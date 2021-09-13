Stresle savaşan 15 besin

Bitter çikolata

Serotonin ve endorfin gibi iyi hissetmemizi sağlayan nörotransmitterlerin beyindeki düzeyini artırır. Bu nedenle stresli anlarınızda kendinizi daha iyi hissetmek için kahvenizin yanında en az yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolata tercih edin.

Kakaoda bulunan "bioflavonoid" adlı maddeler, yüksek düzeyde antioksidan etki gösteriyor ve stres hormonu olarak bilinen kortizol seviyesini dengeliyor. Çikolata, içerdiği magnezyum sayesinde ruhsal gerginlik ve kan basıncının düşürülmesine de yardımcı oluyor. Ancak çikolataya sütün katılması, bu maddelerin bağırsaktan emilimini azalttığı için siyah ve sütsüz çikolatanın tüketilmesi öneriliyor. Çikolatanın içeriğindeki "theo bromine" ise doğal moral düzeltici olarak çalışıyor. Uzmanlar günde 20-40 gram siyah çikolata tüketimini sağlık açısından yararlı buluyor.