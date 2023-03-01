TasteAtlas'ın açıkladığı Dünyanın En İyi 100 Sandviçi listesinin birincisi Türkiye'den çıktı. Tombik döner sitede tek başına 5 üzerinden 4.7 yıldız aldı.
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Yerel ve geleneksel yemeklerin keşfedilmesini sağlayan TasteAtlas'ın seçtiği dünyanın en iyi 100 sandviçi listesinde Türkiye'den tombik döner birinci sırada, Peru'dan butifarra ikinci sırada yer aldı.
Listenin ilk onunda yer alan sandviçler sırasıyla şu şekilde...
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10. Arepa Andina, Venezuela, puan 4.5
Arepa Andina, öğütülmüş mısır unundan yapılan Venezuela arepalarının bir çeşidi aslında; ancak standart mısır unu yerine buğday unu ile yapılıyor bu sandviçin ekmeği. Bu arepa sandviçi, Kolombiya sınırı yakınlarındaki Andes bölgesinde, özellikle de antik zamanlardan beri buğday tarımının yaygın olduğu Mérida şehrinde popüler. Arepa Andina, sade bir şekilde de tüketilebiliyor, peynir ve domates gibi sebzelerle zenginleştirilerek de. Sade Arepe Andina’nın yanında en iyi giden şey ise bir fincan sıcak kahve.
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9. Sánguche de milanesa, Arjantin, puan 4.5
Sánguche de milanesa, Arjantin kökenli bir sandviç olup Uruguay’da da sıklıkla tüketiliyor. Genelde ikiye ayrılmış baget ya da uzun ekmek somunundan yapılan bu sandviç, milanesa, mayonez, domates, soğan ve doğranmış marulla doldurularak servise sunuluyor. Ayrıca hardal, chimichurri et sosu, jambon ve peynir de yaygınlıkla tercih edilen malzemelerden. Sánguche de milanesa, özellikle de Tucumán bölgesinde popüler; burada genelde aile işletmelerinde – sangucherías’larda daha doğrusu – satılıyor. Bazı restoranlarda sánguche de milanesa, yanında patates püresi ya da patates kızartması ile sunuluyor.
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8. Skagen tostu, İsveç, puan 4.5
Skagen tostu, genelde aperatif olarak servis edilen, klasik bir İsveç sandviçi. Beyaz ekmek, karides, mayonez, hardal, alabalık yumurtası, dereotu, limon ve tereyağı kullanılarak yapılıyor. Ekmeğin kabukları kesilip alınıyor, kalan kısım ise tereyağında altın rengini alıncaya dek soteleniyor. Karidesler doğranıp mayonez, hardal ve dereotuyla karıştırıldıktan sonra, karışım ekmeğin üzerine sürülüyor ve üzerine balık yumurtaları yerleştiriliyor. Skagen tostu, bir dal dereotu ile süslenerek yanında bir dilim limon ile servis ediliyor.
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7. Choripán, Arjantin, puan 4.5
Choripán, Arjantin’in en ünlü sokak lezzetlerinden biri; çıtır ekmek, chorizo sosisi ve bol bol baharat ile dolduruyor. Latin Amerika boyunca genelde sokakta tezgahlarla satıldığından genelde ayaküstü tüketiliyor. Choripán ismi, iki sözcüğün birleşiminden oluşuyor: sosise işaret eden chorizo ve ekmek anlamındaki pan.
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6. Istakozlu sandviç, ABD, puan 4.5
ABD’nin kuzeydoğu bölgesine özgü olan ıstakozlu sandviç, pişmiş ıstakoz etinin erimiş tereyağıyla karıştırılıp uzun sosisli ekmeklerine konmasıyla yapılıyor. Ek olarak marul, limon suyu, tuz ve karabiber de katılabiliyor. Ve geleneksel olarak, yanında patates cipsi ya da patates kızartmasıyla servis ediliyor. İlk ıstakoz sandviçinin Connecticut, Milford’daki Perry’s de yapıldığını düşünenler de var, Maine, Wiscasset’teki Red’s de yapıldığını da. Kökenleri nereye ait olursa olsun, ıstakozlu sandviç, bölgenin tamamında, kaşifinin hayallerinin de ötesinde bir çeşitlilikle sunuluyor; hatta sandviçin nasıl yapılması gerektiğine ve en iyi kimin yaptığına dair bitmek tükenmeyen tartışmalar yaşanıyor.
