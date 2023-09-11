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        Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Eylül'de hangi balıkları yemeli?

        Eylül balıkları

        Mevsimine göre balık yeyin. Yavru ve yumurtlamak üzere olan balıkların avlanması türlerin yok olmasına neden olur. Eylül ayında hangi balıklar tüketilmeli?

        Necmiye Uçansoy
        nucansoy@cyh.com.tr
        Giriş: 11.09.2023 - 10:59 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:59

        Uzmanlara göre her ay mevsimine uygun balık yemelisiniz. Bunun temel sebebi pek çok deniz canlısının yumurtlama zamanının Nisan ve Ekim ayları arasına denk gelmesi... Yumurtlama dönemindeki balıkları yemeniz deniz ekosisteminin bozulmasına sebep olur. Yavru ve yumurtlamak üzere olan balıkları yemeniz bir sonraki balık sezonlarında, balık stoklarının çok hızlı düşmesine ve türlerin yok olmasına neden oluyor. İşte bunlara sebep olmamak için eylül ayında bu balıkları tüketin.

        Eylül ayının balıklarını listelemeden önce en güzel balık marinasyon tariflerini verelim...

        Balığın lezzeti, marine ederek ortaya çıkar. En temel marine sosu elbette zeytinyağıdır. Bu marinasyon tarifini tüm balıklarda kullanabilirsiniz. Malzemeler:

        • 1 çay bardağı zeytinyağı,
        • 1 limonun taze sıkılmış suyu,
        • 1 yemek kaşığı taze kekik,
        • 2 diş rendelenmiş sarımsak

        Tüm malzemeleri karıştırıp balığı en az 1 saat dinlendirmeniz yeterli.

        1

        Sardalya

        2

        Kılıç

        3

        Palamut

        4

        İstavrit

        5

        Kırlangıç

        6

        Lüfer

        7

        Barbun

        8

        Çipura

        9

        Karagöz

        10

        İzmarit

        11

        Kolyoz

        12

        Çinekop

        #ht gastro
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