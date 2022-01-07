HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Dünyanın en özel peynirleri

Dünyanın en çok sevilen yiyeceklerinden biri peynirdir.
Necmiye Uçansoy

İnsanlık tarihinin bilinen en eski tatlarından biri olan peynirin binlerce çeşidi bulunuyor. Ülkemizde hemen her yörenin kendine ait peyniri olduğunu düşünürsek, dünya çapında kaç peynir çeşidi bulunduğunu sayabilmenin imkansızlığını da tahmin edebilirsiniz.

Her coğrafyanın sütü peynir haline getirmek için kullandığı benzersiz tariflerin bulunması, peynirin alameti farikasıdır. Neredeyse her yörenin kendine özgü peyniri var ve kimi peynirlerin ünü ülkeleri aştı.

Peynir denince en ünlü çeşitler Avrupa’dan çıkıyor. Çoğu fazlasıyla pahalı, bazıları son derece zor bulunan, üretimleri benzersiz olan bu peynirler, lezzetleri ile sahip oldukları şöhreti fazlasıyla hak ediyorlar.

Dünyanın en ünlü ve özel Avrupa peynirlerinden bazılarına göz atalım şimdi 

  • Callu de Cabrettu 

    Dünyanın en tehlikeli ve ölümcül peyniri olan Casu Marzu'yu duymuşsunuzdur. Sardunya bölgesinin en ünlü peyniri olsa da tüketilmesi ve satışı yasak olduğundan bulmanız pek olası değildir. Aynı bölgenin bir diğer peyniri olan Callu de Cabrettu (keçi kursağı) ise Casu Marzu’ya yenmesinin zor olması açısından benzetilebilir. Bu zorluk yemekten değil nasıl yapıldığını bilmekten gelir. Midesi anne sütüyle dolu olan yavru keçilerin midesi kesilip alınır ve peynir bu organın içinde yapılır. Mide kapatılır, asılır ve keskin, neredeyse kremsi bir peynir olana kadar doğal olarak eskimeye bırakılır. Dünyanın en vahşi peyniri olarak da bilinir. Herkesin damak zevkine hitap etmez.

  • Grana Padano 

    İtalya’nın en çok bilinen peyniri elbette parmesandır. Bu peynir o denli çok ülkede tüketiliyor ki İtalyan olduğunu çoğu insan unutmuş olabilir. Öte yandan İtalyan köklerini asla kaybetmeyen Grana Padano, parmesanla aynı yerde doğmuş ve hala topraklarına bağlı kalmış çok özel bir peynir. Bu iki peynir çeşidi birbirleri ile o denli yakın akraba ki aralarındaki yumuşaklık farkı olmasa birbirlerine karıştırılmaları son derece mümkün. Tıpkı parmesan gibi Kuzey İtalya’daki Emilia Romagna’ya özgü bir peynir olan Grana Padano, cevizli bir tada sahip, oldukça sert bir dokusu var. Bu peynir pul pul döküldüğü için rendelenmiş olarak kullanılıyor, özellikle salata ve makarna soslarında… En fazla da üzerine meyve reçeli sürülerek.

  • Gruyere 

    Anadolu peynirleri tuzludur, dolayısıyla tatlı peynir çeşitleri bizim damak tadımıza yabancıdır. Hem tatlı hem tuzlu bir tat dokusuna sahip dillere destan Gruyere ise tuzlu ve tatlı arasında muhteşem köprü kuruyor olsa gerek. İsviçre’deki Gruyere köyüne has bir peynir olsa da Avrupa’nın en çok tercih edilen türlerinden biri haline gelmiş. Peynir koruma altında olduğundan tadı ve lezzeti hala özgünlüğünü koruyor. Yemek tariflerinde ve kahvaltılarda tüketiliyor.

  • Serra da Estrela 

    Portekiz’de oldukça az üreticisi kaldığı için “nesli tükenmekte” olarak kabul edilen ve AB tarafından koruma altına alınan Serra da Estrela, keskin bir tada sahip. Peyniri bu denli zor yapan, adını aldığı dağlık bölgedeki az sayıda köyde, son derece katı kurallarla üretiliyor olması. Sadece kış aylarında, koyun sütünden yapılıyor ve ekmek üzerine sürülerek tüketiliyor.

  • Hellim 

    Ege Denizi ve çevresi, dünyanın en fazla peynir üretilen yerlerinden biridir. Edirne, Çanakkale, İzmir ve Yunanistan’ın sayısız çeşit peyniri arasında belki en ünlüsü, Kıbrıs’ta yüzyıllardır üretilmekte olan hellimdir. Lastik gibi, gıcırtılı bir peynir olan hellimi özel yapan şey ise ızgarada pişirilerek tüketilmesidir. Koyun ve keçi sütü birleştirilerek bol tuzlu üretilen hellim, çiğken bir anlam ifade etmeyebilir, ancak ızgara üzerinde kahverengileşene kadar pişirildiğinde efsane bir lezzete ulaşır.

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