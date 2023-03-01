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Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den

Tombik döner, TasteAtlas izleyicileri tarafından dünyanın en iyi sandviçi seçildi.
Necmiye Uçansoy

TasteAtlas'ın açıkladığı Dünyanın En İyi 100 Sandviçi listesinin birincisi Türkiye'den çıktı. Tombik döner sitede tek başına 5 üzerinden 4.7 yıldız aldı.

  • Yerel ve geleneksel yemeklerin keşfedilmesini sağlayan TasteAtlas'ın seçtiği dünyanın en iyi 100 sandviçi listesinde Türkiye'den tombik döner birinci sırada, Peru'dan butifarra ikinci sırada yer aldı. 

    Listenin ilk onunda yer alan sandviçler sırasıyla şu şekilde...

     

  • 10. Arepa Andina, Venezuela, puan 4.5 

    Arepa Andina, öğütülmüş mısır unundan yapılan Venezuela arepalarının bir çeşidi aslında; ancak standart mısır unu yerine buğday unu ile yapılıyor bu sandviçin ekmeği. Bu arepa sandviçi, Kolombiya sınırı yakınlarındaki Andes bölgesinde, özellikle de antik zamanlardan beri buğday tarımının yaygın olduğu Mérida şehrinde popüler. Arepa Andina, sade bir şekilde de tüketilebiliyor, peynir ve domates gibi sebzelerle zenginleştirilerek de. Sade Arepe Andina’nın yanında en iyi giden şey ise bir fincan sıcak kahve.

  • 9. Sánguche de milanesa, Arjantin, puan 4.5 

    Sánguche de milanesa, Arjantin kökenli bir sandviç olup Uruguay’da da sıklıkla tüketiliyor. Genelde ikiye ayrılmış baget ya da uzun ekmek somunundan yapılan bu sandviç, milanesa, mayonez, domates, soğan ve doğranmış marulla doldurularak servise sunuluyor. Ayrıca hardal, chimichurri et sosu, jambon ve peynir de yaygınlıkla tercih edilen malzemelerden. Sánguche de milanesa, özellikle de Tucumán bölgesinde popüler; burada genelde aile işletmelerinde – sangucherías’larda daha doğrusu – satılıyor. Bazı restoranlarda sánguche de milanesa, yanında patates püresi ya da patates kızartması ile sunuluyor.

  • 8. Skagen tostu, İsveç, puan 4.5 

    Skagen tostu, genelde aperatif olarak servis edilen, klasik bir İsveç sandviçi. Beyaz ekmek, karides, mayonez, hardal, alabalık yumurtası, dereotu, limon ve tereyağı kullanılarak yapılıyor. Ekmeğin kabukları kesilip alınıyor, kalan kısım ise tereyağında altın rengini alıncaya dek soteleniyor. Karidesler doğranıp mayonez, hardal ve dereotuyla karıştırıldıktan sonra, karışım ekmeğin üzerine sürülüyor ve üzerine balık yumurtaları yerleştiriliyor. Skagen tostu, bir dal dereotu ile süslenerek yanında bir dilim limon ile servis ediliyor.

  • 7. Choripán, Arjantin, puan 4.5 

    Choripán, Arjantin’in en ünlü sokak lezzetlerinden biri; çıtır ekmek, chorizo sosisi ve bol bol baharat ile dolduruyor. Latin Amerika boyunca genelde sokakta tezgahlarla satıldığından genelde ayaküstü tüketiliyor. Choripán ismi, iki sözcüğün birleşiminden oluşuyor: sosise işaret eden chorizo ve ekmek anlamındaki pan.

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