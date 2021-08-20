Tavuk çözüldükten sonra tekrar dondurulabilir mi?

Tavuğu dondurduğumuzda içindeki bakteri, maya ve küf gibi mikroorganizmaların oluşmasını engelleriz. Tavuğun dondurulup çözüldükten sonra tekrar dondurulmasının tehlikeli olduğu biliniyor. Ancak bunu doğru yaptığımızda ikinci kez dondurmak mümkün.

Tavuk nasıl çözdürülür?

Tavuğun içinde Salmonella adı verilen bir bakteri bulunur. Bu bakteri çok ciddi hastalıklara, hatta ölüme yol açabilir.

Dondurma işlemi mikropların oluşmasını yavaşlatan bir süreçtir. Dondurma yoluyla gıda kaynaklı patojenler ölmez. Bu nedenle de donmuş tavuğu çözdürürken doğru şekilde yapmak önemlidir.

Donmuş tavuğu çözdürmenin 3 yöntemi

1- Buzdolabında: 1-2 gün kadar buzdolabının içinde ve ortalama 4 derece sıcaklıkta çözülmesini beklemek en sağlıklı yöntemdir.

2- Soğuk su: Donmuş haldeki tavuğu, su geçirmeyen bir ambalajın içinde 30 dakika kadar bekleterek çözdürebilirsiniz.

3- Mikrodalga: Mikrodalga için uygun bir kabın içinde çözdürme programında işlemi yapabilirsiniz.

Çözdürme sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Soğuk su ve mikrodalga yöntemlerinde bazı zararlı bakterilerin üreme ihtimali vardır. Bu yöntemleri kullanacaksanız tavuğu dondurmadan önce pişirerek saklamak daha olacaktır.

Tavuğu tezgahın üzerinde çözülmeye bırakmayın, oda sıcaklığında bakteriler hemen harekete geçer, bu şekilde çözülmüş tavuğu kesinlikle tüketmemek gerekir.

Tavuk çiğ halde 2 gün, pişmiş olarak 4 gün dolapta bekleyebilir.

Çözülmüş tavuğu yeninden dondurma

Çiğ ya da pişmiş tavuğu, buzdolabında bekleterek çözüldüğü taktirde ikinci kez dondurabilirsiniz. Bu işlem sadece tavuğun normal bekleme süresi içinde yapılabilir.

Tavuğu çözdürmek için dolapta beklettiğiniz, çiğ tavuk için 2, pişmiş tavuk için 4 günlük bekleme süresinin içindeyken ikinci kez dondurabilirsiniz.

Bozulmuş tavuğu kesinlikle dondurmayınız.

0 derecenin altında muhafaza edebilirsiniz.

Hızlı dondurmak önemlidir. Yavaş dondurma esnasında buz kristalleri oluşabilir, bu da etin yapısına zarar verebilir. Derin olmayan bir kap kullanabilirsiniz.

Tavuğu hava geçirmeyecek şekilde paketlediğinizden emin olun ve etin hem tadını hem rengini bozabilen don yanması oluşmamasına dikkat edin.

Donmuş tavuk ne kadar saklanır?

Doğru şekilde dondurulduğunda çiğ tavuk buzlukta 9-12 ay dayanabilir. Pişmiş tavuk ise 4 aya kadar buzlukta bozulmadan saklanabilir.

Tavuğu mümkün olduğunca en kısa sürede ve bekletmeden dondurmak önemlidir.