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5. Bánh mì heo quay, Vietnam, puan 4.6
Bánh mì heo quay, ana malzeme olarak kavrulmuş domuz eti içeren geleneksel bir Vietnam bánh mì sandviç çeşidi. Et, bol tuz ve baharatlarla birlikte kavrulduktan sonra dilimlenip taze pişmiş bánh mì ruloları üzerinde servis ediliyor. Sonrasında ise mayonez, havuç turşusu ve daikon, salatalık, kişniş ve frenk soğanıyla süsleniyor sandviç. Ayrıca arzu edildiği takdirde, acı biberle tatlandırılıyor. Et eklenmeden önce, sandviçin bir tarafına tavuk ciğeri ezmesi de sürülebiliyor.
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4. Spiedie, ABD, puan 4.6
Spiedie, New York, Birmingham’ın mutfak ikonlarından birisi – marine edilmiş tavuk, domuz ya da kuzu eti ile dolu İtalyan ekmeklerinden ya da beyaz ekmek dilimlerinden oluşan bir sandviç. Spiedie, 1940lı yıllarda popülerlik kazanmış; ancak kökeninin tam olarak nereye dayandığı hala bilinmiyor. İsmi, İtalyanca bir sözcükten, mutfakta kullanılan bir şiş türüne atfen spiedo’dan geliyor. Sandviçte kullanılan etin metal şişlerde pişirildiği düşünüldüğünde son derece makul.
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3. Sandwich de lomo, Arjantin, puan 4.6
Sandwich de lomo, biftekli sandviçlerin ekstrem bir versiyonu gibi; ince dilimlenmiş lomo bifteği, domates, soğan, marul, mayonez, et sosu, jambon, peynir ve yağda yumurta ile doldurulan sandviç, en aç müşterileri bile zorlanmadan doyurabilecek kapasiteye sahip. Bu leziz sandviç, yeniliklere de açık bir yandan – kimileri biftek yerine domuz eti kullanırken, kimileri de patlıcan dilimleri ile tatlandırabiliyor sandviçlerini. Hem Arjantin hem de Uruguay’da popüler olan sandwich de lomo’yu kentlerin her bir köşesinde sokak tezgahlarında bulmak mümkün.
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2. Butifarra, Peru, puan 4.6
Peru’ya özgü butifarra sandviçi, orijinalinde jamón del país (sarımsaklı, biberli jambon), salsa criolla, marul, turp ve acı biberle doldurulmuş çıtır beyaz ekmekten (roseta) oluşuyordu. Ancak zamanla bazı malzemeler terk edilirken, yerine yenileri eklendi. Haşlanmış domuz bacağı, sarımsak, yağ, aji biberi ve kırmızı biberden yapılan jamón del pais, butifarra’nın kilit malzemesi. Sandviçin ilk olarak erken cumhuriyetçi Lima döneminde boğa güreşleri sırasında satıldığına inanılıyor. Günümüzde ise butifarra, doğum günü partilerinin ve tipik Peru kahvaltılarının olmazsa olmazlarından.
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1.Tombik, Türkiye, puan 4.7
Tombik, Türk mutfağından, pide ekmeğinin kıyılmış etle doldurulduğu bir döner kebap versiyonu aslında. Ekmeğin dışı çıtır çıtır iken iç kısmı yumuşacık bırakılıyor. Sandviç, müşterinin isteğine bağlı olarak, domates, soğan, marul gibi sebzelerle ve çeşitli soslarla tatlandırılarak servis ediliyor.
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