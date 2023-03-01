6. Istakozlu sandviç, ABD, puan 4.5

ABD’nin kuzeydoğu bölgesine özgü olan ıstakozlu sandviç, pişmiş ıstakoz etinin erimiş tereyağıyla karıştırılıp uzun sosisli ekmeklerine konmasıyla yapılıyor. Ek olarak marul, limon suyu, tuz ve karabiber de katılabiliyor. Ve geleneksel olarak, yanında patates cipsi ya da patates kızartmasıyla servis ediliyor. İlk ıstakoz sandviçinin Connecticut, Milford’daki Perry’s de yapıldığını düşünenler de var, Maine, Wiscasset’teki Red’s de yapıldığını da. Kökenleri nereye ait olursa olsun, ıstakozlu sandviç, bölgenin tamamında, kaşifinin hayallerinin de ötesinde bir çeşitlilikle sunuluyor; hatta sandviçin nasıl yapılması gerektiğine ve en iyi kimin yaptığına dair bitmek tükenmeyen tartışmalar yaşanıyor.