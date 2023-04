Adana ve Urfa Kebap

İki farklı kebap olarak isimlendirilseler de aslında Adana ve Urfa kebapları temelde aynıdır. Sadece Adana kebabı Urfa kebabına göre biraz daha acıdır. Kıyma haline getirilen etler genellikle soğan, sarımsak ve yerel baharatlarla birlikte yoğrulup şişe geçirilerek pişirilir. Kebaplar diğer ızgara sebzelerle servis edilir.

Adana Kebap yapılışı: Adana Kebabı’nın en önemli özelliği üretiminde kullanılan etidir. Yaylalarda doğal ortamda yetiştirilmiş, en az bir yaşındaki koyundan elde edilen et yağ, sinir, damar ve zarlarından ayıklanır ve dinlendirilir. Dinlendirilen et ve kuyruk yağı keskin bir bıçakla kıyıldıktan sonra acı kırmızı biber ve tuz ilave edilerek iyice yoğrulur. Bu ana karışıma kırmızı taze biber, soyulmuş kök sarımsak ve acı yeşil biber doğranır, yoğrulur ve tekrar kıyılır. Karışıma başka hiçbir şey katılmaz. İyice homojen hale gelmiş karışım şişlere sıvazlanır, yapıştırılır ya da saplanır. Şişe saplanan et miktarı 180 gramdır. Bir buçuk tabir edilen Adana Kebabı’nın eti 270-280 gramdan az olamaz. Ayrıca üretim tekniği ve ustalık da Adana Kebabı'nı diğer kebaplardan ayırır. Tamamlayıcı unsurları yeşillik ve salatadır. Şişler, meşe kömüründen hazırlanan kor ateşte pişirilir. Pişirme derecesi, etin renginin kırmızıdan koyu kahverengiye dönme seviyesidir. Pişirme esnasında şişler sık sık çevrilir. Bu sırada etin yüzünde oluşan yağlar pide ekmeklerle sıkılarak alınır ve yağların ateşe damlaması önlenir. Yağlar ateşe akarsa ateş alevlenir ve et dağlanır, kalite bozulur. Yağlanan pide ekmekler, pişmekle olan kebabın üzerinde tutularak, ekmeklerin ısısı korunur.