı, şekerli gıdalardan uzak duracağız.
- Hobiler! Bence hep ertelediğimiz farkındalık alanlarımız. Sosyal yaşamımızı keyifli kılacak hobiler edineceğiz. Eğlenirken sosyalleşmek de hediyesi.
- Belki de en önemlilerden biri spor. Metabolizmamızı hızlandırırken enerjimizi arttıracağız.
- Hava soğuk hasta olurum demeden gün ışığını gördüğümüz an kendimizi dışarı atacağız.
- En önemlisini en sona sakladım. Tabii ki kahkaha atmak. Hepimize ev ödevi, artık aklımıza geldikçe kahkaha atacağız. Varsın deli sansınlar, ne olur?
Peki bu kadar önemli olan kahkahanın faydaları neler?
Fizyolojik etkileriyle beraber psikolojik etkisi de büyük. Yapılan araştırmalara göre mutlu insanlar mutsuz insanlardan daha formda. Asıl sebebi olarak da gülme eyleminin yemeğe olan düşkünlüğü azaltması. Kahkaha atmak acıyı azaltırken, bağışıklığı güçlendiriyormuş harika değil mi? Hatta şu sıralar hemen hemen herkesin sahip olduğu anksiyeteyi azaltıyormuş.
Günde 10-15 dakika kahkaha atmak, ister gerçekten ister sahte olsun güzel beynimiz bunu seçemiyor, vücudumuzdaki stres hormonlarının seviyesi düşüyormuş.
Gelin birlikte fotoğraf makinalarımızı alıp sonbaharın hakkını verelim;
- Dağ bisikleti, trekking, atlı safari gibi birçok alternatif spor için eski adı Katpatuka olan Kapadokya Nevşehir sonbaharda gidilecek en güzel yerlerden biri. Güvercinlik vadisi fotoğraf çekebileceğiniz en harika noktalardan bir tanesi. Tüm Kapadokya ayaklarınızın altında. Bu mistik şehrin ruhunu hissedeceğiniz en güzel yerlerden bir diğeri de Uçhisar Kalesi. Gitmişken testi kebabı yemeden de dönülmemeli.
- Bir diğeri Bolu Yedigöller, 236 farklı bitki yetişen bu doğa harikası yerde yürüyüş parkurları,manzarası,kamp alanları ve şelaleleriyle fotoğraf tutkunları için de harika bir yer. Yedi Göller Milli Park’ı da yürüyüş yapmayı severler için. Yürüyüş yaparken molalarda çok güzel kareler yakalayacağınızdan şüpheniz olmasın.
- Karadeniz’in kalbi Amasra Bartın, deniz kenarında konumlanmış şirin bir balıkçı kasabası. Samimiyeti ve sıcaklığıyla aklınıza kazınacak bir yer. Amasra Feneri’nin ardında güneşi batırmak da hediyesi.
- Zeytiniyle meşhur Trilye, eski bir Rum kasabası olan ve mübadele sonrası Türklerin yerleştiği Bursa Mudanya’da gezilesi bir yer. Sonbaharda vakit geçirilecek ve eski evlerin arasında fotoğraf çekilecek harika noktalardan biri.Taş Mektep’i mutlaka görmeyi ve Çamlı Kahve’de asırlık çınar ağaçlarının altında bir kahve içmeyi de unutmayın derim.
- Oksijen deposu Kaz Dağları! Kazdağları’nda saklı kalmış köylerden biri Adatepe. Dünya üzerinde en fazla oksijen oranına sahip 2. bölge olan Kazdağları’nın en güzel köylerinden biri Adatepe. Sonbaharda içinizi huzurla dolduracağınız, kaliteli uykulara, güzel rüyalara dalacağınız eşsiz bir yer. Buraya kadar gidip Zeus Altarı’na çıkıp fotoğraf çekilmeden sakın dönmeyin.
- Bir diğer durak tarihiyle, evleriyle görsel şölen sunan Ödemiş Birgi Köyü. Adeta açık hava müzesi. Özellikle Çakırağa, Kerimağa ve SandıkoğluKonakları Birgi’ye gidip de mutlaka görülmesi gereken yerlerden. 1312 yılında inşa edilen beylikler döneminin ilk camisi Ulu Camii de mutlaka ziyaret edilmeli. Panoramik fotoğraflar çekebileceğiniz Gölcük gölü sonbaharda inanılmaz güzel renkleriyle ruhunuzu açacak. Aynı zamanda Pazartesi günleri Birgi’de kurulan pazarda yöresel birçok ürünü direkt üreticiden alabilirsiniz. Ekim ve Kasım aylarında ise kestane, ceviz ağaçlarının hasatına denk gelmeniz garanti. İpek severlere müjde, ipek dokumacılığı ile de meşhur, ipek şal ve ipek el işi ürünlerden de satın alabilirsiniz.
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