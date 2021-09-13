Stresle savaşan 15 besin

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Tatlı patates
İçerdiği beta karoten ve diğer bağışıklık güçlendirici antioksidanlar ile yüksek lif oranı sayesinde vücudun kronik iltihabi hastalıklara karşı direncinin artırılmasında yararlı olduğu belirtiliyor.
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Bitter çikolata
Serotonin ve endorfin gibi iyi hissetmemizi sağlayan nörotransmitterlerin beyindeki düzeyini artırır. Bu nedenle stresli anlarınızda kendinizi daha iyi hissetmek için kahvenizin yanında en az yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolata tercih edin.
Kakaoda bulunan "bioflavonoid" adlı maddeler, yüksek düzeyde antioksidan etki gösteriyor ve stres hormonu olarak bilinen kortizol seviyesini dengeliyor. Çikolata, içerdiği magnezyum sayesinde ruhsal gerginlik ve kan basıncının düşürülmesine de yardımcı oluyor. Ancak çikolataya sütün katılması, bu maddelerin bağırsaktan emilimini azalttığı için siyah ve sütsüz çikolatanın tüketilmesi öneriliyor. Çikolatanın içeriğindeki "theo bromine" ise doğal moral düzeltici olarak çalışıyor. Uzmanlar günde 20-40 gram siyah çikolata tüketimini sağlık açısından yararlı buluyor.
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Kuşkonmaz
İçeriğinde yüksek oranda bulunan folik asit, ruhsal strese karşı dayanıklılık sağlıyor. Bir porsiyon kuşkonmaz, vücudun günlük folik asit ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini karşılıyor.
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Kırmızı Biber
İyi bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini kandaki stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürerek stresinizi gidermenize yardımcı olur. Stresli zamanlarda kırmızı biberi yemeklerinize veya salatalarınıza ekleyin.
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Hindi
İçeriğinde bol miktarda bulunan "triptofan" beyni uyararak mutluluk hormonu olan "seratonin" salgılanmasını sağlıyor.
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